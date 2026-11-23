Conhecido pela culinária chinesa e pelas tradicionais caixinhas de delivery, o China In Box encontrou na Coreia do Sul um novo caminho para explorar o interesse dos brasileiros pela gastronomia asiática. Lançado em meados de setembro, o Frango BBQ, prato inspirado na cozinha coreana, já vendeu mais de 27 mil unidades, segundo dados da companhia.

O item, foi o mais procurado do "Festival Oriental", campanha da empresa que reuniu receitas de diferentes países da Ásia. Sozinho, o prato respondeu por quase metade das aproximadamente 56 mil unidades comercializadas durante a ação. O festival contou com a participação de 135 restaurantes da rede, distribuídos por 23 estados brasileiros.

"É um resultado que, para nós, deixa claro o sucesso que a gastronomia da Coreia do Sul está fazendo na esteira de um movimento cultural ainda maior", diz Bruno Dayrell, diretor de marcas asiáticas do Grupo Trigo.

O prato foi desenvolvido pelo chef Bruno Katsu em parceria com a China In Box.

Mais Coreia na China

Fundado em 1992, o China In Box construiu sua presença no mercado brasileiro a partir da popularização da comida chinesa no delivery. A rede faz parte do Grupo Trigo e, segundo a empresa, conta atualmente com 146 restaurantes no país.

A entrada de pratos inspirados em outras cozinhas asiáticas representa uma ampliação dessa identidade. O próprio "Festival Oriental" foi estruturado para reunir referências gastronômicas de diferentes países, em vez de se limitar à culinária chinesa.

O desempenho do Frango BBQ, porém, parece ter dado um sinal importante para os próximos passos da marca. Segundo Dayrell, a gastronomia coreana deverá ganhar espaço na estratégia do China In Box em 2027.

"Queremos investir cada vez mais nesse universo e trazer novidades inspiradas na gastronomia coreana. Esse será um dos pontos altos da nossa estratégia para o próximo ano", afirma.