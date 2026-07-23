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Ações da Nestlé caem mais de 7% após balanço, o pior tombo desde 2020; entenda

Fabricante revisou a projeção de margem e frustrou investidores, apesar da alta da receita

Nestlé: ações caem após revisão da projeção de margem. (Wikimedia Commons)

Nestlé: ações caem após revisão da projeção de margem. (Wikimedia Commons)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 23 de julho de 2026 às 10h19.

As ações da Nestlé registram a pior sessão desde 2020 nesta quinta-feira, 23, após a companhia reduzir sua expectativa para a margem operacional no segundo semestre. Às 10h (horário de Brasília), os papéis da fabricante suíça (NESN), dona de marcas como KitKat e Nespresso, caíam 7,18% na bolsa de Zurique, na Suíça.

A companhia informou que a margem operacional do segundo semestre deve permanecer "semelhante" à registrada nos seis primeiros meses do ano, abandonando a previsão anterior de expansão. A revisão ofuscou um balanço que, em outros indicadores, superou as estimativas do mercado.

Para o analista do Bernstein, Callum Elliott, a mudança na perspectiva para a rentabilidade "tira o brilho" dos resultados divulgados pela companhia, de acordo com informações consultadas pelo Financial Times.

Custos pressionam e vendas decepcionam

A Nestlé segue enfrentando pressão dos custos de matérias-primas, principalmente café e cacau. No primeiro semestre, a margem operacional recuou 0,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, para 16,4%, enquanto o lucro operacional caiu 2,8%, para 7,1 bilhões de francos suíços (US$ 8,7 bilhões).

A empresa indicou que o desempenho também foi impactado pelo aumento dos investimentos em marketing, pelas tarifas comerciais e pelos custos relacionados ao recolhimento global de fórmulas infantis realizado no início do ano, motivado pela possível presença da toxina cereulide em alguns produtos.

A receita do segundo trimestre da Nestlé cresceu 3,7%, acima das estimativas dos analistas, impulsionada por reajustes médios de preços de 1,9%. O desempenho dos volumes, porém, ficou abaixo das expectativas de parte dos investidores. As vendas em volume cresceram 1,8% na comparação anual, em linha com o consenso.

"Dada a alta, não achamos que o dado (de volume) seja bom o suficiente", indicou o analista do Barclays, Warren Ackerman.

Nova gestão acelera mudanças na Nestlé

Os resultados chegam em um momento de transformação na Nestlé. Sob o comando do CEO Philipp Navratil e do presidente do conselho Pablo Isla, ex-Inditex, a companhia vem simplificando sua estrutura organizacional e revisando o portfólio de marcas, com foco em aumentar a eficiência operacional.

Como parte dessa estratégia, a empresa anunciou a criação da Peranel, uma joint venture com a gestora Platinum Equity avaliada em € 4,9 bilhões, a qual reunirá 30 marcas de água mineral em 120 países, incluindo San Pellegrino, Perrier e Acqua Panna. A operação deverá gerar cerca de € 3 bilhões em caixa para a Nestlé.

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