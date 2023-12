Mega da Virada: 20 franquias para empreender com menos de 1% do prêmio

Imagina começar 2024 com milhões de reais na conta corrente? De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa do prêmio da Mega-Sena da Virada, popularmente conhecida como Mega da Virada, é de R$ 570 milhões. O valor é definido a partir das regras de acumulação de concursos anteriores e a expectativa do que foi arrecadado com as vendas.

Para os atrasados de plantão, é possível apostar na Mega da Virada até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2023. O sorteio ocorre a partir das 20h do mesmo dia e será transmitido no canal do Youtube oficial da Caixa.

Mas afinal, o que fazer com tanto dinheiro? Sabemos que para qualquer quantia render, o investimento é uma opção promissora e segura, principalmente se este for em uma franquia que já foi testada e está consolidada no mercado. A melhor parte é que para investir em um modelo de negócio estruturado e confiável, você não precisará usar nem metade do prêmio.

Confira, a seguir, 11 franquias com investimento inicial a partir de R$ 400 mil para investir com menos de 1% da Mega da Virada:

Mc Donald's

No segmento de alimentação, o vencedor da Mega da Virada pode se tornar um franqueado do Mc Donald's. A rede cobra a partir de R$ 2,6 milhões para abrir um restaurante.

Smart Fit

Se o vencedor da Mega quiser empreender no segmento de atividade física, a Smart Fit cobra a partir de R$ 3,5 milhões para novos franqueados. Em modelos menores, os investimentos vão de R$ 650 mil a R$ 950 mil.

Cacau Show

Com mais de 4 mil lojas pelo Brasil, a Cacau Show é a maior franquia de chocolate do país. A rede conta com alguns modelos de loja, veja as informações do modelo smart:

Investimento inicial: a partir de R$ 143,5 mil

Faturamento médio mensal: a loja é projetada para locais que possam ter faturamento de até R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

Habib's

A loja convencional da rede de fast food de 35 anos conta com espaço com salão próprio, drive thru, área para delivery e viagem e com estacionamento.

Metragem 350 m² - terreno médio de 1.300m²

Investimento inicial: a partir de R$ 3.5 milhões

Faturamento médio/mês R$ 700 mil

Retorno de investimento: 36 a 48 meses

Red Fitness

A Red Fitness, rede de academias, é para aqueles que buscam investir no mercado fitness. Fundada em 2013, a marca oferece, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn - modelo patenteado de treino. Hoje, a marca conta com cinco unidades em operação na Capital Paulista e mais duas em fase de implantação.

Investimento inicial: a partir de R$ 3,1 milhões (incluso equipamentos, obras, projeto, marketing inicial e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 322 mil

Prazo de retorno: 23 meses

Mania de Churrasco

Na disputa entre fast food e casual dining, o Mania de Churrasco se posiciona como um intermediário. A rede com mais de 20 anos de mercado já conta com mais de 100 unidades em operação no Brasil, localizadas nos principais estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 2,5 milhões

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo de retorno: 40 a 44 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos. O investimento inicial para se tornar um franqueado varia entre R$ 180 mil e R$ 1 milhão, de acordo com o modelo de loja.

Investimento inicial total: quiosque a partir de R$ 180.000

Faturamento anual: entre R$ 1,2 milhão e R$1,5 milhão

Prazo de retorno:18 a 36 meses

Brasil Cacau

Jovem, democrática, inovadora e divertida. Assim é a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, que já tem 14 anos de história, oferecendo um chocolate de alta qualidade, a Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos. Os itens da marca são produzidos na fábrica do Grupo CRM, localizada em Extrema (MG), que possui 33 mil metros quadrados, cerca de 1.100 colaboradores e tecnologia de ponta na produção de chocolates.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 120.000

Faturamento anual: entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão

Prazo de retorno estimado:18 a 36 meses

Estrela Beauty

A primeira marca de Play MakeUp do Brasil nasceu em 2018 e conta com a expertise do Grupo Brinquedos Estrela, especialista em brinquedos que vem encantando gerações. Além de maquiagens, fantasias, acessórios e itens de cuidados pessoais, a marca vai além desse universo e faz um convite ao descobrimento de personalidades, experimentação e autoconfiança.

Investimento inicial: a partir de R$ 590.000

Faturamento médio mensal: R$ 200.000

Prazo de retorno: a partir de 33 meses

MILON

No mercado desde 2006, a Milon é conhecida pela inspiração europeia e estilo clássico, e veste desde bebês até o tamanho 14. Fabricados com tecidos e detalhes exclusivos, os produtos Milon possuem alto valor agregado e excelente custo-benefício. Atualmente, são 100 lojas físicas em operação, sendo 73 franquias e 27 lojas próprias.

