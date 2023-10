11 franquias a partir de R$ 4.520 para empreender de casa ou qualquer lugar do mundo

Já imaginou trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo? As franquias despontam como uma ótima opção de investimento. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias faturou R$ 105 bilhões no primeiro semestre de 2023, crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Neste contexto, empreender através de franquias surge como uma opção atraente, oferecendo a possibilidade de ser proprietário do próprio negócio sem a necessidade de um espaço físico dedicado. Ter o próprio negócio e conseguir administrá-lo de casa é um modelo de negócio que alinha autonomia com a conveniência.

microfranquias, conhecidas por oferecerem modelos home based ou com gestão a distância, têm conquistado espaço notável no mercado brasileiro, oferecendo oportunidades de negócios com investimentos iniciais mais baixos do que as franquias tradicionais. Pesquisa da ABF revelou um aumento de microfranquias de Asconhecidas por oferecerem modelos home based ou com gestão a distância, têm conquistado espaço notável no mercado brasileiro, oferecendo oportunidades de negócios com investimentos iniciais mais baixos do que as franquias tradicionais. Pesquisa da ABF revelou um aumento de microfranquias de 37% no total de redes associadas, passando de 450 para 604, um crescimento de 7% a mais em relação a 2021.

Confira, a seguir, 13 franquias que podem ser gerenciadas de qualquer lugar:

Total Clean

Rede de limpeza de estofados, atua com limpeza e higienização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, impermeabilização de sofás, limpeza e hidratação de couro, limpeza de carrinho e bebê conforto, limpeza interna de embarcações e limpeza interna de aeronaves. Em 2017 passou a operar através do sistema de franquias, o que permitiu uma expansão de 153 unidades por todo Brasil. O franqueado pode atuar no modelo Home Based gerindo o negócio através de um computador de qualquer local, e o serviço prestado é adaptável, já que o técnico vai até a casa dos clientes com os equipamentos em uma mala.

Investimento: a partir de 29 mil (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Mr. Fit

Rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, com mais de 500 unidades pelo país, a rede oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. No modelo home office, o franqueado pode vender refeições congeladas de porta em porta com uma bag térmica exclusiva da marca.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.520 (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: de R$ 4 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: de 4 a 8 meses

Padrão Enfermagem

Rede responsável pelo agenciamento de profissionais para uma série de serviços primordiais aos pacientes, tais como: acompanhamento hospitalar, serviços de enfermagem, cuidador de idosos e cuidador infantil. Todos os profissionais são preparados e habilitados para atender com segurança e qualidade a clientes em ambiente domiciliar, hospitalar e empresarial. A rede pode ser gerida apenas com um computador de qualquer lugar do mundo.

Investimento inicial: a partir de R$ 33.500

Faturamento mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

CleanNew

Criada em 2014, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. Os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Investimento: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos e taxa de franquia)

Faturamento mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

300C Consultoria & Educação

A 300C Consultoria & Educação é um braço importante do Grupo 300 Franchising Ecossistema de Alto Impacto, a maior holding de aceleração de empresas do país. A única consultoria Brasileira de formatação de Franquia e seu maior viés é voltado para capacitação e educação de empresários, os únicos que ensinam e praticam o verdadeiro franchising exponencial. A franquia atua em modelo Home Based, o que permite que com apenas um computador o franqueado faça toda a gestão.

Investimento inicial: R$ 30 mil

Faturamento mensal: R$ 13.200

Prazo de retorno: 9 meses

DryWash

A DryWash, rede de lavagem a seco para automóveis, foi a primeira empresa no mundo a oferecer esse serviço. Entre os modelos de negócio a rede oferece o Delivery, que permite ao microempreendedor executar o serviço de lavagem em qualquer lugar, seja em condomínios residenciais, comerciais e empresas. Com o sistema de Delivery o franqueado leva tudo que precisa para executar o serviço dentro de uma mochila, são itens para a limpeza e higienização do veículo.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.250 (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: entre R$ 5 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de 1 a 3 meses

TFlow

TFlow, uma rede de franquias de moda masculina, abrange agora também o público feminino. Sob a administração do Grupo ZNTT, uma das principais holdings de franquias do Brasil, a marca possui mais de 150 unidades distribuídas nacionalmente. Para empreendedores, as oportunidades variam desde o modelo home based, com modelo de bag (venda de camisetas, bonés, calças, blusas e acessórios), até lojas físicas tradicionais. Recentemente, a TFlow anunciou as novas coleções em parceria com os artistas Arthur Aguiar e Felipe Araújo.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil (taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento mensal: a partir de R$10 mil

Retorno do investimento: 2 a 3 meses (variável)

Sépua Express

Voltado aos profissionais de estética formados, o micro franqueado conta com o total apoio financeiro e operacional da franqueadora, além de benefícios considerados fundamentais por qualquer trabalhador (plano de benefícios com seguro de saúde e de vida, auxílio funeral, kit natalidade, por exemplo). No fechamento do contrato o micro franqueado vai receber toda a estrutura e material para trabalhar na casa dos clientes (uma mala com toalhas, toucas, velas, cremes etc).

Investimento Inicial: R$ 15 mil (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento mensal: R$ 14.400

Prazo de retorno: 2 meses

Dank Idiomas

É uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores. As aulas podem ser dadas de qualquer local, pois o kit pedagógico cabe na mala também fornecida pela marca. A rede conta com 20 unidades, sendo 18 no Brasil, uma no Uruguai e uma no Canadá.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro e kit de abertura)

Faturamento mensal: a partir de R$9.500

Prazo de retorno: até 18 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes. Atualmente conta com mais de 105 pontos de carregamentos em 21 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente. Na mala o franqueado pode levar displays, carregadores, tablete ou celular.

Investimento inicial: R$4.900 (inclui taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos).

Faturamento mensal: R$5 mil a R$12 mil

Retorno do investimento: 2 a 4 meses

Sonhagro

Especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem. Compacta o suficiente para caber em uma mala devido à natureza digital e remota. Isso possibilita que empreendedores levem consigo os recursos essenciais em dispositivos portáteis, facilitando a mobilidade e flexibilidade do negócio. Fazendo a sua história há 10 anos, com 55 unidades que facilitam o financiamento do crédito rural para os produtores de Norte a Sul do Brasil em 18 estados.

Investimento: a partir de R$ 23.790 (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 17.196,47

Prazo de retorno: 4 a 6 meses

Beelieve Group

A Beelieve Group é uma startup voltada para o marketing digital de PMEs. A empresa traz um ecossistema, composto por três verticais: PMES podem ter uma agência digital completa por meio do Beelieve Digital; parceiros comerciais aumentam suas vendas e se estabelecem em suas regiões de atuação pelo Beelieve Partners (modelo de franquias) e novos talentos possam ingressar no marketing digital através da UniBee, com o projeto Profissionais do Futuro. A Beelieve é uma franquia home based, onde o franqueado atua com vendas dos pacotes de marketing digital oferecidos pela marca. Ou seja, com apenas um notebook e celular, o franqueado pode vender os modelos de franquia de qualquer lugar do Brasil.

Investimento: R$ 34.900 (investimento único)

Faturamento mensal: R$ 15 mil após 12 meses.

Prazo de retorno: 8 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil. Seu modelo de negócio home based permite ao franqueado uma flexibilidade de horários e a vantagem de operar em qualquer lugar de seu celular ou notebook, com acesso à internet.

Investimento inicial: R$ 6.990 (incluso taxa de franquia)

Faturamento mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno: 1 a 4 meses

