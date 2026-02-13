13 filmes de terror (imperdíveis) para assistir nesta sexta-feira, 13

Como toda sexta-feira 13, a data de hoje é conhecida como "dia do azar". Envolvida de muitas superstições e temores, a data é o momento ideal para maratonar filmes assustadores.

Ao longo de um século, o terror evoluiu de monstros e casas assombradas para histórias que expõem neuroses, crenças e medos coletivos. A EXAME selecionou 13 filmes de terror, entre clássicos e contemporâneos, sustos sanguinolentos e thrillers psicológicos, para você maratonar no final de semana.

Veja a lista completa:

Sexta-Feira 13 (1980)

Com direção de Sean S. Cunningham, Sexta-Feira 13 foi lançado em 1980 e deu origem a um dos vilões mais icônicos do cinema de terror: Jason Voorhees.

No acampamento abandonado de Crystal Lake, um grupo de monitores tenta reabrir o local após 20 anos de uma tragédia: o afogamento do menino Jason por negligência dos funcionários. Um a um, os jovens são brutalmente assassinados por um misterioso vilão sedento por vingança.

O filme surgiu inspirado pelo sucesso de Halloween (1978) e custou apenas US$ 550 mil, arrecadando quase US$ 60 milhões mundialmente. Gerou uma das franquias de terror mais longevas do cinema, com 12 filmes, crossovers e um reboot.

O filme foi essencial para popularizar a sexta-feira 13 como "dia do azar".

Sexta-Feira 13 está disponível na Apple TV, no Prime Video e na HBO Max.

O Exorcista (1973)

Lançado em 1973 e dirigido por William Friedkin, o filme revolucionou o gênero de terror ao tratar o sobrenatural com realismo. Baseado no livro de William Peter Blatty, acompanha a atriz Chris MacNeil e sua filha Regan, uma menina de 12 anos possuída por uma entidade demoníaca.

O Exorcista tornou-se um dos mais lucrativos filmes de terror de todos os tempos, arrecadando o equivalente a U$ 441 milhões em todo o mundo. Seu impacto cultural foi tão grande que gerou cinco sequências e prequelas ao longo das décadas, além de inúmeras paródias e homenagens. Ainda hoje, permanece um dos filmes mais aterrorizantes e respeitados da história do cinema.

O Exorcista está disponível na HBO Max, na Apple TV e no Prime Video.

Nosferatu (2024)

Dirigido por Robert Eggers, o remake do clássico de 1922 recupera a essência do terror gótico com a sofisticação estética que consagrou o cineasta em A Bruxa e O Farol. A história acompanha o corretor Thomas Hutter, que viaja à Transilvânia para negociar com o enigmático conde Orlok e descobre que a criatura é uma força antiga que se alimenta de sangue e obsessão. O filme estreou em 2024 e rapidamente foi apontado como um dos mais fiéis e sombrios tributos ao terror europeu do início do século XX.

Ao contrário das versões romantizadas do mito do vampiro, Nosferatu recupera o monstro como uma figura grotesca e trágica, presa ao desejo e à decadência. Com fotografia densa, Eggers transforma o clássico em um terror que não apenas assusta, mas contamina o espectador.

Nosferatu está disponível na Apple TV e no Prime Video.

A Hora do Pesadelo (1984)

Em 1984, Wes Craven criou um dos vilões mais icônicos da cultura pop: Freddy Krueger, o assassino que invade os sonhos de adolescentes em uma pequena cidade americana. Com sua luva de lâminas e visual grotesco, Freddy transformou o sono em uma sentença de morte. O filme, que teve orçamento modesto e se tornou sucesso mundial, lançou uma das franquias mais duradouras do terror, com nove títulos entre 1984 e 2010.

Misturando surrealismo, horror psicológico e efeitos práticos engenhosos, A Hora do Pesadelo redefiniu o slasher dos anos 80. Por trás das mortes espetaculares, o roteiro reflete ansiedades adolescentes, repressão e vingança.

A Hora do Pesadelo está disponível na HBO Max, na Apple TV e no Prime Video.

Invocação do Mal (2013)

Lançado em 2013 e dirigido por James Wan, o filme apresenta o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren em um dos casos mais assustadores de suas carreiras: uma família que se muda para uma fazenda em Rhode Island e passa a ser aterrorizada por presenças demoníacas. Baseado em relatos reais, o longa recupera a estética clássica do horror dos anos 70 com ritmo e técnica de terror moderno.

O sucesso deu origem a um universo compartilhado com nove filmes, incluindo Annabelle, A Freira e A Maldição da Chorona. Mais do que sustos, Invocação do Mal trabalha com o medo do invisível e o peso da fé, misturando tensão familiar e investigação sobrenatural.

Invocação do Mal está disponível na HBO Max, Apple TV e no Prime Video.

