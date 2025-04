45 anos sem Hitchcock: os 10 filmes do diretor que mudaram a história do cinema

45 anos atrás, o mundo perdia uma das figuras mais memoráveis do cinema: Alfred Hitchcock, considerado o mestre do suspense, que morreu no dia 29 de abril de 1980, aos 80 anos. Mais de quatro décadas depois, suas obras deixaram um legado cinematográfico que transcende o tempo e reaparece, com frequência, em filmes contemporâneos.

O cineastra britânico se destacou sobretudo pela maneira como subvertia as expectativas do público e a habilidade em criar personagens complexos, muitas vezes envolvidos em dilemas morais e psicológicos, revolucionou a história do cinema. Para a época em que seus filmes foram produzidos, Hitchcock também ficou reconhecido pelo uso inteligente de truques cinematográficos — como a famosa cena do chuveiro em "Psicose".

A capacidade única que o diretor tinha de manipular o medo, a tensão e a expectativa do público, aliados a uma direção precisa e inovadora, fica evidente em sua nada modesta lista de 53 filmes produzidos — muitos deles, infelizmente, perdidos ao longo do tempo. Separamos abaixo os 10 mais memoráveis — e onde assisti-los.

Os 10 melhores filmes de Hitchcock e onde assisti-los

'Psicose' (1960)

Sinopse: Após roubar 40 mil dólares para se casar com o namorado, uma mulher foge durante uma tempestade e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem com um interesse em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estadia no local se torna uma verdadeira noite de terror.

Onde assistir: Telecine, Apple TV, Prime Video

'Disque M para Matar' (1954)

Sinopse: Um ex-tenista decide matar sua mulher para herdar seu dinheiro e se vingar por ela ter tido um caso com um escritor. Ele chantageia um colega para estrangulá-la, dando a entender que o crime teria sido cometido por um ladrão.

Onde assistir: Apple TV (aluguel), Prime Video (aluguel)

'Interlúdio' (1946)

Sinopse: Após seu pai alemão ser condenado como espião, uma jovem mulher passa a se refugiar em bebida e homens. É assim que se aproxima de um agente do governo, que pergunta se ela concorda em ser uma espiã americana no Rio de Janeiro, onde nazistas amigos do pai dela estão operando. Ela acaba se casando com um espião nazista, mas se apaixona pelo seu contato no governo americano.

Onde assistir: Prime Video

'Janela Indiscreta' (1954)

Sinopse: Em Greenwich Village, Nova York, L.B. Jeffries, um fotógrafo profissional, está confinado em seu apartamento por ter quebrado a perna enquanto trabalhava. Como não tem muitas opções de lazer, vasculha a vida dos seus vizinhos com um binóculo, quando vê alguns acontecimentos que o fazem suspeitar que um assassinato foi cometido.

Onde assistir: Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

'Pacto Sinistro' (1951)

Sinopse: Dois completos desconhecidos concordam em matar alguém de quem o outro quer se livrar. O aristocrata Bruno Anthony encomenda a morte do seu odioso pai, e o jogador de tênis Guy Haines quer se divorciar da mulher para se casar com a filha do senador.

Onde assistir: Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

'Um Corpo que Cai' (1958)

Sinopse: O detetive aposentado John Scottie sofre de um terrível medo de alturas. Certo dia, um amigo pede a John que siga sua esposa. Ele aceita a tarefa e começa a segui-la por toda parte. Ela demonstra uma estranha atração por lugares altos, levando o detetive a enfrentar seus piores medos. John começa a acreditar que a mulher é louca, com possíveis tendências suicidas, quando algo estranho acontece nesta missão.

Onde assistir: Telecine, Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

'Marnie, Confissões de uma Ladra' (1964)

Sinopse: Um homem rico se casa com uma mulher cleptomaníaca e tenta ajudá-la a se recuperar da doença, na tentativa de restaurar a harmonia de seu casamento.

Onde assistir: Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

'Ladrão de Casaca' (1955)

Sinopse: O ex-ladrão John Robie, conhecido como Gato, é o principal suspeito de uma onda de roubos de joias na Riviera Francesa. Para não voltar para a cadeia, ele parte atrás do verdadeiro culpado e se apaixona por uma americana rica.

Onde assistir: Prime Video (aluguel), Apple TV (aluguel)

'Suspeita' (1941)

Sinopse: O charmoso apostador Johnnie Aysgarth corteja num trem a rica e tímida Lina McLaidlaw, que foge e casa com ele apesar da desaprovação do pai. Quando um amigo de Johnnie morre, ela teme que o marido pensa em matá-la para ficar com sua herança.

Onde assistir: Prime Video

'Festim Diabólico' (1948)

Sinopse: Philip Morgan e Brandon Shaw estrangulam um amigo em comum, David Kentley, até a morte com um pedaço de corda, puramente como exercício de inspiração filosófica e para provar que conseguem realizar o crime perfeito. Os jovens recebem amigos e família em seu apartamento, incluindo a noiva da vítima e o professor universitário, cujas palestras inadvertidamente inspiraram o assassinato, e servem a comida em cima do baú em que está escondido o corpo de David.

Onde assistir: Prime Video, Apple TV (aluguel)