Estes são os filmes de terror mais esperados no segundo semestre de 2024; veja trailers

O segundo semestre de 2024 promete ser um período empolgante para os fãs de filmes de terror, com uma série de lançamentos altamente aguardados que prometem causar arrepios. Desde remakes de clássicos do horror até sequências de franquias consagradas, o calendário está repleto de estreias que abrangem uma variedade de subgêneros e estilos. Cada um desses filmes traz uma expectativa única, seja pelo retorno de personagens icônicos, pela direção de cineastas renomados ou pelas novas abordagens a histórias aterrorizantes.

Entre as estreias mais aguardadas, estão títulos que exploram desde o terror psicológico até o gore explícito, garantindo que haja algo para todos os gostos. Este ano, os estúdios de cinema investiram pesado em produções que não só homenageiam o legado do gênero, mas também inovam e desafiam as convenções tradicionais. A combinação de nostalgia e inovação promete tornar 2024 um ano memorável para o cinema de terror.

Abaixo, destacamos os oito filmes de terror mais esperados que chegarão às telonas no segundo semestre de 2024, com suas datas de estreia mundial e um breve resumo do que cada um tem a oferecer. Prepare-se para enfrentar seus medos e mergulhar em histórias sombrias e perturbadoras que certamente deixarão sua marca.

1. Longlegs

Data de estreia mundial: 12 de julho de 2024

"Longlegs" é um thriller psicológico que segue a história de uma família que se muda para uma casa isolada em busca de uma nova vida, apenas para descobrir que a residência é habitada por uma entidade malévola. À medida que os eventos sobrenaturais se intensificam, a família deve confrontar seus próprios demônios internos enquanto luta para sobreviver às forças do mal que os cercam.

2. Alien: Romulus

Data de estreia mundial: 16 de agosto de 2024

"Alien: Romulus" é a mais nova adição à icônica franquia de ficção científica e terror "Alien". Dirigido por um cineasta renomado, o filme promete trazer de volta a tensão e o horror dos primeiros filmes, explorando uma nova história ambientada em um planeta distante onde uma equipe de exploradores enfrenta a ameaça mortal dos xenomorfos. Com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa envolvente, "Alien: Romulus" é uma das estreias mais aguardadas do ano.

3. Os Fantasmas se Divertem 2

Data de estreia mundial: 6 de setembro de 2024

A sequência do clássico cult de 1988, "Os Fantasmas se Divertem 2", traz de volta o excêntrico fantasma Beetlejuice para mais travessuras sobrenaturais. Quando uma nova família se muda para a casa assombrada, Beetlejuice é convocado novamente para causar caos e hilaridade. Com um elenco de estrelas e a direção criativa de Tim Burton, o filme promete capturar a magia do original enquanto introduz novas aventuras.

4. Jogos Mortais 11

Data de estreia mundial: 27 de setembro de 2024

A franquia "Jogos Mortais" continua com seu décimo primeiro filme, trazendo de volta o mestre dos jogos mortais, Jigsaw. Conhecido por suas armadilhas sádicas e lições de moral distorcidas, Jigsaw retorna para atormentar novas vítimas em um jogo de sobrevivência. Com reviravoltas inesperadas e cenas de terror explícito, "Jogos Mortais 11" promete ser uma adição emocionante e perturbadora à série.

5. Sorria 2

Data de estreia mundial: 18 de outubro de 2024

"Sorria 2" é a sequência do sucesso de terror psicológico que conquistou o público em seu lançamento inicial. O filme continua a explorar o medo e a paranoia que surgem quando um simples sorriso pode significar perigo mortal. Com uma atmosfera inquietante e uma narrativa cheia de suspense, a sequência promete aprofundar o terror psicológico e deixar os espectadores questionando a realidade.

6. Terrifier 3

Data de estreia mundial: 25 de outubro de 2024

"Terrifier 3" retorna com o aterrorizante palhaço Art the Clown, que continua sua onda de terror implacável. Conhecido por sua violência gráfica e cenas chocantes, o terceiro filme da série promete elevar ainda mais o nível de gore e horror. Os fãs de terror extremo podem esperar um espetáculo macabro e intenso que não poupa detalhes sangrentos.

7. Nosferatu

Data de estreia mundial: 25 de dezembro de 2024

"Nosferatu" é um remake do clássico filme de vampiros de 1922. Dirigido por um cineasta aclamado, o filme traz a lenda do conde vampiro de volta à vida com uma estética moderna e sombria. A narrativa segue o jovem corretor imobiliário Thomas Hutter, que viaja para o castelo do misterioso Conde Orlok, apenas para descobrir a verdadeira natureza do seu anfitrião. Com uma atmosfera gótica e performances intensas, "Nosferatu" promete ser um presente de Natal aterrorizante para os fãs de terror.