O Iluminado (1980)

Sob a direção de Stanley Kubrick, O Iluminado, lançado em 1980, adapta o romance homônimo de Stephen King. A trama acompanha Jack Torrance, um escritor que aceita o emprego de zelador do isolado Hotel Overlook, levando consigo a esposa e o filho pequeno. À medida que a solidão e forças invisíveis se acumulam, Jack mergulha na loucura, transformando o hotel em labirinto de horror psicológico.

O terror não vem de sustos repentinos, mas da deterioração lenta da mente humana. Kubrick usa o espaço e o som para construir uma tensão quase insuportável. O Iluminado é considerado uma das obras-primas do gênero.

O Iluminado está disponível na HBO Max, Apple TV e no Prime Video.

Corra! (2017)

Escrito e dirigido por Jordan Peele, vencedor do Oscar de melhor roteiro original, Corra! estreou em 2017 e transformou o terror em instrumento de crítica social. A história segue Chris Washington, um fotógrafo negro que visita a família da namorada branca e descobre uma conspiração sinistra por trás da aparente cordialidade. O filme combina tensão psicológica e ironia, reinventando o gênero para o século XXI.

Em vez de monstros sobrenaturais, o horror aqui está nas estruturas de poder, na apropriação cultural e no controle do corpo. Peele constrói um pesadelo onde o racismo é escancarado. Corra! foi aplaudido pela crítica e consolidou o diretor como um dos nomes mais influentes do terror moderno.

Corra! está disponível na Netflix, na Apple TV, no Globoplay e no Prime Video.

Psicose (1960)

Dirigido por Alfred Hitchcock e lançado em 1960, Psicose narra a história de Marion Crane, uma secretária que foge após roubar dinheiro e acaba hospedada no isolado Bates Motel. Lá conhece Norman Bates, um jovem tímido e perturbador que esconde segredos no porão e na mente.

A famosa cena da facada no chuveiro e a trilha aguda de Bernard Herrmann definiram o vocabulário do terror moderno. Mais do que um suspense de assassinato, Psicose transforma o cotidiano em algo ameaçador, mostrando que o verdadeiro medo está no humano, não no sobrenatural.

Psicose está disponível na Apple TV, no Telecine e no Prime Video.

Halloween – A Noite do Terror (1978)

Lançado em 1978 e dirigido por John Carpenter, o filme introduziu o icônico Michael Myers, um assassino mascarado que escapa do sanatório e retorna a Haddonfield para espalhar o pavor na noite de Halloween. A trilha minimalista composta pelo próprio diretor tornou-se um marco da cultura pop, assim como a atuação de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode.

Halloween moldou o gênero slasher e inspirou 13 filmes ao longo de quatro décadas, além de reboots e continuações. É o ponto de partida para entender o terror moderno e o motivo pelo qual 31 de outubro se tornou, para muitos, sinônimo de cinema de horror.

Halloween – A Noite do Terror está disponível no Prime Video.

Midsommar (2019)

Dirigido por Ari Aster e lançado em 2019, o filme acompanha Dani Ardor (Florence Pugh), que viaja com o namorado e amigos para um festival de verão em uma aldeia sueca. À medida que os rituais do evento se revelam cada vez mais perturbadores, a protagonista enfrenta luto, dependência emocional e o colapso de sua relação. Tudo à luz do dia.

Aster transforma o folclore em pesadelo, desafiando convenções do gênero e provando que o horror psicológico é tão assustador quanto o sanguinolento.

Midsommar está disponível na Apple TV e no Prime Video.

Pânico (1996)

Com direção de Wes Craven, Pânico foi lançado em 1996 e trouxe de volta o gênero slasher com ironia e autoconsciência. Em Woodsboro, um assassino mascarado conhecido como Ghostface aterroriza adolescentes que conhecem as “regras dos filmes de terror”. A metalinguagem e o humor ácido reinventaram o susto para uma nova geração.

O sucesso originou seis filmes (1996 – 2023), com o sétimo previsto para 2026, além de séries derivadas. Pânico transformou o medo em espetáculo pop: o público ri, torce e se assusta com personagens que sabem o que vai acontecer, mas não conseguem evitar.

Pânico está disponível na Apple TV, no Prime Video e na Paramount+.

Carrie – A Estranha (1976)

Baseado no livro de Stephen King e dirigido por Brian De Palma, Carrie estreou em 1976 e conta a história de uma adolescente tímida e oprimida pela mãe fanática religiosa e pelos colegas cruéis da escola. Quando é humilhada no baile de formatura, seus poderes telecinéticos se manifestam em um clímax sangrento que se tornou um dos momentos mais icônicos do cinema.

O filme mistura drama adolescente e terror sobrenatural para refletir o medo da rejeição e da fúria reprimida. Carrie é tanto sobre vingança quanto sobre libertação, um encerramento simbólico para qualquer maratona de Halloween.

Carrie - A Estranha está disponível está disponível na Apple TV, no Telecine e no Prime Video.