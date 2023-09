45 franquias para abrir ainda este ano e faturar a partir de R$ 20.000 no Natal

Ainda dá tempo de abrir o próprio negócio em 2023? No mercado de franquias a resposta é sim. Os últimos meses do ano são essenciais para a implementação de novas unidades e, muitas vezes, aproveitar o Natal para impulsionar o faturamento das unidades.

De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas no comércio devem registrar crescimento de 3,5% no segundo semestre de 2023.

O cenário mais otimista para a s condições de compra aumentam as expectativas para que o Natal deste ano supere os resultados de 2019, período pré-pandemia de covid-19. A expectativa da CNC é que a expansão das vendas na data seja de 4%.

Do lado do empreendedor, iniciar um novo negócio nesse período pode indicar um retorno do investimento mais rápido, uma vez que que muitas franquias faturam mais nesse período do ano.

Confira, a seguir, uma lista de franquias para abrir ainda este ano e faturar a partir de R$ x mil no Natal:

Brasil Cacau

Jovem, democrática, inovadora e divertida. Assim é a Brasil Cacau, marca do Grupo CRM, que já tem 14 anos de história, oferecendo um chocolate de alta qualidade, a Brasil Cacau possui um amplo portfólio com mais de 150 produtos de diferentes sabores e tamanhos. Os itens da marca são produzidos na fábrica do Grupo CRM, localizada em Extrema (MG), que possui 33 mil metros quadrados, cerca de 1.100 colaboradores e tecnologia de ponta na produção de chocolates.

Investimento inicial: quiosque a partir de R$ 120.000

Faturamento anual: entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão

Prazo de retorno estimado:18 a 36 meses

Kopenhagen

Marca com 95 anos de história que se mostra ousada e inovadora. Esta é a Kopenhagen, líder e precursora no segmento de chocolates finos no Brasil que, desde 1928, está presente nos mais doces momentos dos fãs e apreciadores dos sabores únicos de seus produtos.

Investimento inicial total: quiosque a partir de R$ 180.000

Faturamento anual: entre R$ 1,2 milhão e R$1,5 milhão

Faturamento anual: entre R$ 1,2 milhão e R$1,5 milhão Prazo de retorno:18 a 36 meses

Estrela Beauty

A primeira marca de Play MakeUp do Brasil nasceu em 2018 e conta com a expertise do Grupo Brinquedos Estrela, especialista em brinquedos que vem encantando gerações. Além de maquiagens, fantasias, acessórios e itens de cuidados pessoais, a marca vai além desse universo e faz um convite ao descobrimento de personalidades, experimentação e autoconfiança.

Investimento inicial: a partir de R$ 590.000

Faturamento médio mensal: R$ 200.000

Prazo de retorno: a partir de 33 meses

Cuidare Brasil

A Cuidare Brasil é uma das maiores redes de cuidadores de pessoas do país. Com um rápido crescimento, a empresa está presente em 21 estados brasileiros e no Distrito Federal, contando com mais de 70 unidades em operação. A rede possui um sistema próprio para gerenciar eficientemente as unidades, promovendo maior engajamento dos cuidadores e facilitando a prestação de contas aos clientes. A previsão para abertura de uma nova unidade é de apenas 30 dias.

Investimento inicial: a partir de R$35 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$50 mil

Prazo de retorno: até 18 meses

Touti

A Touti se inspira na beleza de Paris para criar sua linha de perfumes, capilar e corporal com alto poder de fixação e ótima relação custo-benefício. A marca é cruelty free e está em franca expansão. A rede conta com três modelos de negócio e possui a possibilidade de ser inaugurada entre 30 a 60 dias após a assinatura do contrato, fechando neste mês é possível inaugurar antes do Natal.

Investimento inicial: a partir de R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 15 mil

Tempo de retorno: 5 a 24 meses

Mr. Cheff

Com prazo de implementação de 45 dias, o Mr. Cheff, rede de restaurantes que se destaca nas praças de alimentação dos shoppings por oferecer porções e pratos executivos a um preço acessível para todos os públicos, fatura no mês de dezembro, em média, de 40% a 50% a mais do que no resto do ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: R$ 130 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Emagrecentro

A rede de clínicas de emagrecimento e estética, Emagrecentro, tem um prazo médio de 60 dias para implantação, e fatura cerca de 35% a mais no final do ano, devido à sazonalidade do calor.

