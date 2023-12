40 franquias baratas a partir de R$ 997 para trabalhar de casa em 2024

Para muitos, empreender é uma forma de ter mais flexibilidade nos horários -- ainda que um negócio exija ainda mais dedicação do que um emprego comum. Para montar sua própria jornada de trabalho, negócios que possam ser administrados da própria residência são uma boa pedida. E, para quem não tem experiência, adquirir uma franquia home based é a forma de trocar capital investido por conhecimento do setor e de seus empreendimentos.

Mas o que é uma franquia home based? São negócios cujas operações não exigem que os franqueados tenham um ponto físico, como lojas ou quiosques, podendo até trabalhar de casa.

Mesmo com o fim da pandemia, as franquias home office continuam crescendo. A busca por independência profissional e flexibilidade no mercado de trabalho segue ganhando mais relevância.

Neste contexto, ao escolher uma franquia, é importante considerar seus interesses, habilidades e experiência. É necessário, também, pesquisar sobre o modelo de negócio oferecido, para ter ciência de sua rentabilidade e histórico de sucesso.

Por isso, EXAME selecionou algumas opções de franquias com modelo home based para quem quiser abrir o próprio negócio sem precisar sair de casa. Confira, a seguir, 40 franquias com modelo home based:

Loovi

A Loovi é uma insurtech que usa dos meios digitais e tecnológicos para oferecer produtos de seguro auto inovadores acessível para as classes C, D e E. Presente em mais de 1700 cidades do Brasil, a empresa sediada em Minas Gerais oferece uma solução que transforma qualquer veículo em um SmartCar, com o melhor custo benefício do país.

Investimento inicial: R$ 5.000 (incluso escritório virtual, treinamento de vendas, material digital de divulgação, consultoria de performance, suporte 24h)

Faturamento médio mensal: de R$3.500 a R$6.000

Prazo de retorno: de 2 a 6 meses

CredFácil

A CredFácil foi criada em 2004 pelo empreendedor André Oliveira, e atua no ramo de serviços financeiros e seguros com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Atualmente o grupo possui mais de mil unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.997 (incluso no valor: taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo de retorno: 6 meses

market4u

Fundado em 2020, o market4u é uma rede mercados autônomos que opera dentro de condomínios comerciais e residenciais, proporcionando comodidade e segurança para as pessoas por meio de lojas que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a necessidade de um atendente. Com mais de 2 mil unidades em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, a rede prevê alcançar até 2028 o total de 50 mil lojas e faturamento de R$ 6 bilhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 75.000 (incluso taxa de franquia, estoque inicial, câmeras e equipamentos)

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

The Kids Club

O The Kids Club é uma rede de microfranquias criada na Inglaterra e presente no Brasil há 29 anos, especializada no ensino de inglês para crianças dos 18 meses aos 12 anos. Além do método exclusivo, a rede oferece certificação internacional e intercâmbio na Inglaterra para os alunos.

Investimento inicial: R$ 23.500 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 13.200

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Ultra Cursos

A rede de franquias Ultra Cursos, fundada em 2016 por Pedro Paixão em Pernambuco, tem atualmente 23 unidades em operação, presente em oito estados brasileiros e com um polo licenciado no Japão. A rede de ensino profissionalizante atende principalmente os públicos das classes C, D e E, oferecendo acesso a ensino de qualidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.500 no modelo home based (incluso taxa de franquia e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: de 3 a 9 meses

SPA Express

De origem paraibana, a microfranquia home-based de saúde, beleza e bem-estar em domicílio se tornou uma das maiores do país com mais de 50 operações. O SPA Express foi criado em 2011 pela jovem empreendedora Luciana Piquet e passou a se expandir pelo franchising em 2014. Em 2022, a rede faturou R$ 8,3 milhões com previsão de alcançar R$ 10 milhões em 2023.

Investimento inicial: a partir de R$ 46.255 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: entre 10 e 14 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low-carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas sem sair de casa com a ajuda de aplicativos de entrega.

Investimento inicial: R$ 6.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 2.000 a R$ 20.000

Prazo de retorno: de 4 a 12 meses

Me Protege

A Me Protege é uma microfranquia com foco na venda de planos de saúde e seguros no modelo home-based. A rede oferece dois modelos enxutos para os franqueados, Smart (comissão de 50% sobre o valor da 1ª mensalidade e treinamento para captação de leads) e Full (150% de comissão do valor da parcela do seguro vendido, além de ter leads gerados pela franqueadora).

Os fundadores da rede são Claudio Augusto, Marlon Lúcio e Eduardo Koji, criadores da Mania de Passar, Rafael Lemos e Rodrigo Aragão, empresários com anos de experiência no mercado de saúde, além de Alexandre Guerra, ex-CEO da rede Giraffas.

