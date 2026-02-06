'Pânico 7': tudo o que sabemos sobre o filme que estreia em fevereiro

"Pânico 7" já tem data confirmada no Brasil e chega aos cinemas ainda neste mês. Segundo a Paramount Pictures Brasil, o novo filme da franquia estreia em 26 de fevereiro de 2026, com lançamento exclusivo nas salas.

A divulgação oficial inclui um novo cartaz do longa. No material promocional, o estúdio destaca a conexão do filme com a trajetória de Sidney Prescott, com a frase: “O passado nunca morre para Sidney Prescott”.

O passado nunca morre para Sidney Prescott. 🔪 Confira o novo cartaz de Pânico 7! O filme estreia dia 26 de fevereiro, somente nos cinemas. pic.twitter.com/p6SZw3B2Lb — Paramount Pictures Brasil (@ParamountBrasil) February 2, 2026

Além da estreia, a pré-venda de ingressos também já tem data e horário para começar. A Ingresso.com informou nas redes sociais que as vendas online serão abertas a partir de 0h01 (horário de Brasília) do dia 9 de fevereiro, próxima segunda-feira.

O filme marca o retorno de Neve Campbell como Sidney Prescott, personagem central da franquia criada por Wes Craven (1939-2015).

A direção de “Pânico 7” fica a cargo de Kevin Williamson, roteirista do filme original de 1996. A escolha reforça a ligação do novo capítulo com a origem da franquia, que completa 30 anos em 2026. O roteiro é assinado por James Vanderbilt e Guy Busick, autores de “Pânico 5” (2022) e “Pânico 6” (2023).

Quando estreia 'Pânico 7'?

Qual é a história de 'Pânico 7'?

Na trama, um novo Ghostface surge na cidade onde Sidney Prescott reconstruiu sua vida. Com o retorno do assassino mascarado, os medos ligados ao passado voltam à tona, e a filha da protagonista se torna o próximo alvo.

Determinada a proteger a família, a personagem terá de enfrentar os horrores ligados à sua história para tentar encerrar o massacre.

Elenco

Além de Neve Campbell, o filme terá Courteney Cox como Gale Weathers, única integrante da franquia original presente em todos os longas.

Outros retornos anunciados incluem:

Matthew Lillard (Stu Macher)

Scott Foley (Roman Bridger)

David Arquette (Dewey Riley)

Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin)

Mason Gooding (Chad Meeks-Martin)

Entre as novidades do elenco estão:

Joel McHale como Mark Evans, marido de Sidney

Isabel May como a filha da protagonista

Mckenna Grace, Celeste O’Connor, Asa Germann, Sam Rechner, Mark Consuelos e Anna Camp, em papéis ainda não revelados.