Investimento inicial: R$121,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: entre 6 e 12 meses

Botocenter

A Botocenter, franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica, fatura no mês de dezembro, cerca de 40% a 50% comparado ao resto do ano. O prazo de implantação de um modelo Store in Store da Botocenter gira em torno de 60 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 97 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Minha Quitandinha

A startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo, Minha Quitandinha, conta um prazo de 30 dias para a implantação das unidades e, durante o mês de dezembro, fatura até 15% a mais dos meses restantes do ano. As unidades da franquia funcionam 24 horas por dia com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 42 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Padrão Enfermagem

Durante o mês de dezembro, a rede percebe um aumento em torno de 20%, o período é positivo devido a procura de profissionais para cobrir férias, folgas e faltas devido as festividades de final de ano. Com implementação entre 30 e 60 dias, a Padrão Enfermagem é responsável pelo agenciamento de profissionais para uma série de serviços primordiais aos pacientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 33.500

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Lavô

Com a implantação da operação entre 3 e 4 meses, os franqueados que adquirirem uma unidade da Lavô, maior rede de lavanderias self-service do país, ainda no segundo semestre deste ano tem a possibilidade de aproveitar a alta na demanda que acontece no mês de dezembro, que nas regiões turísticas chega a ser 30% maior.

Investimento inicial: a partir de R$199 mil

Faturamento médio mensal: R$20 a R$30 mil

Prazo de retorno: 18 meses em média

CredFácil

A CredFácil, rede de franquias de serviços financeiros e seguros, conta com um prazo médio de implementação de 40 dias e apresenta um aumento no faturamento de 25,8% de suas unidades no final do ano. O grupo atua desde 2004 no ramo de empréstimos e financiamentos com a missão de oferecer soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito.

Investimento inicial: a partir de R$19,997 mil (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$130 mil

Prazo de retorno: de 6 a 18 meses

Total Clean

Durante o mês de dezembro, a rede que é referência em limpeza de estofados, nota um crescimento de 50% comparado a média anual. com implementação em 30 dias, a marca atua com limpeza e higienização de sofás, tapetes, carpetes, colchões, impermeabilização de sofás, limpeza e hidratação de couro, limpeza de carrinho e bebê conforto, limpeza interna de embarcações, limpeza interna de aeronaves.

Investimento inicial: a partir de R$ 29 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mr. Fit

Com prazo de implantação de 45 dias, o modelo home office da Mr. Fit, rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, é uma opção para faturar neste fim de ano, uma vez que os produtos congelados da marca contribuem para uma alimentação balanceada e manutenção e redução de peso, meta de muitos consumidores com a chegada do verão. Para o período, a marca projeta aumento de 30% no faturamento dos franqueados.

Investimento inicial: R$ 4.520 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4 a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 4 a 8 meses

Yes! Cosmetics

Natal é uma data importante no varejo na Yes! Cosmetics, empresa que atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagens e acessórios. Em dezembro de 2022, a marca representou um crescimento de 65% comparado a novembro do mesmo ano e quase 80% acima da média de faturamento regular da rede no ano. Para 2023, a previsão de crescimento é de 15% com relação a dezembro do ano anterior. O prazo de implantação de um modelo cápsula da Yes! Cosmetics é de 45 a 60 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil no modelo Cápsula (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

Magnólia Papelaria

A maior franquia de papelaria organizacional, Magnólia Papelaria, tem um prazo médio de 45 dias para implantação, e fatura cerca de 250% a mais no final do ano, devido às datas festivas e as trocas de presentes.

Investimento inicial: a partir de R$130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 49.224,58

Prazo de retorno: 23 meses

CleanNew

Para a CleanNew, uma das principais redes de higienização e blindagem de estofados do país, os meses de novembro e dezembro são os com maior número de vendas, e as festas de fim de ano têm impacto direto nesses resultados, pois fazem o faturamento crescer entre 50 a 100%. De fácil implantação os interessados em serem franqueados da marca contam com a possibilidade de começarem a operar ainda este ano.

