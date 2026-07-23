Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular pelo Cruzeiro

O Cruzeiro recebeu uma notícia preocupante após o empate com o Internacional, na noite de quarta-feira, 22, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda e teve a lesão confirmada após passar por exames complementares.

O problema aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, quando o jogador disputava a bola com o zagueiro Victor Gabriel. Na dividida, o defensor colorado acertou em cheio a canela do atacante cruzeirense e acabou sendo expulso com cartão vermelho.

Atacante deixou o campo com sangramento

Após a forte entrada, Gabriel Pec permaneceu caído no gramado e apresentou sangramento na perna esquerda. Ele recebeu atendimento médico ainda no campo e precisou ser substituído por Bruno Rodrigues.

Sem condições de permanecer no banco de reservas, o atacante foi levado diretamente ao vestiário, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e levou pontos na região atingida antes de realizar exames mais detalhados.

Estreia como titular termina com lesão

A partida no Beira-Rio marcou a primeira vez que Gabriel Pec iniciou um jogo como titular pelo Cruzeiro. O atacante já havia participado de compromissos da equipe antes da paralisação do Brasileirão, mas ainda não havia começado uma partida entre os onze iniciais.

Contratado nesta janela de transferências, o jogador chegou ao clube após passagem pelo LA Galaxy. O Cruzeiro desembolsou 12 milhões de dólares, cerca de R$ 60 milhões, para fechar a contratação do ex-atacante do Vasco, que assinou contrato válido por cinco temporadas.