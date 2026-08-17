Collabs da Shein com famosos ajudam a esgotar peças em poucos dias

A Shein escolheu Rafa Kalimann como embaixadora de sua campanha especial para o 9.9, uma das principais datas promocionais da varejista no ano. A parceria faz parte de uma estratégia que a empresa vem ampliando no Brasil, as chamadas Fashion Collabs, que transformam artistas e influenciadores em curadores de produtos.

Em conversa com a EXAME, Rodrigo Eimori, diretor de marketing da Shein no Brasil, conta que desde 2022, a marca já lançou mais de 23 coleções em parceria com personalidades brasileiras, somando mais de 2 mil itens assinados.

A lista inclui nomes como Anitta, Luísa Sonza, Ludmilla, Virginia Fonseca, Tata Estaniecki , Camila de Lucas, Cleo Pires, Lore Improta, Mel Maia, Giovanna Lancellotti, Giovanna Ewbank e a filha Títi, além do casal Larissa Manoela e André Luiz Frambach.

"Para nós, o influenciador faz o papel de embaixador da marca e curador de estilo. Quando a Lore Improta lançou uma coleção de Carnaval, por exemplo, ela foi pensada na rotina intensa de trios elétricos em que ela está. Com isso, o consumidor não viu apenas uma nova coleção, mas uma solução de estilo validada por quem conhece a festa", conta o executivo.

Segundo Eimori, a Shein acredita que, ao colocar o artista como cocriador, a marca transfere autoridade para o produto e reduz a fricção de compra.

"Mais do que assinar uma coleção, os criadores ajudam a traduzir estilos, comportamentos e referências culturais para milhões de pessoas que buscam conexão real com aquilo que consomem."

Collabs vendem

De acordo com dados compartilhados pela empresa, na Black Friday do ano passado, a collab com Ludmilla levou uma das peças a registrar um pico de até 579% de aumento nas vendas às vésperas da data. Em outra ação, desta vez com Luísa Sonza para o Dia dos Namorados, uma jaqueta feminina de couro sintético marrom esgotou em poucos dias.

O impacto positivo nas vendas também acontece quando a parceria é feita com criadores de conteúdo que não necessariamente têm o mesmo alcance de artistas de Ludmilla e Luísa Sonza. No Carnaval deste ano, a marca se juntou à influenciadora pernambucana Eduarda Gutierrez. O primeiro vídeo da parceria passou de 18 milhões de visualizações, enquanto os conteúdos publicados em colaboração entre a criadora e a Shein acumularam mais de 132 milhões de impressões.

"Essa pluralidade de parceiros nos permite dialogar com comunidades e nichos muito específicos de forma orgânica. Isso ajuda a expandir a nossa presença para além das audiências em que já somos a primeira opção. Essa diversidade de criadores reflete também a nossa proposta de acessibilidade e inclusão, oferecendo moda democrática do PP ao XGG", diz Eimori.

Sem abrir número, o executivo afirma que na lista de collabs de maior sucesso estão as parcerias com Luísa Sonza, Eduarda Gutierrez e Ludmilla, além das coleções com Anitta, Virginia, Giovanna Ewbank & Títi e Lore Improta.

"Alcançar milhões de visualizações com uma grande estrela como a Anitta tem um valor enorme, claro. Mas o verdadeiro ponteiro de negócio se move quando essa audiência se sente legitimamente representada e isso se traduz em resultado direto para o negócio, como coleções com recorde de vendas".

Foco no 9.9

Com Rafa Kalimann, a Shein aposta em coleção com 120 peças assinadas pela atriz e apresentadora. Segundo a companhia, a coleção é inspirada no estilo pessoal de Kalimann e reúne itens como alfaiataria leve, trench coats, vestidos e conjuntos.

A campanha estreia nesta segunda-feira, 17, com conteúdos nas redes sociais da Shein e da artista. A partir do dia 24, o filme de 30 segundos chega à TV aberta, com veiculação até o início de setembro.

Ao longo das três semanas de campanha especial 9.9, a Shein prevê descontos de até 95% e mais de 600 mil produtos em promoção.

"Esse investimento em vozes plurais se traduz em um modelo de crescimento sustentável porque gera identificação e pertencimento. E quando o público enxerga verdade na curadoria daquele criador, o produto esgota. O consumidor passa a fazer parte da nossa comunidade e se torna um cliente recorrente. Essa é a nossa contribuição para democratizar a moda", finaliza Rodrigo Eimori.