25 franquias baratas para faturar pelo menos R$ 10.000 por mês

Nem sempre empreender significa começar um negócio do zero. Explico: para quem pretende se aventurar pelo mundo empresarial pela primeira vez, o modelo de franchising é uma forma de iniciar um empreendimento com menor exposição a riscos e maior direcionamento. Isso ocorre devido ao suporte oferecido pelas empresas franqueadoras aos novos empreendedores. Neste cenário, escolher investir em uma franquia pode reduzir os riscos e facilitar a compreensão das operações através da colaboração com outros franqueados. O compartilhamento de informações abrange temas como a performance do negócio e a interação com a franqueadora. Além disso, as franquias alcançam a estabilidade em períodos de tempo preestabelecidos, com a receita e o prazo de retorno do investimento já estipulados desde o início. A EXAME listou algumas franqueadoras que faturam pelo menos 10.000 reais por mês. Confira:

American Cookies

A rede de franquias American Cookies, que começou na cozinha de um apartamento no Distrito Federal, em um negócio avaliado em R$ 37 milhões, foram muito além da confeitaria. Em apenas cinco anos, o casal Francielle Faria e Rafael Macedo transformou a empresa familiar em uma rede com mais de 50 lojas e previsão de duplicar de tamanho em 2023, chegando à marca de 100 unidades e faturamento de R$ 76 milhões.

Valor de investimento: a partir de R$ 190 mil

Faturamento médio (mês): a partir de R$ 50 mil

Retorno do investimento: 18 a 30 meses

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com mais de 55 unidades espalhadas pelo Brasil. O foco da expansão é nacional e o papel do franqueado é prospectar e administrar o atendimento dos clientes dentro da localidade definida.

Valor de investimento: R$ 25 mil

Faturamento médio (mês): R$15 mil (média dos 12 primeiros meses)

Retorno do investimento: 7 meses (médio)

Santa Carga Totens e Carregadores

Há quase 20 anos no mercado, a Santa Carga Totens e Carregadores é uma rede de franquias que trabalha com mídia paga dentro de estabelecimentos, eventos e outros. Os totens criados pela empresa, que é associada da ABF, exibem propagandas e disponibilizam pontos de recarga de dispositivos móveis. O modelo também pode ser instalado em localidades de qualquer porte desde que observadas as peculiaridades de cada região.

Valor de investimento: a partir de R$19,9 mil

Faturamento médio (mês): R$8 mil/mês

Tempo de retorno: 8 meses (variável)

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Valor de investimento: a partir de 14,9 mil

Faturamento (mês): R$4 mil (médio)

Retorno do investimento: até 6 meses

ConstruConnect

A ConstruConnect é uma rede de franquias com tecnologia que permite acompanhar obras futuras ou em andamento a fim de enviar informações para fornecedores de construção que queiram comercializar seus produtos. Além disso, recentemente, a empresa também passou a oferecer um serviço semelhante, porém, voltado para as construtoras que desejam contratar alguma demanda na área. O franqueado atua com foco no comercial e na gestão dos clientes, que pagam uma assinatura mensal que pode ir de R$450 a R$2.000.

Valor de Investimento: a partir de R$15 mil

Faturamento: a partir de R$6 mil por mês

Tempo de retorno: 3 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento: a partir de R$20 mil

Faturamento médio (mês): a partir de R$10 mil/mês

Retorno do investimento: 2 a 3 meses (variável)

Giralook

A Giralook é uma rede de lojas de brechós para crianças e adolescentes. As lojas da empresa comercializam desde roupas e acessórios até mobília. As unidades também oferecem a possibilidade de troca e venda de itens. Inserida na nova economia, a Giralook conta com custos mais baixos e permite a instalação em quase todas as cidades do Brasil.

Investimento: a partir de R$226 mil

Faturamento médio (mês): R$100 mil

Retorno do investimento: 14 a 18 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento: a partir de R$14,9 mil

Faturamento (mês): a partir de R$12 mil/mês

Retorno do investimento: 3 a 5 meses (pode variar)

PremiaPão

A PremiaPão é uma empresa especializada na comercialização de publicidade em sacos de pão, divulgando marcas e produtos diretamente ao público-alvo. Sem desperdícios, de forma inovadora e impactante, porém, com diferenciais que revolucionaram o mercado e tem levado a marca a ser uma das principais no mercado de franchising. O franqueado atua com a prospecção de anunciantes, parceiros e a gestão da unidade.

Investimento: a partir de R$8 mil

Faturamento (mês): a partir de R$8 mil

Retorno do investimento: 3 meses

Ecos Energia Solar Fotovoltaica

A Ecos Energia Solar Fotovoltaica é uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 160 franquias.

Investimento inicial franquia Home Office (capital para instalação, de giro e taxa de franquia): R$ 22,4 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 1 a 6 meses

Help Multas

Fundada em 2016, a Help Multas é uma rede de franquias especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH. Focada em otimizar o processo de realização de recursos e garantindo soluções ágeis com transparência e autoridade em seus serviços. Atualmente são 51 unidades em operação espalhadas pelo país. O franqueado é responsável pela parte comercial da unidade realizando a prospecção e as vendas dos serviços e também o pós venda com os clientes da base.

Investimento: a partir de R$ 92.900,00 (Incluso taxa de franquia, royalties e capital de giro)

Faturamento mensal: R$ 40 mil

Retorno do investimento: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 470 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização. O franqueado é responsável pela conferência das profissionais; vinculação das profissionais com os atendimentos do dia seguinte; atendimentos aos clientes; orçamentos; prospecção de novos clientes e trabalho com a base de clientes; pós-venda; gestão financeira e de pessoas; análise dos indicadores e da qualidade e redes sociais.

