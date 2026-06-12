Movida duplica conversão no WhatsApp com projeto inédito de IA

A maneira de alugar carros pelo WhatsApp foi revolucionada. A Movida anunciou, durante o Meta Conversations 2026, em Londres, um agente de inteligência artificial capaz de conduzir toda a jornada de locação dentro do aplicativo. Na prática, o cliente pode pesquisar modelos, fazer reservas, concluir pagamentos e receber a confirmação da locação sem sair da conversa.

A novidade foi apresentada pelo CEO da empresa, Gustavo Moscatelli, durante a palestra de abertura do evento e, segundo a companhia, marca o primeiro projeto do gênero desenvolvido em parceria com a Meta no Brasil.

A aposta acompanha a ampla adoção do aplicativo no país: segundo dados da Statista, o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones brasileiros.

“Ao unir inovação e a melhor experiência, a solução reforça nossa capacidade de aplicar tecnologia de forma prática, com impacto direto para o negócio e para o cliente”, afirma Moscatelli.

Como alugar um carro pelo WhatsApp

O objetivo é simplificar uma jornada tradicionalmente fragmentada. Em vez de navegar por diferentes canais, o usuário inicia uma conversa com a Movida no WhatsApp, informa sua necessidade e recebe opções disponíveis em tempo real. A partir daí, pode selecionar o veículo, incluir acessórios, concluir a reserva, efetuar o pagamento e receber a confirmação sem deixar o aplicativo.

A experiência também inclui a indicação de lojas próximas, a visualização detalhada dos modelos disponíveis e recomendações personalizadas de upgrades com base no perfil do cliente. O atendimento funciona 24 horas por dia, em até 80 idiomas.

IA para personalização e vendas

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para oferecer sempre a melhor experiência aos clientes e permitirá a integração entre atendimento, marketing e fidelização. O agente será conectado ao programa de relacionamento da empresa, às campanhas promocionais e aos demais canais digitais.

Ganhos de eficiência

Além da conveniência para o consumidor, a Movida destaca resultados relevantes. Atualmente, cerca de 85% das demandas já são resolvidas em uma única conversa, índice que segue em evolução.

De acordo com dados preliminares da companhia, o novo agente dobrou a taxa de conversão do canal em comparação com a ferramenta anterior, responsável por gerar R$ 100 milhões em faturamento no último ano. Além disso, o tíquete médio é 6% maior em relação aos demais canais. Com a melhora nos indicadores de conversão e de tíquete médio, a expectativa é triplicar a receita originada pelo WhatsApp.

A empresa também afirma ter reduzido o custo de aquisição das locações realizadas pelo canal, que caiu de 10% para 2% do valor do contrato.

“Com a inteligência artificial, avançamos em escala, personalização e eficiência, reduzindo atritos, ampliando a capacidade de atendimento e melhorando a experiência do cliente”, diz Moscatelli.

Nos próximos meses, a companhia pretende expandir as funções do agente para acompanhar toda a jornada do cliente, desde o cadastro antecipado e as ofertas de upgrades até o suporte durante a locação e a consulta de informações após a devolução do veículo.

A iniciativa está centrada na evolução contínua da experiência do cliente, com foco em torná-la cada vez mais próxima, personalizada, simples e acessível a qualquer momento. A expectativa é que este seja o primeiro passo para transformar a maneira de alugar carros no Brasil e no mundo.