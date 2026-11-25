Vestidos longos de tule com paetês, guipir bordado com desenhos de conchas e estampas inspiradas na madrepérola estão na nova coleção da Riachuelo com a comunicadora Silvia Braz. Desta vez, ela divide a assinatura com as filhas Maria Vitória e Maria Antonia em uma edição de verão e fim de ano. As peças chegam na primeira quinzena de dezembro às lojas selecionadas, ao e-commerce e ao aplicativo da marca.

A coleção vai da moda praia às festas de Natal e Réveillon e traz também uma seleção de porcelanas da Casa Riachuelo escolhidas por Silvia para a mesa posta. Os preços das roupas e dos itens de casa vão de R$ 59,99 a R$ 399,99.

Segunda edição

A família Braz fotografou a campanha da nova coleção da Riachuelo no Rio de Janeiro, em um barco e no bairro de Santa Teresa (Divulgação)

A relação da família com a varejista começou em 2025, quando Silvia e as três filhas estrelaram a campanha de Dia das Mães da Riachuelo. Em abril deste ano, a comunicadora lançou sua primeira collab de moda com a marca, com Bebela, a filha caçula, na campanha, e as peças esgotaram na primeira hora de vendas. "Fiquei muito feliz com o convite para uma segunda edição. Dessa vez, ter a Maria Vitória e a Maria Antonia comigo tornou tudo ainda mais especial", diz Silvia.

Mãe e filhas sempre trocaram referências de moda, e a proposta foi levar para a coleção o estilo de cada uma. "Temos olhares, personalidades e maneiras diferentes de vestir. E acho que a riqueza dessa colaboração está justamente em não tentar uniformizar essas diferenças", afirma Maria Vitória. Para Maria Antonia, o projeto deu forma a algo que já acontecia em casa, nas dicas que pedem umas às outras e na hora de escolher uma roupa.

A campanha foi fotografada no Rio de Janeiro, cidade com a qual a família tem uma relação próxima. As imagens mostram as três a bordo de um barco e no bairro de Santa Teresa, com vista panorâmica da capital carioca.

Tule, cetim e crochê

A cartela de cores parte do branco, do off-white, do marfim e do champagne perolado, com toques de azul, rosa e bronze. Os tecidos incluem rendas, tricoline, organza, cetim, guipir com conchas e tule com aplicações de miçangas e paetês, explorados em transparências e peças com movimento. Os aviamentos foram desenvolvidos especialmente para a edição.

Entre os destaques estão os vestidos longos de tule bordado, os modelos de renda e guipir e os conjuntos de cetim. O mix tem ainda camisas, blusas, saias, calças e macacões em tricoline, fluity e crepe, com opções que vão de looks leves a produções mais elaboradas. Para a praia, há maiôs, biquínis e saídas de crochê de algodão. Jeans, bolsas, lenços, cintos e bijuterias completam a coleção.

Na mesa posta

Para a Casa Riachuelo, Silvia selecionou itens da linha de porcelanas Viscos, entre pratos rasos, fundos e de sobremesa, xícaras de chá e café com pires, boleira e travessas. As peças têm elementos gráficos e detalhes pintados em dourado nas estampas, nos frisos e nas bordas. "Sou apaixonada por receber, montar uma mesa bonita e reunir os amigos e a família. O fim do ano é muito sobre esses encontros", diz a comunicadora.

A coleção fecha um ano em que a Riachuelo apostou em collabs com criadores e marcas brasileiras. Segundo Cathyelle Schroeder, CMO da varejista, as parcerias aproximam o público de nomes relevantes do país, e a escala e a capilaridade da rede ajudam a levar esses lançamentos a clientes de todo o Brasil. "Com Silvia, Maria Vitória e Maria Antonia, essa troca ganha novas perspectivas a partir dos estilos das três", afirma.