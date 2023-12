Franquia carioca de 'boteco gourmet' fatura R$ 65 milhões e está de olho em São Paulo

Para Bruno Gorodicht, sócio fundador do Grupo Impettus, a rede de botecos carioca Mané está pronta para abrir novas unidades no Sudeste -- com foco especial em São Paulo. Hoje, a franquia conta com mais de 20 unidades em funcionamento no Rio de Janeiro.

"Nosso objetivo é proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas por meio de um ambiente despojado, gourmet e sofisticado, mas sem perder a cultura de boteco", diz o executivo.

Criada em 2019, a rede de botecos Mané nasceu a partir da expertise de três amigos que já atuavam no ramo de franquias. Os empreendedores Daniel Bittencourt, Arianne Bastos e Eduardo Oliveira criaram o Mané para proporcionar aos clientes experiências gastronômicas únicas, mas sem perder a cultura raiz de boteco.

O cardápio foi criado com o apoio de renomados chefs brasileiros, que entregaram mais de 40 opções de pratos e petiscos.

Entre os itens tradicionais de boteco estão o croquete de costela e o pastel de linguiça com cream cheese. Já entre os autorais, destacam-se o contra filé metido a picanha e o Camarão boladão, além dos drinks Mané Love, Madagascar Mule e da cerveja artesanal da casa.

Expansão no franchising

Em junho de 2021, a rede foi integrada ao grupo Impettus, que detém as marcas de bares e restaurantes Espetto Carioca, Buteco Seu Rufino, e a rede de cookies Bendito. A holding deve terminar o ano com faturamento de R$ 300 milhões.

Naquele ano a marca entrou para o franchising e conta atualmente com mais de 25 unidades. O investimento inicial em uma franquia do Mané é a partir de R$ 548 mil, com faturamento médio mensal estimado em R$ 200 mil e prazo de retorno que varia entre 24 e 36 meses.

"Geralmente, um dono de boteco é comerciante, não empresário. Nós não tivemos receio de transformar o tradicional boteco de bairro em uma rede de boteco diferenciado", diz Daniel Bittencourt, embaixador da marca e de novos negócios.

Em 2022, o faturamento da rede foi de R$ 35 milhões e a meta é encerrar 2023 com faturamento de R$ 65 milhões. Para o próximo ano, a expectativa é acelerar a expansão na região Sudeste.

“Já temos lojas vendidas em Alphaville e Americana (SP) e Vila Velha (ES). A meta é abrir 10 unidades na região Sudeste em 2024, com expectativa de faturar R$ 80 milhões no próximo ano", diz Gorodicht.