Investimento inicial: R$ 997 ou 12x de 99 no modelo Smart e R$ 12.600 no modelo Full, ambos incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil (Smart) e R$ 12 mil (Full)

Prazo de retorno: 6 meses ambos

Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo. Fundada em 2020, em Balneário Camboriú (SC), a rede de franquias funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000 (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

Dot Bank

Fundada em 2019, o Dot Bank é o primeiro banco digital a operar como franquia no Brasil, voltado para empresas do comércio e varejo, que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos, como aquelas com alto volume de emissão de boletos bancários. Através da integração com o software de gestão, a conciliação automática favorece o ganho de performance no dia a dia. A franquia atua com dois modelos de negócios exclusivamente home office.

Investimento inicial: a partir de R$2.320 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: R$8.000

Prazo de retorno: de 3 a 12 meses

Home Angels

A rede é pioneira no segmento e se consolidou no mercado rapidamente, tornando-se referência como a maior rede de cuidadores de idosos da América Latina. As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial: modelo Light a partir de R$ 40.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: entre R$ 65.000 e R$ 110.000

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

CleanNew

Criada em 2015, a rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos, como carros, barcos e aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada a distância, por meio do sistema online.

Investimento inicial: a partir de R$ 199.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 20.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: 18 meses

Love Gifts

Empresa líder no mercado de presentes criativos, oferecendo uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje, a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: a partir R$19.900 (investimento total)

Faturamento médio mensal: R$15.000

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Marketing Bag

Franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua abordagem única de colocar materiais promocionais em embalagens de pão oferece às empresas uma maneira eficaz e econômica de alcançar seu público-alvo. Com uma rede crescente de franqueados, a Marketing Bag continua a revolucionar a indústria publicitária no Brasil.

Investimento inicial: R$6.990

Faturamento médio mensal: R$14.000 (investimento total)

Prazo de retorno: de 1 a 4 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Fazendo a sua história há mais de 9 anos, com 53 unidades – sendo 50 franquias e 3 unidades próprias de Norte a Sul do Brasil, que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores.

Investimento incial: a partir de R$ 23.790 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses

Torky

Franquia de reparo de instrumentos musicais de corda tem um modelo de negócio chamado Case Torky, que nada mais é que uma mala reparadora, que comporta 50 ferramentas para a realização de cerca de 70 serviços, como regulagem, troca de trastes e captadores, limpeza, blindagem e revisão elétrica. Após passar por um treinamento intensivo, o franqueado realiza o trabalho diretamente indo ao cliente.

Investimento inicial: R$18.800 (incluso taxa de franquia e ferramentas)

Faturamento médio mensal: R$4.000 a R$8.000

Prazo de retorno: 12 meses

SuperGeeks

Fundada em 2014, a SuperGeeks é a primeira e melhor escola de Programação e Robótica do Brasil. Seu objetivo é ensinar ciência da computação de maneira divertida e criativa, estimulando a formação de programadores e de uma geração de criadores de tecnologia e não apenas consumidores. A SuperGeeks leciona para todas as idades a ciência da computação e acredita que a programação é essencial para o processo de aprendizagem.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000 (incluso suporte ao franqueado e material inicial)

Faturamento médio mensal: R$20.000

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Total Clean

Rede referência em limpeza de estofados, que atua no modelo home based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente. Oferecem limpeza, higienização e impermeabilização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, além de hidratação de couro, limpeza de itens infantis como carrinho e bebê conforto, e o diferencial com limpeza interna de embarcações e aeronaves. Atualmente possui 156 unidades por todo Brasil.

Investimento inicial: R$ 29 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Best Gourmet

A Best Gourmet representa uma franquia inovadora de aplicativo, unindo economia e alta gastronomia. Seu modelo de negócio home based é simples e eficiente, consistindo em conectar restaurantes parceiros com clientes que assinam os planos oferecidos. O franqueado desempenha um papel fundamental ao facilitar essa conexão, proporcionando uma experiência gratificante tanto para os estabelecimentos quanto para os clientes.

Investimento inicial: R$21.800 e R$ 46.800 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 14.310

Retorno do Investimento: 8 a 14 meses

Espaço Make

Fundada com a chegada da pandemia da Covid 19, é a franquia de makes que mais cresce no país, contando com mais de 30 unidades espalhadas em todo o território nacional. Tendo como slogan “Porque chique é pagar pouco”, a Espaço Make, tem como objetivo chegar a marca de 50 lojas até o final de 2023. Com dois modelos de negócios: home based e quiosque, a franquia pode ser uma lucratividade de até 45%.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999 (incluso site próprio e estoque de produtos)

Faturamento médio mensal: a partir de R$10.000

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Reino Rural Franchising

A Reino Rural chegou ao mercado em 2014 oferecendo uma linha de produtos agropecuários (suplemento nutricional animal e fertilizantes) de alta qualidade visando o aumento da eficiência e da lucratividade do produtor rural. Em 2021, a marca se lançou no mercado de franquias para capilarizar a expansão em todo o Brasil com o modelo de negócio home office.

