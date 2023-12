Por que cada vez mais as franquias estão avançando nos hospitais?

Nos últimos anos, hospitais ao redor do globo vêm testemunhando uma transformação significativa na maneira como serviços adicionais são oferecidos dentro de suas estruturas, com um crescimento expressivo do número e da variedade de franquias de alimentação (restaurantes, sorveterias, cafés, lojas de chocolates, quiosques de açaí, etc) e de serviços como cabeleireiro, depilação, manicure e outros e também de lojas de presentes, farmácias, livrarias e diversos outros negócios, inclusive com delivery e atendimento nos próprios quartos.

Na cidade de São Paulo, há hospitais cujos espaços térreos lembram pequenos shopping-centers, com várias franquias de marcas de prestígio funcionando, uma ao lado da outra. Em menor escala, o mesmo ocorre em outras capitais e grandes cidades deste país.

Essa tendência, que reflete uma mudança na forma como se encaram os serviços e os ambientes hospitalares, tem sido bastante evidente no Brasil, país que abraçou essa inovação com entusiasmo. Aliás, nós, brasileiros, somos loucos por novidades e por comodidade. E a nova prática une ambas.

Por que cada vez mais indústrias avançam para o varejo?

Na maior parte dos países ocidentais, da mesma forma que ocorreu antes em aeroportos, escolas e universidades, a presença de franquias de alimentação e de serviços no recinto de unidades de saúde é uma resposta à crescente demanda por mais conveniência e qualidade no ambiente hospitalar.

Essas franquias, além de proporcionarem um conforto adicional, tanto a pacientes, como a visitantes e às próprias equipes médicas e de enfermagem, ainda têm o condão de funcionar como uma fonte de receita adicional para os próprios hospitais.

No Brasil, a evolução vai de encontro à crescente expectativa por serviços e ambientes de saúde que ofereçam, não apenas excelência médica, mas também uma experiência mais acolhedora e integrada.

O crescimento e diversidade das franquias dentro de hospitais traz diversos benefícios.

Para os pacientes e visitantes, aumenta o conforto durante a estadia hospitalar.

Para as equipes internas, há mais comodidade no dia a dia.

Para os hospitais, ocorre a diversificação de receitas e uma melhoria na oferta de serviços.

Além disso, a presença de marcas reconhecidas, de prestígio, aumenta a percepção de qualidade e modernidade das instalações hospitalares.

No entanto, a despeito de todos os aspectos positivos, essa tendência também apresenta alguns desafios. É importante que os hospitais mantenham um equilíbrio entre a oferta de tais serviços e a manutenção do seu foco principal, que reside na saúde e no bem-estar dos pacientes. Inclusive nas questões relacionadas à necessidade de segurança alimentar e controle de infecções em cada uma das operações de terceiros que funcionam dentro do hospital.

Mirando o futuro, tudo indica que a presença de franquias de alimentação e de outros remos em hospitais continuará crescendo, tanto no Brasil quanto no restante do mundo., acelerando a transformação na experiência hospitalar, movendo-se em direção a uma abordagem mais holística e centrada no paciente. Afinal, hospitais brasileiros e de vários países estão se reinventando, não apenas como locais de cura, mas como espaços de conforto, conveniência e cuidado integrado.

