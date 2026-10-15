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Casa Riachuelo e Boobam lançam coleção que celebra o design brasileiro

A collab "Brasil à Mesa" marca a estreia da renomada plataforma de design na categoria de mesa posta e comemora seus dez anos de mercado em uma parceria inédita de alcance nacional.

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 11h16.

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A Casa Riachuelo e a Boobam, principal marketplace e curadoria de design contemporâneo do país, anunciaram o lançamento da coleção colaborativa “Brasil à Mesa”. Disponível em lojas selecionadas, site e aplicativo da marca, a linha traduz a brasilidade em peças que combinam cores acolhedoras, formas orgânicas e referências diretas à memória afetiva nacional.

O projeto carrega um valor simbólico duplo, pois celebra os dez anos de trajetória da Boobam e marca a estreia oficial da plataforma na categoria de mesa posta com uma linha autoral própria.

O design autoral ao alcance do cotidiano

Até então reconhecida pela curadoria de mobiliário, luminárias e arte contemporânea, a Boobam desenvolveu, em parceria com a Casa Riachuelo, um portfólio completo focado no ritual de receber e compartilhar refeições.

O acervo traz louças de cerâmica em acabamento off-white com bordas listradas em tons complementares, variando entre pratos rasos, fundos, de sobremesa, cumbucas e saladeiras de diferentes proporções.

Nos artigos de vidro, copos, taças e moringas revisitam a estética afetiva das casas brasileiras dos anos 1970, permitindo composições com sobreposição de cores e transparências. A coleção ganha textura com jogos americanos de palha trançada, toalhas de mesa em algodão enrugado e guardanapos com bordados contrastantes.

Completam a linha os castiçais de madeira pintados à mão, centros de mesa em metal e objetos versáteis projetados para circular por diferentes ambientes da casa — como os próprios painéis de palha, que também podem ocupar as paredes como elementos de arte gráfica.

Democracia e repertório no morar contemporâneo

A parceria responde a uma demanda crescente do público por itens de decoração que ofereçam identidade cultural e design autoral para o uso diário. Segundo Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, a coleção reforça a proposta da marca de construir um portfólio com curadoria e repertório, aproximando referências da memória nacional do cotidiano atual de forma livre e autêntica.

Para a Boobam, a união com a gigante do varejo representa um passo estratégico na consolidação de seu propósito de mercado. De acordo com Georgia Bonisson, Head de Marketing e Branding da marca, tornar o design brasileiro acessível envolve criar novas formas de diálogo e alcançar públicos mais amplos, levando a curadoria autoral para o centro das refeições e do convívio familiar.

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