Investimento inicial: R$45.990 (incluso taxa de franquia, capital de giro e instalação)

Faturamento médio mensal: R$57.700

Prazo de retorno: de 4 a 6 meses

Kinsol

Com mais de 250 Franqueados espalhados por todo o país, a Kinsol tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável. Integradora oficial 5 estrelas e parceira da WEG que atualmente conta com mais de 20 fábricas e está presente em mais de 130 países

Investimento inicial: R$25.000 (investimento inicial total)

Faturamento médio mensal: R$120.000

Prazo de retorno: 6 meses

OKA

A OKA é uma startup que criou um novo segmento de serviço, onde o cliente contrata a reforma completa do seu ambiente como compra uma camiseta, tudo por seu aplicativo. Os produtos OKA contemplam projeto, materiais e mão de obra. Em até 30 dias, os artistas concluem a instalação completa na casa ou escritório do cliente, sem sujeira, atrasos ou custos extras, além de 2 anos de garantia.

Investimento Inicial: R$ 100.080 (taxa de franquia, capital de giro, royalties e taxa de publicidade)

Faturamento médio mensal: R$ 100.000 no primeiro ano

Prazo de retorno: de 20 a 26 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay, rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos em até 18 vezes via cartão, e se dedique em tempo integral ou parcial, busque clientes de todas as áreas e tenha renda recorrente.

Investimento inicial: R$12.900 (incluso taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato)

Faturamento médio: R$30.000

Previsão de retorno: de 6 a 12 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Prazo de retorno: até 6 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 100 pontos de carregamentos em 21 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Investimento inicial total: R$4.900 (inclui taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos).

Faturamento médio: de R$5.000 a R$12.000

Previsão de retorno: 2 a 4 meses

Ecos Solar Fotovoltaica

A Ecos Energia Solar Fotovoltaica é uma franquia de energia solar que oferece os serviços de instalação de projetos solares em residência, empresa ou fazenda, manutenções de usinas solares e monitoramento de desempenho. Em todo Brasil, conta com mais de 160 franquias.

Investimento inicial: R$ 22.400 (capital para instalação, de giro e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 200.000

Prazo de retorno: de 1 a 6 meses

Beelieve

A Beelieve Group é uma startup voltada para o marketing digital de PMEs. A empresa traz um ecossistema, composto por três verticais: PMES podem ter uma agência digital completa por meio do Beelieve Digital; parceiros comerciais aumentam suas vendas e se estabelecem em suas regiões de atuação pelo Beelieve Partners (modelo de franquias) e novos talentos possam ingressar no marketing digital através da UniBee, com o projeto Profissionais do Futuro.

Investimento inicial: R$34.900 (investimento único)

Faturamento médio mensal: R$15.000 após 12 meses.

Prazo de retorno: 8 meses

Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores. A rede tem unidades espalhadas pelo Brasil, Uruguai e Canadá.

Investimento inicial: a partir de R$5.000 (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de abertura)

Faturamento médio mensal: a partir de R$9.500

Prazo de retorno: em até 18 meses

Ginástica do Cérebro

É uma rede de cursos de estimulação cognitiva por meio de atividades como o soroban (instrumento lógico-matemático de origem oriental), jogos e desafios que estimulam a memória e o raciocínio lógico, entre outras capacidades. O franqueado atua como instrutor dessas atividades. A empresa conta com 18 unidades em 10 estados.

Investimento inicial: R$ 65.000 (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de abertura)

Faturamento médio mensal: de R$15.000 a R$20.000

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 80 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 470 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.920 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo de retorno: 14 meses

DriveTryp

A DriveTryp é uma rede de franquias de aplicativos de mobilidade urbana. Na prática, o franqueado realiza a divulgação do aplicativo em sua região. Em modelo totalmente digital e home based, sem necessidade de espaço físico e com renda recorrente, o faturamento do franqueado é de 5% de cada corrida realizada. Quanto mais motoristas e passageiros utilizarem o aplicativo na região que o franqueado atua, maior também será o seu faturamento.

Investimento inicial: R$ 8,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 195 mil por mês

Prazo de retorno: de 4 a 8 meses

Stuqui Projetos

Rede de franquias exclusiva para engenheiros e arquitetos empreendedores. Com modelo home based, um dos grandes diferenciais da rede é que ela já entrega clientes para os seus franqueados. Isto ocorre porque ela possui parceria com diversos bancos e esses redirecionam os seus clientes para a Stuqui Projetos.

A rede trabalha em três setores: vistoria técnica, avaliação de imóveis e laudo de patologias. O franqueado pode realizar um, dois ou três serviços. A rede possui modelos de negócios para o Brasil e também em Portugal.