O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez com novidades para quem entrou na maratona dos indicados ao Oscar de 2026.

A Mubi traz como grande destaque o aclamado Valor Sentimental. Com nove indicações ao Oscar 2026, o novo filme de Joachim Trier explora o reencontro complexo entre duas irmãs e seu pai, um diretor de cinema excêntrico que ressurge após anos de ausência. O longa é o principal concorrente do Brasil (O Agente Secreto) na categoria de Melhor Filme Internacional.

Já na HBO Max, a estreia de Vizinhos traz o tom cômico do fim de semana. A produção acompanha o choque cultural e as confusões épicas entre um jovem casal que busca tranquilidade e um vizinho boêmio que transforma o bairro em um verdadeiro caos.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Juntos (Prime Video)

Tim e Millie se encontram em uma encruzilhada quando se mudam para o interior. Com as tensões já à flor da pele, um encontro aterrorizante com uma força misteriosa e antinatural ameaça corromper suas vidas, seu amor e sua carne. Chega ao Prime Video em 14 de fevereiro.

Vizinhos (HBO Max)

Um jovem casal se muda para um bairro aparentemente tranquilo com o filho recém-nascido. Mas, ao contrário da paz que esperavam, se deparam com Teddy Sanders, um vizinho boêmio, que lidera os jovens das redondezas nas confusões aprontadas por eles. Chega a HBO Max em 13 de fevereiro.

O Grande Hotel Budapeste (Netflix)

Na década de 1930, o gerente de um famoso hotel europeu torna-se muito amigo de um jovem companheiro de trabalho. Os dois acabam se envolvendo no roubo de um famoso quadro de valor inestimável e na batalha por uma fortuna de família. O filme mostra as mudanças históricas na Europa que ocorreram durante os anos 20.

De Belfast ao Paraíso (Netflix)

Três mulheres embarcam em uma jornada caótica para tentar solucionar a morte misteriosa de uma amiga de infância e, de quebra, proteger um segredo sombrio

Eternidade (Apple TV)

Em uma vida após a morte onde as almas têm uma semana para decidir onde passar a eternidade, Joan é confrontada em escolher entre o homem com quem passou a vida e seu primeiro amor, que morreu jovem e a esperou por décadas para ela chegar.

Valor Sentimental (Mubi)

Indicado a nove estatuetas do Oscar de 2026. As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme, e insiste que o escreveu para ela.

Para ver no cinema: Morro dos Ventos Uivantes

Wuthering Heights, lançado em 1847, foi o único romance da escritora britânica Emily Brontë. O clássico da literatura inglesa é remodelado no novo filme de Emerald Fennell, em formato livre, e estrelado por Jacob Elordi e Margot Robbie.