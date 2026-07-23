Ex-vendedor de batata compra empresa gaúcha de WhatsApp para faturar R$ 8 milhões a mais

Jonatas Abbott tinha um estúdio de fotografia em Porto Alegre e o fechou pouco depois de abrir. "Eu era um péssimo vendedor, e mal sabia precificar o meu trabalho", diz.

O que veio em seguida foi uma caminhonete carregada com algumas toneladas de batata, dirigida por ele às cinco da manhã, de mercado em mercado, bar em bar, antes de os estabelecimentos abrirem as portas. "Foi a primeira experiência e, sem dúvida, me ensinou a ser um bom vendedor", diz.

Da batata, Abbott foi vender computadores. Depois, acesso à internet, na primeira leva de provedores do Rio Grande do Sul. Chegou a gerente, depois a diretor, e passou por um bom tempo no setor de tecnologia antes de comprar, em 2005, junto com um sócio, 66% de uma empresa pequena de Porto Alegre chamada Dinamize. Naquele ano, a operação tinha um funcionário, 23 clientes e faturamento mensal de 16.000 reais.

Hoje Abbott é sócio e diretor executivo da Dinamize, plataforma de automação de marketing que atende mais de 9 mil clientes no Brasil e no exterior.

A empresa faturou 24 milhões de reais em 2025 e trabalha com um valuation, valor de mercado estimado, na casa dos 100 milhões de reais, segundo a companhia.

O mercado em que a Dinamize atua vive uma disputa por autonomia. Com a concentração da audiência em Google, Meta e TikTok, o alcance orgânico de qualquer marca virou item caro e escasso — Abbott estima que o Instagram entregue conteúdo a 3% da base de seguidores de uma empresa. A resposta do setor tem sido reconstruir canais próprios: e-mail, SMS e WhatsApp, onde a empresa fala com o cliente sem intermediário.

E é por olhar para o WhastApp que a empresa acaba de comprar a Atendo, plataforma de atendimento também de Porto Alegre, para incorporar ao seu ecossistema um módulo de WhatsApp mais completo que o atual. A empresa projeta um incremento de 8 milhões de reais em receita em dois anos, o equivalente a um crescimento de 30% sobre o faturamento de 2025.

O que a Dinamize comprou

A Atendo é uma plataforma de helpdesk, sistema de suporte ao cliente, e atendimento multicanal criada há cerca de três anos por Pedro Balsemão.

Antes dela, Balsemão foi sócio e diretor de produto e tecnologia da Pmweb, onde cofundou o Oto CRM, vendido no ano passado para a CRM Bonus. Segundo Abbott, o Oto faturava 30 milhões de reais por ano e atendia mais de 5 mil pontos de venda quando foi negociado.

Com a aquisição, Balsemão assume a diretoria de inovação da Dinamize. Foi ele, mais do que o produto, que decidiu a compra. A empresa avaliava três alvos — um em São Paulo e dois em Porto Alegre.

"Sempre trabalhei no encontro entre a comunicação e a tecnologia, e a omnicanalidade é exatamente esse ponto: colocar a conversa certa, no canal certo, na hora certa. Poder levar essa bagagem para dentro da Dinamize, uma empresa que já tem CRM e automação maduros, é a chance de escalar o que construí na Atendo em outro patamar", diz Balsemão.

Por que o WhatsApp e por que agora

A Dinamize já tinha um módulo de WhatsApp. O problema é que era limitado. A Atendo entra com uma solução nativa e, principalmente, homologada pela Meta. A plataforma é provedora oficial, o que reduz o risco de bloqueio que atinge sistemas não autorizados.

Há um cálculo de custo por trás da escolha. O WhatsApp é caro comparado ao e-mail, o que inviabiliza usá-lo como canal de disparo em massa. A lógica que a empresa recomenda é outra: e-mail para o volume, WhatsApp para o consumidor já aquecido. "Tu faz o incrível principal por e-mail, que é muito barato. E aí tu pega, por exemplo, abandono de carrinho, pega já um número de consumidores bem menores, mas muito mais aquecidos", diz Abbott.

A aposta é que a conversa não termine na venda. A partir do contato comercial, o WhatsApp puxa dúvida sobre produto, envio de foto, atendimento pós-venda. O aplicativo já se consolidou como o principal canal de atendimento no país. Para clientes de serviço com mensalidade, a Dinamize atende mais de 55 Unimeds, além de Fleury e Albert Einstein, o canal serve principalmente para manter a fatura em dia e o cliente na base.

O e-mail que não morreu

O núcleo do negócio da Dinamize continua sendo e-mail marketing, mídia dada como morta há pelo menos duas décadas. Abbott argumenta que aconteceu o contrário do previsto: à medida que o e-mail perdeu funções para aplicativos — a foto de viagem, a corrente de autoajuda, a conversa com amigo. Sobrou o uso corporativo e as mensagens que a pessoa efetivamente abre.

A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, empurrou na mesma direção ao forçar bases construídas com autorização explícita do usuário. Menos volume, mais permissão.

O e-commerce puxa esse resultado. O setor representava 5% da receita da Dinamize em 2019 e hoje responde por 45%. É onde a resposta ao disparo aparece mais rápido, nas primeiras 24 horas.

Quais são os desafios

A dependência das big techs, grandes empresas de tecnologia, é justamente o problema que a Dinamize diz resolver, e o WhatsApp reintroduz esse risco por outra porta. É uma mídia proprietária da Meta, com regras, preço e homologação definidos por uma única empresa, que vem ampliando seus próprios produtos comerciais dentro do aplicativo.

Foi a hesitação que segurou a companhia por anos antes de comprar a Atendo. E foi a homologação da empresa que fez a Dinamize fazer este investimento.

A aquisição será apresentada ao mercado no Fórum E-commerce Brasil, entre 28 e 30 de julho, em São Paulo. Será vendida de duas formas: isolada, sob a marca atendo.com, e integrada à plataforma principal da Dinamize.

O plano de três anos é maior. Abbott diz que a empresa quer parar de organizar dados por canal — e-mail, telefone, WhatsApp — e passar a organizá-los por contato, seguindo o movimento do próprio WhatsApp, que vai trocar o telefone pelo nome de usuário como identificador.

A próxima fronteira é a mensageria de Instagram, hoje em estudo na companhia.