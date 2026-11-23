China in Box: rede tem sucesso de vendas com prato sul-coreano
Repórter de Marketing
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07h51.
Conhecido pela culinária chinesa e pelas tradicionais caixinhas de delivery, o China In Box encontrou na Coreia do Sul um novo caminho para explorar o interesse dos brasileiros pela gastronomia asiática. Lançado em meados de setembro, o Frango BBQ, prato inspirado na cozinha coreana, já vendeu mais de 27 mil unidades, segundo dados da companhia.
O item, foi o mais procurado do "Festival Oriental", campanha da empresa que reuniu receitas de diferentes países da Ásia. Sozinho, o prato respondeu por quase metade das aproximadamente 56 mil unidades comercializadas durante a ação. O festival contou com a participação de 135 restaurantes da rede, distribuídos por 23 estados brasileiros.
"É um resultado que, para nós, deixa claro o sucesso que a gastronomia da Coreia do Sul está fazendo na esteira de um movimento cultural ainda maior", diz Bruno Dayrell, diretor de marcas asiáticas do Grupo Trigo.O prato foi desenvolvido pelo chef Bruno Katsu em parceria com a China In Box.
Fundado em 1992, o China In Box construiu sua presença no mercado brasileiro a partir da popularização da comida chinesa no delivery. A rede faz parte do Grupo Trigo e, segundo a empresa, conta atualmente com 146 restaurantes no país.
A entrada de pratos inspirados em outras cozinhas asiáticas representa uma ampliação dessa identidade. O próprio "Festival Oriental" foi estruturado para reunir referências gastronômicas de diferentes países, em vez de se limitar à culinária chinesa.
O desempenho do Frango BBQ, porém, parece ter dado um sinal importante para os próximos passos da marca. Segundo Dayrell, a gastronomia coreana deverá ganhar espaço na estratégia do China In Box em 2027.
"Queremos investir cada vez mais nesse universo e trazer novidades inspiradas na gastronomia coreana. Esse será um dos pontos altos da nossa estratégia para o próximo ano", afirma.