Investimento inicial: R$ 59.900 mil (incluso taxa de franquia e equipamentos)

Faturamento médio mensal: de R$ 14 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de seis a 12 meses

Maria Brasileira

De olho na demanda ocasionada pelas festas de fim de ano, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, espera um crescimento de 19% em comparação a dezembro do ano passado. Para os interessados na marca o prazo médio de implantação é de 65 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 43.500,00 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Honest Market Brasil

A Honest Market Brasil é uma franqueadora de minimercados autônomos que funcionam sem funcionários, 24 horas nos 7 dias da semana. Com 190 unidades ao redor do país, o modelo de negócio tem crescido nos últimos anos. A franqueadora realizou uma pesquisa interna e, como resultado, pode-se perceber um aumento de 32% nas vendas durante o período natalino.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 16 mil

Prazo de retorno: 10 a 12 meses

Sorvetes Rochinha

As lojas da tradicional marca paulista são chamadas de Praça Rochinha e remetem ao clima litorâneo e descontraído. Oferecem sorvetes de massa e de picolés, com opções zero açúcar, além de açaí, milk shakes e smothies. A marca tem 40 anos de história e começou o processo de expansão em franquias em 2016.

Investimento: a partir de 250 mil

Faturamento médio: R$ 60 mil

Tempo médio de retorno: 24 meses

MILON

No mercado desde 2006, a Milon é conhecida pela inspiração europeia e estilo clássico, e veste desde bebês até o tamanho 14. Fabricados com tecidos e detalhes exclusivos, os produtos Milon possuem alto valor agregado e excelente custo-benefício. Atualmente, são 100 lojas físicas em operação, sendo 73 franquias e 27 lojas próprias.

Investimento inicial para se tornar um franqueado é de R$ 350 mil.

Faturamento médio mensal de R$ 130 mil

Prazo de retorno a partir de 24 meses

Decor Colors

Inaugurada oficialmente em 2 de abril de 2021, a Decor Colors é a revolução para o mercado de decoração brasileiro. Seu fundador, Leonardo Arruda, já possuía há mais de 10 anos a Léo Tintas, loja de comércio de produtos para pintura e decoração de ambientes.

Investimento Inicial : a partir de R$140.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000.

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

Mapa da Mina

A Mapa da Mina é uma franquia com diferencial na fabricação e venda de semijóias. Presente em vários estados, oferece uma diversificada seleção de produtos com design e elegância que acompanham variados estilos e tendências da moda. Com mais de 40 unidades, a rede oferece para o empreendedor três modelos de negócios, entre elas a Franquia Express.

Investimento inicial: R$ 30.000

Faturamento médio mensal: R$ 20.000

Prazo de retorno de investimento: 6 a 12 meses

Case Sobrancelhas

A rede de estética facial, conta com mais de 200 unidades espalhadas em 3 países da América Latina. A marca foi pioneira nos serviços voltados para o olhar e beleza do rosto com o mercado de quiosques.

Investimento inicial: R$ 123 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Minds Idiomas

Com 15 anos de existência, o segredo da rede Minds Idiomas é a tecnologia. Com mais de 70 escolas em todo país, a Minds foi a primeira rede a implantar o ensino do inglês em tablets mantendo os livros físicos. Personalização e inovação são as palavras que movem franqueados e alunos da rede. Um dos cursos das Minds é o Flex, com tempo de duração de 18 meses, e há também modalidades de ensino personalizadas.

Investimento inicial: R$ 69 mil

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno do investimento: 18 meses

Cebrac

No Cebrac você vai além do conhecimento técnico e específico. A metodologia contempla a formação empreendedora dos alunos, prevê a interdisciplinaridade nas aulas e vê no aluno a capacidade de conhecer e transformar sua realidade e sua carreira profissional. A rede possui 28 anos de atuação no segmento educacional e conta com franquias espalhadas por todo o Brasil.

Investimento inicial: R$ 245 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Carol Coxinhas

Rede mineira de franquias, fundada em 2015 pela empresária Carol Martineli com 94 unidades no país oferece um mix completo de 40 opções de salgos e doces de fabricação própria que tornou a marca referência nacional.