Investimento inicial para se tornar um franqueado é de R$ 350 mil

Faturamento médio mensal de R$ 130 mil

Prazo de retorno a partir de 24 meses

Johnny Rockets

Se a opção é por casual dining, o Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientada nos anos 1950, é a franquia ideal. A marca de 50 unidades que ultrapassa R$ 100 milhões de faturamento por ano no Brasil oferece opções para shoppings e aeroportos, com área própria de refeições, serviço de mesa e cardápio completo com drinks.

Investimento inicial: a partir de R$ 960 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro, taxa de publicidade e royalties)

Faturamento médio mensal: entre R$ 200 mil e R$ 300 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

Dickey’s Barbecue Pit

Também na linha do casual dining, o Dickey’s Barbecue Pit é uma rede americana especializada em churrasco texano criada em 1941 e que chegou a São Paulo com a primeira unidade da América Latina. A franquia é versátil e funciona em shoppings ou lojas de rua. Com investimento inicial em R$ 1,2 milhão e retorno entre 18 e 36 meses, a marca aposta nos apreciadores do american barbecue (estilo de churrasco defumado lentamente em baixa temperatura e com temperos locais) para faturamento anual médio de R$ 3,5 milhões por loja.

Investimento inicial: a partir de R$ 910 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro, taxa de publicidade e royalties)

Faturamento médio mensal: R$ entre R$ 200 mil e R$ 300 mil

Prazo de retorno: 18 a 36 meses

The Coffee

A The Coffee, uma rede de cafeterias presente no Brasil e no exterior, surgiu após várias viagens ao Japão, os sócios inauguraram a primeira cafeteria em Curitiba (PR). A proposta era oferecer o melhor dos cafés brasileiros, combinado com tecnologia e um design minimalista, proporcionando uma experiência completa para o cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 225 mil

Faturamento: cerca da R$ 555 mil ao ano

Prazo de retorno: 24 meses

Espetto Carioca

Quando o tema é bares, o Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espetinhos, é uma ótima opção para investir. A casa conta com mais de 1000 combinações de pratos, bebidas e sobremesas, além de uma cartela exclusiva de drinks sensoriais, que podem ser encontrados nas mais de 55 unidades espalhadas pelo país. A partir de R$ 525 mil é possível investir em uma loja fast casual (voltada para praças de alimentação de shoppings) ou em bares e restaurantes de tamanho igual ou acima de 90 m².

Investimento inicial: a partir de R$ 525 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ R$ 150 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Mané

Outro bar com proposta diferenciada é o Mané, boteco metido a chique. Criado em 2019, conta com mais de 25 unidades que proporcionam aos clientes experiências gastronômicas únicas, por meio de um ambiente despojado, gourmet e sofisticado, mas sem perder a cultura raiz de boteco. Conta com dois modelos de negócios: boteco 70m² e boteco 150 m².

Investimento inicial: a partir de R$ 548 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Sestini

Para quem deseja investir no segmento de malas, mochilas, bolsas e acessórios, a Sestini é a opção ideal. Com mais de 65 unidades pelo território nacional, a rede está no mercado há 29 anos e lança anualmente centenas de produtos, além de parceria com grandes marcas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de coleções exclusivas que atendem a diversas ocasiões.

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de franquia, projeto arquitetônico, obra e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Boulangerie Carioca

No food service, a Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, é uma alternativa bastante versátil. Com investimento a partir de R$ 490 mil para quiosque e R$ 590 mil para loja (de shopping ou de rua), a rede conta com cardápio completo para todas as refeições do dia, desde o brunch até o jantar, passando pelo almoço com saladas e pratos rápidos, além de café da tarde com salgados e doces finos, tábua de frios e pastas. Com cinco lojas, a rede fatura média de R$ 12 milhões por ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 490 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro, taxa de publicidade e royalties)

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: entre 18 e 36 meses

OrthoDontic

Investir em saúde é sempre um bom negócio e não é necessário ser um dentista para ter uma franquia da OrthoDontic, a maior rede de franquias de ortodontia do Brasil. Com mais de 350 unidades espalhadas por todo o país, já foram mais de sete milhões de pessoas atendidas. Há um ano, a rede se juntou ao grupo OdontoCompany.

Investimento inicial: de R$415 mil a R$432 mil (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalações)

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: de 25 a 29 meses

Buteco Seu Rufino

Essa é a opção para quem deseja investir em um boteco raiz. Com mais de 10 unidades, é um boteco de família para família e oferece aos clientes uma experiência única de um ambiente familiar, com uma gastronomia original e caseira, o famoso torresmo da casa e cerveja gelada. São dois modelos de franquia de 70m² e 150m².

Investimento inicial: a partir de R$ 400 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 24 a 36 meses

Cuor di Crema

Para a “sobremesa”, que tal uma unidade da Cuor di Crema? Gelateria artesanal de método italiano, a rede mantém a essência tradicional com produtos exclusivamente à base de frutas e leite (ou água, em receitas sem lactose). A marca petfriendly conta com opção 100% natural para animais e se destaca tanto pela qualidade, tanto no cardápio de gelatos e milkshakes, quanto de cafeteria.