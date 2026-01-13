Riachuelo e Triya reinventam estampas para o verão

Onze anos após a primeira colaboração, a Riachuelo e a Triya se unem novamente para uma coleção que celebra a estação mais quente do ano. As peças estão disponíveis nas categorias feminino, infantil, beachwear, acessórios e moda casa.

A linha apresenta quatro famílias e reinterpreta estampas. A coleção Cereja aposta no frescor da fruta e na ousadia em tule, já a linha Bandana é inspirada no clássico lenço, traz um toque boho-chic com a estampa nos tons de vermelho e marrom. A coleção Solar celebra a energia da estação com cores vibrantes e a Radiante (Animal Print) traz uma releitura moderna do animal print com transparências.

“A Triya é uma das grandes referências da moda praia nacional, e poder trazer esse olhar criativo e tão vibrante para o nosso portfólio reforça o nosso compromisso em democratizar o que há de mais autoral no país. Esta coleção, mais uma vez, fortalece o nosso pioneirismo com artistas e marcas de sucesso, traduzindo a força do design brasileiro e a conexão genuína com o verão”, diz Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo.

Riachuelo e Triya: reinterpretação de estampas icônicas (Divulgação/Divulgação)

A colaboração também aparece na Casa Riachuelo com pratos, travessas, bowls e jarras com estampas da família Cereja, Sol e Zebra com alguns itens pintados à mão. A linha ainda apresenta vasos de cerâmica, adornos, cestos em fibra natural e toalhas estampadas.

“Estamos muito felizes em apresentar nossa segunda collab com a Riachuelo, em um capítulo importante em que a marca olha para o Brasil e suas raízes. Nesse lançamento, que conta também com itens para Casa, revisitamos estampas e shapes icônicos da Triya para o público e escala da Riachuelo. É a união de toda nossa expertise em criar peças-desejo com modelagem diferenciada e informação de moda, ao lado de uma das maiores marcas de moda do Brasil”, diz Isabela Frugiuele, sócia-fundadora e diretora criativa da Triya.