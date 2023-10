Halloweeen: 5 livros de terror e suspense para ler na data

Nesta terça-feira, 31 de outubro, comemora-se o Halloween, uma das festas mas tradicionais nos Estados Unidos e que ganhou popularidade no Brasil nos últimos anos. Também lembrado como o Dia das Bruxas, esta data é cercada de eventos onde as fantasias são as principais atrações. No EUA, é tradicional crianças se vestirem de monstros e pedir doces nas casas.

Mas para quem não é tão fã da parte da fantasia ou da decoração, existem várias outras formas de comemorar a data — e se divertir no processo. Os streamings de vídeo sempre preparam uma lista de filmes de terror, horror e suspense e as livrarias separam em seu estoque os melhores livros desses mesmos gêneros.

Para passar a data com boa companhia, a EXAME POP separou uma lista de cinco livros de terror, horror ou suspense para iniciar nesta terça-feira, 31:

5 livros de terror para ler no Halloween

Drácula - Bram Stoker

Um clássico é um clássico por um motivo. O romance gótico, publicado em 1897, é uma boa pedida para entrar no clima do Halloween com o vampiro mais famoso do mundo. Escrito em forma de cartas, diários e artigos de jornal, o livro tem 303 páginas e, com empenho, pode ser lido em um dia.

O Colecionador - John Fowles

Grande romance de suspense, que já ganhou até filme, o livro conta a história de Frederick Clegg, um banqueiro psicótico que começa a perseguir e sequestra a jovem estudante Miranda Grey. O que surpreende o enredo é que uma parte da trama é contada pelo captor e a outra pela vítima.

O Horror do Século XIX - Vários autores

Para quem é mais fã das histórias curtas, esse compilado de contos de terror promete uma experiência memorável com o gênero de terror e horror. Nele, há histórias de Ann Radcliffe, Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Henry James, Guy de Maupassant ou Robert Louis Stevenson, entre outros.

Frankeinstein - Mary Shelley

Outro clássico do terror é a história do monstro criado por Mary Shelley, considerada a primeira obra de ficção científica de todo o mundo. Publicada em 1818, o romance mostra a criação do Prometeu Moderno, criado por Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais.

Doutor Sono - Stephen King

Uma das obras mais assustadoras do rei do terror, Stephen King, é Doutor Sono. O livro é uma continuação do seu primeiro famoso livro, "O Iluminado", que aprofunda a história de Danny Torrance, agora já adulto.

O que é Halloween e como surgiu?

Apesar de ser popular nos Estados Unidos, o Halloween possui origem nas ilhas britânicas em meados do século XIV e XVIII. Alguns historiadores apontam que a origem teria sido a partir de um festival praticado por celtas, grupo de povos que habitavam a Europa Central.

Chamado de "Samhaim", essa festa marcava o fim do verão e possuía um significado místico. Os celtas acreditavam que durante o festival, que acontecia anualmente em 1 de Novembro, a barreira do mundo dos mortos e dos vivos se quebrava e com isso, as almas dos mortos do último ano poderiam vagar pela Terra.

No Samhain, as celebrações continham fogueiras com objetivo de manter os mortos longe dos vivos, além de muitos alimentos que serviam de homenagens e comemoração das colheitas realizadas pelo ano.

De onde vem o nome Halloween?

O nome Halloween deriva do termo All Hallows' Eve", onde Hallow significa "Santo" e "Eve" um termo para "véspera". Assim o "Hallowseve", ou "Halloween", designava a véspera do Dia dos Santos, que é celebrado em 1 de novembro.