Investimento inicial: R$ 155 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil reais

Tempo de retorno: 12 a 24 meses

B.LEM Padaria Portuguesa

A B.LEM Padaria Portuguesa é uma rede com 50 lojas pelo Brasil. Tem, como diferencial, a fabricação própria de produtos 100% artesanais, sem corantes ou conservantes. O modelo de negócio oferece lojas ou quiosques de rua ou shoppings, com espaço para consumo no local e itens tipicamente portugueses para serem degustados em casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

Maria Gasolina

Maria Gasolina é uma franquia de minimercado autônomo gourmet para condomínios empresariais e residenciais, com 120 unidades em operação. A marca oferece 1.200 produtos em suas lojas e tem diferenciais importantes: a instalação da franquia permite que ela se torne um centro de convivência para o cliente, já que oferece wi-fi, bebidas quentes e geladas e até fornos e micro-ondas para refeições no local. Tem opção de instalações em quiosques.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

The B-Burgers

Rede de hamburguerias gourmet, com 150 franquias pelo Brasil, que já foi eleita o melhor hambúrguer de Sergipe, tem como diferencial a alta qualidade de seus produtos, com a rapidez do fast food.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 110 mil

Prazo de retorno: 8 a 24 meses

Instituto Visão Solidária

O Instituto Visão Solidária (IVS) é uma rede de franquias focada na comercialização de óculos de grau e de sol com preço acessível. A ideia central da marca é ser uma empresa que se diferencie das óticas tradicionais. São mais de dois mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Comprando a franquia até no fim deste mês é possível inaugurar antes do Natal, pois o prazo para implantação é de 75 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 60 mil a R$ 150 mil

Tempo de retorno: 13 a 18 meses

Odonto Special by Sabrina Sato

A Odonto Special by Sabrina Sato é uma rede de clínicas odontológicas que oferece um atendimento completo, personalizado e avançado, sempre disponibilizando os mais diversos tratamentos odontológicos e estéticos, respaldados com a mais alta tecnologia, segurança e conforto para os clientes.

Investimento inicial: R$ 300 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

American Cookies

A rede de franquias American Cookies, que começou na cozinha de um apartamento no Distrito Federal, em um negócio avaliado em R$ 37 milhões, foram muito além da confeitaria. Em apenas cinco anos, o casal Francielle Faria e Rafael Macedo transformou a empresa familiar em uma rede com mais de 50 lojas e previsão de duplicar de tamanho em 2023, chegando à marca de 100 unidades e faturamento de R$ 76 milhões.

Investimento Inicial: a partir de R$190 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50 mil

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

Mikro Market

Com um modelo de negócios rentável e criado pra gerar praticidade e segurança o Mikro Market – mercado de conveniência em condomínios foi fundada em 2021 no Rio de Janeiro. Os interessados podem abrir sua unidade, com 100% de apoio logístico, baixo custo de manutenção, acompanhamento diário na operação e retorno garantido.

Investimento inicial: a partir de R$40.000,00

Faturamento médio mensal: R$20.000,00

Prazo de retorno: Aproximadamente 12 meses

Love Gifts

A empresa do mercado de presentes criativos oferece uma ampla gama de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a empresa se destaca pela atenção aos detalhes e pela qualidade excepcional de seus produtos. Hoje a marca conta com mais de 70 franquias espalhadas por todo o Brasil e em 2022 alcançou a marca de R$ 16 milhões em faturamento.

Investimento inicial: R$ 19.9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Solário Piscinas

A Solário Piscinas conta com a tradição de mais de 30 anos de mercado oferecendo um amplo leque de opções e sempre trazendo novidades em piscinas de fibra, spas, sistemas filtrantes e acessórios em geral. A rede não solicita taxa de franquia e royalties, e conta com a possibilidade de ser inaugurada em 30 a 45 dias após a assinatura do contrato, ou seja, fechando neste mês é possível iniciar a operação antes do Natal.

Investimento inicial: R$ 107 mil

Faturamento médio mensal: R$ 140 mil

Tempo de retorno: 18 meses

SUCOS S/A

A Sucos S/A, rede de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais, wraps, caldos e tapiocas. Conta com os modelos de negócio quiosque, container e loja. Atualmente possui 20 franquias.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 18 a 30 meses

Mercadão dos Óculos

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas que vende armações e lentes apenas de marcas próprias, fundada em 2012, em São José do Rio Preto, e que já possui mais de 750 unidades. Oferece os modelos de negócio fit, para cidades de até 30 mil habitantes, e o tradicional, para municípios de médio e grande porte.

Investimento inicial: R$ 190 mil

Faturamento médio mensal: R$ 800 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

EMPORIUM DA BELEZA

A Emporium da Beleza é uma franquia seis em um de clínica de estética avançada e emagrecimento que oferece tratamentos facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri & dermocosméticos e e-commerce. Atualmente conta com mais de 100 franquias.

