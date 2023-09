Nestlé compra Kopenhagen — e Advent deixa o negócio

A Nestlé fechou nesta quarta-feira, 6, a compra do controle do Grupo CRM, dono das marcas de chocolate Kopenhagen e Brasil Cacau e da rede de cafeterias Kop Koffe. O acordo deve ser assinado entre as partes até sexta-feira.

Com a aquisição, o fundo de private equity Advent International, que tinha adquirido o controle do grupo em 2020, vai deixar a operação. A expectativa, na época da aquisição era dobrar o tamanho da rede em cinco anos.

A CEO Renata Vichi deve continuar na liderança do Grupo CRM. A expectativa do grupo é terminar 2023 com mais de 1200 lojas. Na Páscoa deste ano, a expectativa da Kopenhagen, principal marca do grupo e uma das maiores franquias do Brasil, era faturar R$ 500 milhões em 45 dias.