'Não! Não Olhe!' de Jordan Peele chega ao streaming nesta segunda; saiba onde assistir

A segunda-feira, 8, começa com uma boa notícia para os fãs do diretor Jordan Peele. Seu último longa-metragem “Não! Não Olhe!” finalmente chegou ao catálogo do Amazon Prime Video.

O filme de suspense foi lançado em 2022 e se tornou um dos trabalhos mais notórios do cineasta norte-americano, conhecido também pelos aclamados “Corra!” (2017) e “Nós” (2019).

Sinopse

Na trama, os irmãos OJ e Emerald Haywood herdam um rancho na Califórnia especializado em criar cavalos "atores" após a misteriosa morte de seu pai. Ricky "Jupe" Park, o vizinho deles, ocasionalmente compra alguns desses cavalos para um espetáculo especial em seu parque temático.

Esses personagens começam a experimentar eventos cada vez mais estranhos em sua pequena comunidade, como quedas inesperadas de energia e objetos inanimados caindo do céu. Determinados a registrar em vídeo qualquer coisa fora do comum, os irmãos Haywood contratam Angel Torres, que instala câmeras no local. Logo, eles testemunham uma força misteriosa afetando o comportamento humano e animal.

Quem está no elenco?

O filme conta Daniel Kaluuya ("Corra!" e "Judas e o Messias Negro"), Keke Palmer ("True Jackson" e "Jump In!"), Steven Yeun ("Treta" e "Minari: Em Busca da Felicidade") e Michael Wincott ("O Corvo" e "O Retorno de John Henry").

Veja o trailer