Investimento inicial: R$ 311 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 14 a 16 meses

Maislaser

A Maislaser é uma rede de clínicas de depilação a laser, rejuvenescimento facial e remoção de tatuagem, que possui a empresária e apresentadora Ana Hickmann como sócia da marca. Atualmente conta com mais de 250 franquias.

Investimento inicial: R$ 450 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

ACUIDAR

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a Acuidar conta com mais de 80 unidades inauguradas e entrou para o mercado de franchising em 2020. A rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com as opções de diárias avulsas e planos mensais. Também estão disponíveis serviços de cuidados multiprofissionais.

Investimento inicial total: a partir de R$ 24 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil mensal após 12 meses e R$300 mil mensal após 36 meses

Prazo de retorno: 6 a 15 meses

ESCOVA EXPRESS

A Escova Express é a rede de franquias que usa os melhores métodos em escovas, penteados, maquiagens e design de sobrancelhas. Com atendimentos que dispensam agendamento prévio, a rede otimiza o tempo das mulheres que têm uma rotina corrida, mas que querem estar sempre arrumadas. Atualmente com sete unidades no Sudeste e Centro-Oeste e atende cerca de 3 mil clientes por mês.

Investimento inicial R$200 mil

Faturamento médio mensal: R$50mil

Prazo de retorno: 18 meses

UNHAS CARIOCAS

A Unhas Cariocas preza pela proteção e biossegurança dos clientes, com colaboradoras treinadas para um atendimento padronizado, com rapidez e qualidade. Com a técnica exclusiva para remoção da cutícula, que dispensa o alicate sem comprometer o resultado, as unhas são feitas, em média, em 30 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$160mil (sem taxa de franquia, adicional de R$30mil)

Faturamento médio mensal: R$80 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

FiCHIPS

A FiChips Food é uma rede de franquias brasileira de fast-food de prato especializado na culinária do Reino Unido, que nasceu como o primeiro fast-food de filé de peixe empanado com batatas fritas do Brasil. A franquia trabalha com cinco modelos de negócios, todos os modelos são habilitados para trabalhar delivery e possui um cardápio único, com opções para todas as horas do dia, incluindo menu elaborado para crianças. A implantação ocorre em média entre 35 a 70 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 162 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Tempo de retorno: 14 a 24 meses

FAST ESCOVA

Fast Escova é a maior rede de escovarias da América Latina. A marca nasceu da necessidade de duas amigas em encontrar um salão que atendesse de forma rápida, sem hora marcada e com serviços de qualidade. Com 200 franquias comercializadas no Brasil no segmento da beleza, a rede incorpora o conceito Fast a outros serviços, desde penteados, unhas, sobrancelhas, maquiagem até tratamentos capilares.

Investimento inicial: a partir de R$ 350 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 120 mil

Previsão de retorno: 18 a 24 meses

VIA CERTA EDUCAÇÃO

A Via Certa Educação Profissional é uma rede de franquias com atuação no mercado de cursos profissionalizantes. Com uma metodologia Flex, promovendo aulas individualizadas e vivenciais, a marca possui uma grade com mais de 40 cursos. Ao fechar a compra da franquia neste mês, é possível inaugurar antes do Natal, pois o prazo de implantação é de 60 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 84 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Tempo de retorno: 12 a 24 meses

ICE CREAM ROLL

Fundada em Indaiatuba, interior de São Paulo, em 2017, a Ice Cream Roll é a maior franqueadora de sorvete na chapa do mundo. Atualmente, conta com 64 unidades e a previsão de faturamento da marca para 2023 é de R$ 35 milhões. O quiosque pode ser inaugurado em 55 dias.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Prazo de retorno: 11 a 13 meses

THE COOKIERY

A primeira rede de cookies no modelo express to go, especializada nos melhores chip chocolate cookies no estilo ahoy americano, crocantes por fora e extremamente macios por dentro. Conta, atualmente, com 16 unidades entre abertas e contratadas.

Investimento inicial: aproximadamente R$ 150 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 50 e R$ 85 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

The Coffee

A The Coffee, uma rede de cafeterias presente no Brasil e no exterior, surgiu após várias viagens ao Japão, os sócios inauguraram a primeira cafeteria em Curitiba (PR). A proposta era oferecer o melhor dos cafés brasileiros, combinado com tecnologia e um design minimalista, proporcionando uma experiência completa para o cliente.