Bússola

Um conteúdo Bússola

Como a moda circular virou estratégia de rentabilidade

Marcas de vestuário adotam recompra e redistribuição para reduzir desperdícios, recuperar margens e criar fontes de receita no varejo

Economia circular transforma estoques remanescentes em ativo financeiro no varejo de moda (Vera Prokhorova/Shutterstock)

Economia circular transforma estoques remanescentes em ativo financeiro no varejo de moda (Vera Prokhorova/Shutterstock)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 23 de julho de 2026 às 10h00.

Por Leonardo Mencarini*

Durante muito tempo, a economia circular foi tratada como uma agenda ligada quase exclusivamente à sustentabilidade.

No setor da moda, porém, esse conceito passou por uma transformação importante: deixou de ser apenas uma resposta às demandas ambientais para se tornar uma estratégia de negócios capaz de aumentar a eficiência operacional, recuperar capital e criar novas fontes de receita.

A mudança acontece em um momento em que varejistas enfrentam margens mais apertadas, custos elevados e consumidores cada vez mais atentos ao impacto de suas escolhas.

Nesse cenário, produtos que antes eram vistos apenas como passivos — estoques parados, devoluções ou peças fora da coleção — passaram a representar ativos que podem voltar ao mercado e gerar valor.

O custo do estoque parado e as novas alternativas

A lógica é simples: toda mercadoria encalhada representa dinheiro imobilizado. Quanto maior o tempo de permanência no estoque, maior o custo financeiro, logístico e operacional.

Em vez de recorrer apenas a liquidações que comprometem margens e podem afetar o posicionamento da marca, muitas empresas passaram a adotar modelos de revenda, recompra e redistribuição para recuperar parte desse investimento.

Esse movimento acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. A busca por alternativas mais sustentáveis vem acompanhada de uma visão mais racional sobre consumo.

Produtos seminovos, recondicionados ou provenientes de estoques remanescentes ganharam espaço porque unem preço competitivo, qualidade e menor impacto ambiental. O conceito de valor deixou de estar associado apenas ao novo e passou a considerar durabilidade, procedência e custo-benefício.

Ganhos operacionais e novos pontos de contato

Para as empresas, os ganhos vão além da geração de receita adicional. A circularidade melhora indicadores de gestão de estoque, reduz desperdícios, diminui perdas financeiras e aumenta a eficiência da cadeia produtiva.

Em um setor marcado pela sazonalidade e pela rápida renovação das coleções, transformar excedentes em faturamento tornou-se uma vantagem competitiva.

Outro efeito relevante está no relacionamento com o consumidor. Programas de recompra e devolução de produtos criam novos pontos de contato entre marcas e clientes, ampliando oportunidades de fidelização e recorrência.

Em vez de uma relação encerrada na venda, a empresa passa a acompanhar todo o ciclo de vida do produto, fortalecendo o vínculo com o público.

O papel da tecnologia na escala do modelo

A tecnologia é uma das principais viabilizadoras dessa transformação.

Ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e rastreabilidade permitem identificar quais produtos possuem maior potencial de revenda, definir estratégias de precificação, organizar estoques e conectar oferta e demanda de forma muito mais eficiente.

Com isso, operações que antes eram complexas e pouco escaláveis tornam-se processos estruturados e rentáveis.

Geração de valor e o compromisso ESG

Além dos ganhos operacionais, a economia circular também dialoga com um tema cada vez mais presente nas decisões corporativas: a geração de valor no longo prazo.

Investidores passaram a olhar com maior atenção para empresas capazes de transformar práticas sustentáveis em resultados financeiros concretos.

Mais do que atender critérios de ESG, o mercado busca organizações resilientes, eficientes e preparadas para responder às novas dinâmicas de consumo.

O futuro da moda e a gestão circular

A moda vive, portanto, uma mudança estrutural. O crescimento do setor não dependerá apenas da produção de novas coleções, mas também da capacidade de prolongar o ciclo econômico dos produtos já existentes.

Em vez de tratar excedentes como perdas inevitáveis, empresas que adotam estratégias circulares conseguem reduzir custos, aumentar a rentabilidade e fortalecer sua competitividade.

No fim, a economia circular deixa de ser apenas uma agenda ambiental para se consolidar como um modelo de gestão.

Em um mercado pressionado por eficiência e inovação, transformar desperdício em receita pode ser um dos diferenciais mais relevantes para o futuro do varejo de moda.

*Leonardo Mencarini, CEO e cofundador do Mercado Único, plataforma B2B que conecta marcas de vestuário a lojistas interessados em adquirir produtos originais, criando novos caminhos para o escoamento de estoques remanescentes.

Acompanhe tudo sobre:Economia CircularModa

Mais de Bússola

Programa dará mentoria para mais de 35 mulheres empreendedoras

Opinião: a ‘simbiose’ é o ativo mais valioso da atualidade

Juros elevados podem ser principal detrator da inovação brasileira

Nova lei aproxima mercado brasileiro de tintas dos padrões internacionais

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Como um modelo de IA chinês salvou a Hugging Face de um ataque do ChatGPT

Brasil

SP suspende rodízio na Zona Leste após incêndio em trem da Trivia

Mercados

Dólar ganha força antes de decisão do BCE e pressiona moedas

ExameLab

Como pedir reembolso e cancelar cobrança indevida em cartões de crédito