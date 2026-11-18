Sob uma revoada de pássaros iluminados suspensos no teto de vidro do Grand Palais, em Paris, a nigeriana Rachel Ojuromi atravessou a passarela da Chanel no dia 5 de outubro, durante o desfile de primavera-verão 2027 assinado por Matthieu Blazy. Poucos meses antes, a jovem de 22 anos caminhava por ruas e mercados de Lagos, entre carros e kekes, os triciclos motorizados que circulam pela cidade, vestindo releituras de coleções de grife montadas com roupas de brechó e retalhos comprados em feiras ao ar livre.

O caminho entre os dois cenários passou por uma série de vídeos que Rachel publica no Instagram, onde assina como Give Rachel a Shot. As produções são feitas com a stylist e designer Debby Fasingha, amiga de infância e vizinha, e com o fotógrafo Odey Ikpa, que acompanha a modelo com a câmera enquanto ela anda. Foi a versão lagosiana da coleção Métiers d'Art 2026 da Chanel, apresentada por Blazy em dezembro de 2025 numa estação de metrô desativada de Nova York, que chegou ao próprio estilista.

Um vídeo por dia

A dupla começou a publicar em março e passou seis meses lançando um vídeo novo todos os dias. Debby monta os looks com achados do guarda-roupa e peças de segunda mão garimpadas em polos de comércio popular como o mercado de Yaba. As gravações acontecem em bairros como Gbagada e Yaba, sem interromper o trânsito, e costumam arrancar risadas e aplausos de comerciantes, motoristas e pedestres.

Em um dos vídeos, Rachel caminha entre os carros com uma bandeja de bananas equilibrada na cabeça. Em outro, inspirado numa campanha publicitária japonesa, ela toma chá com um adolescente na mesa de uma venda de rua. O garoto foi recrutado na hora pela mãe, que passava pelo local e voltou com o filho quando soube que a equipe precisava de um figurante. "Existe algo significativo em saber que uma imagem ou um vídeo existe por causa de um momento que aconteceu num lugar e numa hora específicos", disse Rachel ao The Guardian.

Da medicina à câmera

A mãe de Rachel vendia roupas em mercados locais, mas o primeiro plano da filha era a medicina. Inspirada por Mãos Talentosas, autobiografia do neurocirurgião americano Ben Carson, ela queria operar cérebros. Complicações na inscrição para a faculdade a levaram a um ano sabático, período em que começou a experimentar com cinema e abandonou a ideia da cirurgia. Antes de viralizar, trabalhou como curadora no cineclube Home Movie Film Club e participou da campanha e do curta-metragem da marca nigeriana Meji Meji.

O método da dupla tem uma regra de orçamento. "Um dos meus mantras é viver dentro da realidade da sua situação", contou ao jornal britânico, ao explicar que não gasta com algo que não pode pagar só para chegar a um visual. Antes de cada look, as duas tentam entender o que o designer quis comunicar com a coleção e quais referências culturais estão por trás dela.

O comentário de Blazy

As versões inspiradas na Métiers d'Art foram publicadas com o aval de Anita Bitton, diretora de casting da Chanel. O vídeo circulou entre nomes influentes da moda e recebeu um comentário de Blazy, anunciado como diretor criativo da maison em dezembro de 2024, depois de passar pela Bottega Veneta. As conversas que vieram em seguida terminaram com a escalação de Rachel para o desfile de outubro, que reuniu 83 looks, marcou um ano da estreia do estilista na marca e teve Nicole Kidman, Dua Lipa e Pedro Pascal na plateia.

Além de modelo, Rachel é cineasta, diretora criativa e fundadora e editora da Process Africa, plataforma lançada em 2023 para dar visibilidade a jovens artistas, designers e fotógrafos do continente que têm dificuldade de acessar oportunidades. O projeto nasceu depois de um evento organizado pelo artista Temidayo Aríṣe, amigo dela. Ao The Guardian, Rachel disse que não quer que criadores precisem apresentar o próprio trabalho como moda africana ou arte africana, como se ele pertencesse a uma categoria à parte.