Investimento: a partir de R$ 42.920 (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 40 mil

Retorno do investimento: 14 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias. É papel do franqueado mapear a região para prospectar clientes, dar suporte ao contratante e assistindo, assim como manter o relacionamento com eles, organizar a agenda do supervisor, que realiza visitas periódicas aos assistidos para avaliações de atendimento e gerenciar a unidade, prestando suporte aos funcionários, como cuidadores e supervisores, assim como os clientes.

Investimento: a partir de R$40 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: entre R$65 e R$110 mil

Retorno do investimento: de 12 a 18 meses

Joaninha Brechó Infantil

O Joaninha Brechó Infantil nasceu em 2012, quando a empresária Vivian e Deus decidiu aumentar sua renda familiar. Na época, mãe de duas meninas, uma de dois anos e outra com meses, tinha ouvido falar de um local que tinha boas roupas, com preços acessíveis. Era a oportunidade de economizar e, ainda assim, vestir bem as filhas. Na visita ao brechó, se encantou com as possibilidades, entre elas de ter novamente uma renda extra e passar mais tempo com a família. Em 2018, criou e-commerce e em 2019, formataram franquia e seguiram expansão. O franqueado realiza o processo de curadoria dos desapegos direto com cliente/fornecedor, além de gestão da franquia.

Investimento: a partir de R$ 125 mil no modelo smart (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 80 mil

Retorno do investimento: 14 a 17 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 23 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E oferecendo acesso a ensino de qualidade. Conta com quatro modelos de negócios, incluindo um formato home-based e loja polo, além de outros dois modelos de loja física que variam de acordo com o tamanho da população local. O franqueado fica responsável pela administração da unidade e também por desenvolver as estratégias de marketing fornecidas pela matriz para promover os cursos e atrair um público qualificado. A marca teve um faturamento superior a R$ 10 milhões em 2022, e a expectativa é dobrar esse valor em 2023.

Investimento: a partir de R$ 125 mil para lojas físicas (incluso taxa de franquia, adequação do espaço e marketing inaugural)

Faturamento mensal: a partir de R$ 15 mil, a depender do modelo de negócio

Retorno do investimento: de 3 a 20 meses, a depender do modelo de negócio

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil. O franqueado fica responsável pela administração de sua unidade, bem como trabalhar o relacionamento comercial com instituições financeiras, além de aplicar as ferramentas de prospecção de clientes fornecidas pela franqueadora.

Investimento: a partir de R$ 19.997 no modelo home based (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento mensal: de R$ 130 mil a R$ 1 milhão, a depender do modelo de negócio

Retorno do investimento: de 6 a 18 meses, a depender do modelo de negócio

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico e que oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. O franqueado fica responsável pela administração da unidade e captação de clientes através do suporte de marketing fornecido pela franqueadora. Atualmente, conta com 350 operações, sendo três nos Estados Unidos e uma na Espanha com a bandeira de Best Shape.

Investimento: R$ 121, 5 mil (inclui capital de instalação e taxa da franquia)

Faturamento mensal: média de R$ 80 mil

Retorno do investimento: de 6 a 12 meses

SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia home- based de saúde, beleza e bem-estar em domicílio se tornou uma das maiores do país com mais de 50 operações. O SPA Express foi criado em 2011 pela jovem empreendedora Luciana Piquet e passou a se expandir pelo franchising em 2014. Em 2022, a rede faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$10 milhões em 2023. O franqueado do SPA Express fica responsável pela gestão dos profissionais, a prospecção dos clientes, cuida das agendas, reposição de estoques, etc.

Investimento: a partir de R$ 46.255,00 (incluso no valor taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 15.000,00

Retorno do investimento: Entre 10 e 14 meses

AgroBar

O AgroBar é o novo modelo de negócios da Folks Franquias, holding de entretenimento com essência sertaneja. O bar tem um quê de fazenda e uma pegada rústica e raiz, apoiando-se em três pilares: publicidade nacional, produtos próprios e bar temático voltado à experiência do convidado. Pensado para cidades de qualquer tamanho, além de proporcionar entretenimento de qualidade, bom atendimento, ambiente descontraído e conforto aos convidados, dispõe de cardápio com receitas próprias, como as bebidas Agrobeer e Agrochopp, e os lanches Agro Burguer, Agro Chicken e Agro Bruto. O franqueado tem o papel de gestão do negócio e desenvolvimento de estratégias de marketing para atrair e fidelizar o público.

Investimento: a partir de R$ 250 mil ( incluso taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial)

Faturamento mensal: até R$ 250 mil

Retorno do investimento: a partir de 7 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 100 pontos de carregamentos em 21 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial total: R$4.900 (inclui taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos).

Faturamento médio: R$ 5 mil a R$12 mil

Previsão de retorno: 2 a 4 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$ 14.900.00

Faturamento médio mensal: R$50.000.00

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

É Seguro Pay

Resumo do cliente: É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12,900 (incluso taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de maquinas em comodato)

Faturamento médio: R$30,000.00

Previsão de retorno: 6 a 12 meses

Doutor Sofá

Resumo do cliente: Rede especializada em limpeza de estofados em geral -- nasceu em Joinville, Santa Catarina e atualmente está em 25 estados mais o Distrito Federal com mais de 280 unidades em operação, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos, Portugal, Uruguai e, em breve, na Inglaterra.

Investimento inicial: a partir de R$ 32 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial para o primeiro mês de operação).

Faturamento médio: R $15 mil a R$30 mil

Previsão de retorno: 6 meses

Clube Turismo

Rede de franquia de agência de viagens com mais de 550 franqueados e por isso listada no ranking da ABF como a maior microfranquia de turismo do país. A rede conta com três modelos de negócio, entre eles o modelo home office: