Pesquisa BTG/Nexus: Lula empata com Flávio Bolsonaro e Caiado no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD) em simulações de segundo turno da pesquisa BTG Pactual/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 17.

Nos dois confrontos, a diferença é de 3 pontos percentuais.

No cenário contra Flávio Bolsonaro, Lula registra 47% das intenções de voto, ante 44% do senador. Outros 8% afirmam que votariam branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 1% não sabe ou não respondeu.

Contra Caiado, Lula marca 45% e o ex-governador de Goiás, 42%. Nesse confronto, 11% votariam branco, nulo ou em nenhum dos candidatos e 2% não sabem ou não responderam.

Nas outras simulações, Lula venceria Romeu Zema (NOVO), por 46% a 41%, e de Renan Santos (Missão), por 47% a 36%.

No confronto com Zema, brancos, nulos e nenhum somam 11%, e 2% não sabem ou não responderam. Contra Renan, esses grupos representam 14% e 3%, respectivamente.

A série histórica da BTG Pactual/Nexus mostra estabilidade recente no confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na rodada de 10 de agosto, os dois tinham os mesmos 47% e 44% registrados agora. A maior diferença entre os dois foi de seis pontos percentuais, no levantamento de 15 de julho.

Lula lidera entre mulheres e Flávio entre homens

Os recortes do confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro mostram diferenças entre grupos do eleitorado. Entre as mulheres, Lula registra 53%, contra 38% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre os homens, o senador do PL tem 51%, ante 41% do presidente.

Por idade, o petista marca 46% entre eleitores de 16 a 24 anos, contra 41% de Flávio. Entre 25 e 40 anos, Flávio aparece com 47%, ante 43% do atual presidente. Na faixa de 41 a 59 anos, os dois têm 46%. Entre eleitores com 60 anos ou mais, Lula registra 54%, contra 40%.

A escolaridade também separa os dois. Entre quem tem ensino fundamental, Lula alcança 60% e Flávio, 34%. O senador aparece numericamente à frente entre eleitores com ensino médio, por 50% a 39%, e ensino superior, por 49% a 41%.

O maior contraste regional aparece entre Nordeste e Sul. No Nordeste, Lula registra 63%, contra 29% do candidato do PL, diferença de 34 pontos. No Sul, Flávio marca 57%, ante 36% do petista, vantagem de 21 pontos.

No Sudeste, Flávio registra 49%, contra 41% de Lula. No Norte/Centro-Oeste, os percentuais são de 47% para Lula e 46% para Flávio.

Nas capitais, Lula tem 52%, ante 39% de Flávio. Nas regiões metropolitanas, são 46% para Flávio e 45% para Lula. No interior, há igualdade numérica: 46% para cada um.

A renda familiar também mostra diferenças. Lula registra 58% entre quem recebe até um salário mínimo e 59% na faixa de um a dois salários mínimos. Flávio tem 33% e 31%, respectivamente.

Entre famílias com renda de dois a cinco salários mínimos, Flávio marca 51%, contra 40% de Lula. Acima de cinco salários mínimos, o placar é de 52% para Flávio e 41% para Lula.

Entre os católicos, Lula registra 52% contra 41% de Flávio Bolsonaro. Entre os evangélicos, o quadro se inverte: Flávio chega a 59%, ante 34% do presidente.

Entre os eleitores sem religião, Lula tem 59%, contra 26% de Flávio. No grupo que declara outras religiões, Flávio registra 45% e Lula, 38%.

Flávio tem rejeição de 50% e Lula, de 48%

A pesquisa também mediu o potencial de voto e a rejeição dos candidatos. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50% dos entrevistados, que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Para Lula, o percentual é de 48%.

Ao mesmo tempo, 38% dizem que Lula é o único candidato em quem votariam e 12% afirmam que poderiam votar nele, mas também em outro. Isso dá ao presidente potencial de voto de 50% pelo critério adotado pela pesquisa.

No caso de Flávio, 28% dizem que ele é o único em quem votariam e 20% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outro nome, o que resulta em potencial de 48%.

No cruzamento entre os dois principais nomes, 43% afirmam que não votam em Flávio Bolsonaro, mas admitem votar em Lula, enquanto 41% rejeitam Lula, mas admitem votar em Flávio. Outros 7% não votariam em nenhum dos dois e 5% admitem votar tanto em Lula quanto em Flávio.

Caiado tem rejeição de 34% e potencial de voto de 34%. Romeu Zema registra rejeição de 33% e potencial de 33%. Renan Santos tem rejeição de 32% e potencial de voto de 24%. Os índices de desconhecimento, porém, são maiores entre esses três nomes: 31% para Caiado, 32% para Zema e 44% para Renan.

A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.003 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 14 e 16 de agosto. A amostra tem abrangência nacional, com cobertura nas 27 unidades da Federação e distribuição proporcional por região.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03317/2026. A pesquisa tem direção de Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, e André Jácomo, diretor de Pesquisa da Nexus.