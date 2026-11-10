O que se sabe até agora sobre o novo Sofitel de Ipanema

RESUMO ＋ A marca hoteleira Sofitel, do grupo hoteleiro Accor, abrirá em 1º de dezembro o novo Sofitel de Ipanema, primeira flagship da rede na América do Sul, após o hotel ficar fechado para reformas desde 2019. A unidade terá 170 apartamentos, 51 suítes, cinco espaços gastronômicos e rooftop com piscina de borda infinita. As reservas já estão abertas, e a ocupação crescerá gradualmente.

Bonjour. Bonsoir. É dessa forma que os hóspedes serão recebidos pelos colaboradores do novo Sofitel de Ipanema, no Rio de Janeiro. O conceito da marca é unir a cultura francesa à do lugar onde o hotel está. O cumprimento em francês é um desses detalhes que traduzem a cultura da rede.

A primeira flagship da Sofitel na América do Sul abrirá as portas em 1º de dezembro. O hotel estava fechado para reformas desde 2019. Agora, volta com a mesma essência, mas totalmente renovado.

Para Guillaume Pétavy Meynier, vice-presidente global de marketing da Sofitel, os hotéis da marca “são destinos moldados pela identidade de cada lugar, franceses em essência e ligados ao espírito de onde estão.”

“O Sofitel nasce dessa história de amor entre a França e o Rio de Janeiro”, diz Netto Moreira, gerente-geral do hotel e diretor do Cluster de Luxo da Accor na cidade. A ideia, segundo ele, é juntar “sofisticação, elegância, refinamento e delicadeza francesa” com “a hospitalidade e o calor humano carioca”.

Em uma conversa com a EXAME Casual, Moreira antecipou algumas informações de como será o novo Sofitel, do grupo Accor.

Hotel menor, com mais suítes

O projeto original contava com 220 apartamentos. Na versão final são 170, porque os quartos ficaram maiores, e 51 deles são suítes. O Club Millésime, lounge executivo com concierge 24 horas, café da manhã reservado, chá da tarde e happy hour, atende 53 apartamentos. “É um hotel dentro do hotel”, resume Netto.

A recepção fica no segundo andar, e a entrada principal é pela Rua Maria Quitéria, não pela Avenida Vieira Souto. Netto explica que a frente para a praia ficou livre para um bar e um terraço. O acesso direto aos elevadores leva o hóspede à experiência que procura, já que há atrações em todos os andares. Ao todo, são cinco espaços gastronômicos, abertos também ao público externo.

O novo Sofitel: projeto da arquiteta Patricia Anastassiadis (Sofitel/Divulgação)

Andar por andar

Térreo: bar aberto para a calçada, com jazz ao vivo todas as noites

bar aberto para a calçada, com jazz ao vivo todas as noites 2º andar: recepção e a Library, espaço para sessões imersivas e pocket shows de arte, moda, design, gastronomia e música. Cabem de 40 a 50 pessoas em um jantar ou coquetel com um artista falando de suas inspirações

recepção e a Library, espaço para sessões imersivas e pocket shows de arte, moda, design, gastronomia e música. Cabem de 40 a 50 pessoas em um jantar ou coquetel com um artista falando de suas inspirações 3º andar: centro de convenções, chamado de Meeting Residence, com cinco salas de reunião e auditório flexível para até 200 pessoas. “É como receber convidados na sua casa”, diz Netto

centro de convenções, chamado de Meeting Residence, com cinco salas de reunião e auditório flexível para até 200 pessoas. “É como receber convidados na sua casa”, diz Netto 4º andar: spa e academia. O spa tem foco em recuperação e longevidade, com uma marca francesa de bem-estar que chega ao Brasil pela primeira vez.

spa e academia. O spa tem foco em recuperação e longevidade, com uma marca francesa de bem-estar que chega ao Brasil pela primeira vez. 5º ao 20º andar: apartamentos

apartamentos 21º e 22º andares: o Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, e um restaurante com vista para a orla, a Lagoa e o Cristo Redentor

o Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, e um restaurante com vista para a orla, a Lagoa e o Cristo Redentor Rooftop: piscina de borda infinita e vista ampla de toda a praia de Ipanema. O bar é restrito a hóspedes e convidados

Arte e arquitetura

O projeto é da arquiteta Patricia Anastassiadis, que Netto define como “a interpretação do luxo carioca”. Ela combina a estrutura modernista do edifício com madeiras claras, travertino, linho e bronze.

O hotel reúne 25 colaborações artísticas. O piso da recepção traz desenhos da Lagoa Rodrigo de Freitas, as maçanetas dos quartos remetem às Ilhas Cagarras, e a entrada do Lasai tem pé-direito duplo com uma mata no meio do hotel, inspirada na Floresta da Tijuca.

Nos apartamentos, mosaicos de cerâmica da artista Flávia Del Prato brincam com o calçadão de Ipanema. É um hotel exclusivo, mas aberto ao público, diz Netto. O foco, conta, é um nicho que busca mais qualidade para o Rio de Janeiro.

Réveillon

A virada do primeiro ano de funcionamento será celebrada com jantar de seis etapas, atrações musicais e open bar com champanhe Pommery. O evento começará às 20h, no restaurante do 22º andar, com brinde à meia-noite diante dos fogos e after party no rooftop. O hotel vende pacotes de três noites, com café da manhã, ceia e after party.

Como será a abertura

As reservas já estão abertas. As equipes fazem testes de pernoite a partir de 9 de novembro, e a abertura será gradual: na primeira semana a ocupação fica em cerca de 10%, depois sobe para 30% e 50%. A ideia, segundo Netto, é ajustar a operação e garantir a promessa de entrega da experiência. A equipe foi contratada e treinada com antecedência, em outro hotel do cluster, enquanto a obra seguia.

O papel do cluster

O Sofitel integra o cluster de luxo da Accor no Rio, ao lado do Fairmont, em Copacabana, e do hotel de Santa Teresa, com 43 apartamentos. A identidade de cada um fica clara, segundo Moreira: intimista, no caso do hotel Santa Teresa da MGallery Collection, inclusivo, no Fairmont, e exclusivo, no Sofitel.

A ideia é que os hotéis se complementem. A mesma pessoa pode querer um fim de semana de música na piscina e, no seguinte, um refúgio ou um hotel mais sofisticado, diz Moreira

Os três hotéis do segmento dividem equipes de pessoal, comunicação, compras e diretoria de vendas. O Sofitel tem apelo maior entre paulistanos e moradores de capitais, pela relação coma a arte. A marca é forte na Europa, enquanto o Fairmont mira clientes da América do Norte.

O que vem a seguir

O beach club e o espaço de esportes do cluster ainda estão em desenho, com novidades previstas para o início do ano ou durante o verão. Netto diz que o Sofitel de Ipanema deve servir de vitrine para novos hotéis da rede na América do Sul, e vê espaço em São Paulo, Brasília e no Nordeste para atrair investidores. O hotel promete ainda experiências exclusivas na cidade e parcerias com outras marcas de luxo. “Só existe experiência se ela causar uma emoção”, afirma.