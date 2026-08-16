De Schwarzenegger à Michelle Obama: os planos do SP2B para sua próxima edição

A primeira edição do SP2B chega ao fim neste domingo, 16, mas a organização já iniciou o planejamento para o ano que vem. Confirmado para acontecer entre 9 e 15 de agosto de 2027, novamente no Parque Ibirapuera, o festival agora quer atrair um público para além dos paulistas.

Em entrevista à EXAME, Rafael Lazarini, CEO e fundador do SP2B, afirma que a organização pretende iniciar uma jornada pelo país para apresentar o evento e atrair pessoas de fora de São Paulo.

“Na segunda-feira já começamos a trabalhar na próxima edição. Nossa prioridade é ter muito mais Brasil aqui dentro. Queremos construir uma programação que represente diferentes regiões do país, e que o SP2B se transforme em uma grande vitrine do que existe de melhor no Brasil”, diz o executivo.

Para a segunda edição, o SP2B já tem alguns parceiros confirmados. A Claro entra novamente como patrocinadora master, enquanto C&A, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado e Urbia também renovaram suas parcerias.

Calendário de eventos não preocupa

A expansão nacional também está ligada à identidade que a organização pretende construir para o SP2B. Inspirado no SXSW, mas sem se apresentar como uma versão brasileira do festival americano, o evento quer consolidar uma marca própria, que seja original e conectada às características da capital paulista.

“O SP2B também tem a missão de trazer o olhar do Brasil inteiro e do mundo para São Paulo. Construímos um evento global de inovação que não é importado, não é uma franquia de outra cidade. É um evento original e único como São Paulo”, afirma.

Apesar de não citar nomes, é fácil saber a quais eventos Lazarini se refere, incluindo o Web Summit Rio, braço brasileiro do festival português Web Summit, e o São Paulo Innovation Week, franquia paulistana do Rio Innovation Week que estreou neste ano.

A concorrência, no entanto, não é uma preocupação para o CEO:

“Sabemos da quantidade de eventos e de gente fazendo coisas bacanas em São Paulo. Por isso, nossa decisão foi começar grande, para gerar impacto.”

Para 2027, o desafio é como ampliar alcance sem diluir a proposta do festival. Segundo Lazarini, parte da resposta estará na própria curadoria. A escolha dos palestrantes não será feita apenas pela “fama do convidado”, mas pela conexão com o tema central que ainda será definido para a próxima edição.

Alguns nomes no radar

Questionado sobre quem gostaria de levar ao SP2B em 2027, Lazarini citou dois nomes que, neste momento, aparecem como desejos da organização, não como atrações confirmadas: Arnold Schwarzenegger e Michelle Obama.

“Eu tenho mil nomes em mente de pessoas que eu acho incríveis. Arnold Schwarzenegger é um deles. Um cara que veio do interior da Europa para virar um dos atores mais bem pagos de Hollywood, depois governador da Califórnia... A história dele é muito surreal”, comenta o executivo.

Michelle Obama, por sua vez, é considerada uma figura inspiradora, que se destaca também pela capacidade de participar de conversas relacionadas ao impacto da inteligência artificial.

Um terceiro nome, porém, já aparece como “uma possibilidade bem quente”, segundo Lazarini: Tristan Harris, executivo americano especialista em tecnologia e cofundador do Center for Humane Tech.

“São grandes nomes. A felicidade é que, como a gente veio para ficar, podemos ir satisfazendo esses sonhos ano a ano, palco a palco”, finaliza.