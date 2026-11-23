A Havaianas quer aprofundar ainda mais sua conexão com a cultura brasileira. Para isso, a marca anuncia a campanha de verão "Pares Originais do Brasil", que inaugura uma frente que deve orientar parte importante de sua estratégia ao longo do próximo ano.

Segundo Maria Fernanda Albuquerque, CMO de Havaianas, a proposta da campanha, que estreia nesta segunda-feira, 23, é trabalhar combinações, hábitos e referências culturais que ajudam a contar a identidade do país, com atenção especial às particularidades de cada região.

“Agora que o mundo passou a reconhecer a gente no macro, que é a brasilidade como um todo, precisamos trabalhar os detalhes e particularidades de cada região. O Brasil não é só o eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Há uma grande diversidade de cultura, histórias e pessoas no país que precisamos destacar", afirma a executiva, em entrevista à EXAME.

Desenvolvida pela agência Galeria, a campanha parte de uma associação com o próprio produto: assim como os chinelos são vendidos aos pares, o cotidiano brasileiro também é marcado por combinações que parecem inseparáveis. Arroz e feijão, queijo com goiabada e açaí com banana são alguns dos exemplos escolhidos para representar esse repertório.

A escolha dos pares veio de uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, que ouviu consumidores de diferentes regiões do país. O levantamento organizou as combinações em três categorias: icônicas, como arroz e feijão; regionais, como a pororoca; e inusitadas, como o uso de Havaianas no chuveiro elétrico.

O vídeo tem como trilha uma paródia da música "Carolina", de Seu Jorge, interpretada por Wilson Simoninha. Os filmes também contam com a participação de pessoas reais, que aparecem em cenas inspiradas no cotidiano brasileiro.

“Os protagonistas da vez são esses pares únicos. Por isso, não é uma campanha na qual trabalhamos a imagem de um famoso específico, como sempre fazemos. Não queremos dividir a atenção do público entre diferentes assuntos.”

Regionalismo como aprofundamento

Segundo Albuquerque, a aposta no regionalismo também reflete uma preocupação da marca em atualizar a maneira como trabalha a brasilidade. Associada historicamente a elementos como praia, verão e música brasileira, a Havaianas quer ampliar esse repertório sem abrir mão de sua identidade.

“Não mudamos o que somos, mas nos atualizamos sempre no como”, afirma a CMO. Segundo a executiva, a estratégia passa por apresentar diferentes faces da cultura nacional, preservando as características que tornaram a marca reconhecida dentro e fora do país.

“Essa intimidade que a marca tem com o brasileiro é muito única e tem que ser preservada. Por outro lado, também atuamos muito para manter a marca aspiracional. Inovação, collabs e novidades têm sempre muito valor”, diz Albuquerque.

Ainda segundo a executiva, a Havaianas está presente em 95% dos lares brasileiros, o que torna a identificação com diferentes públicos um elemento central da comunicação.

Mote de 2027

A campanha de verão terá desdobramentos com conteúdos específicos para diferentes regiões, ativações e eventos. A intenção é aproximar a marca de hábitos e manifestações culturais que nem sempre aparecem nas narrativas publicitárias mais tradicionais sobre o Brasil.

“Para 2027, eu espero mostrar para o Brasil que estamos conseguindo tocá-lo regionalmente. Não só com detalhe, mas com uma conversa muito mais próxima mesmo”, diz Albuquerque.

Além dos conteúdos regionais, a marca prepara outras novidades para o próximo ano. À EXAME, a executiva antecipou que o Carnaval terá grandes colaborações e que a empresa lançará uma nova plataforma de produtos. Também está previsto um novo item que, segundo ela, terá bastante impacto para a marca, embora ainda não possa ser divulgado.

“A Havaianas vai ser mais brasileira do que nunca e criar uma conexão ainda mais profunda com o público, mas também sabendo levar essa brasilidade para o mundo com ainda mais força”, finaliza Albuquerque.