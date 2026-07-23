Esporte

Fase de grupos copa 2026

Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia como titular pelo Cruzeiro

Atacante deixou o campo após entrada de Victor Gabriel, que foi expulso, e teve lesão confirmada em exames

Gabriel Pec: jogador esteve envolvido em lance violento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC)

Gabriel Pec: jogador esteve envolvido em lance violento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro EC)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de julho de 2026 às 10h18.

O Cruzeiro recebeu uma notícia preocupante após o empate com o Internacional, na noite de quarta-feira, 22, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda e teve a lesão confirmada após passar por exames complementares.

O problema aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo, quando o jogador disputava a bola com o zagueiro Victor Gabriel. Na dividida, o defensor colorado acertou em cheio a canela do atacante cruzeirense e acabou sendo expulso com cartão vermelho.

Atacante deixou o campo com sangramento

Após a forte entrada, Gabriel Pec permaneceu caído no gramado e apresentou sangramento na perna esquerda. Ele recebeu atendimento médico ainda no campo e precisou ser substituído por Bruno Rodrigues.

Sem condições de permanecer no banco de reservas, o atacante foi levado diretamente ao vestiário, onde recebeu os primeiros cuidados médicos e levou pontos na região atingida antes de realizar exames mais detalhados.

Estreia como titular termina com lesão

A partida no Beira-Rio marcou a primeira vez que Gabriel Pec iniciou um jogo como titular pelo Cruzeiro. O atacante já havia participado de compromissos da equipe antes da paralisação do Brasileirão, mas ainda não havia começado uma partida entre os onze iniciais.

Contratado nesta janela de transferências, o jogador chegou ao clube após passagem pelo LA Galaxy. O Cruzeiro desembolsou 12 milhões de dólares, cerca de R$ 60 milhões, para fechar a contratação do ex-atacante do Vasco, que assinou contrato válido por cinco temporadas.

Acompanhe tudo sobre:BrasileirãoFutebol

Mais de Esporte

Tabela do Brasileirão: Palmeiras mantém vantagem sobre o Flamengo após jogos de ontem

Jogos de hoje: horário e onde assistir aos duelos desta quinta-feira, 23

Botafogo x Vitória: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Corinthians x Remo: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Mais na Exame

Negócios

Ex-vendedor de batata compra empresa gaúcha de WhatsApp para faturar R$ 8 milhões a mais

Um conteúdo Bússola

Como a moda circular virou estratégia de rentabilidade

Inteligência Artificial

Como um modelo de IA chinês salvou a Hugging Face de um ataque do ChatGPT

Brasil

SP suspende rodízio na Zona Leste após incêndio em trem da Trivia