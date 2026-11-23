Quando a Index começou a operar, em 1996, a comunicação corporativa tinha outra dinâmica. O trabalho de uma assessoria de imprensa passava, em grande parte, por receber informações das empresas, preparar materiais (releases) e tentar emplacar notícias nos veículos de comunicação. O fax ainda fazia parte da rotina, as redes sociais não existiam e a relação entre marcas e consumidores era mediada principalmente pela imprensa.

Três décadas depois, o negócio que começou como uma agência tradicional tem uma estrutura bem diferente, que reúne especialistas de diversas áreas e modelos de negócios que vão da produção de eventos ao marketing de influência.

À frente dessa transformação estão as sócias-fundadoras Taciana Veloso e Susana Vidigal, além de Letícia Veloso, que se tornou sócia em 2008.

"Um dos pontos de virada foi quando deixamos de ser uma assessoria de imprensa para virar uma agência de estratégia de comunicação. Percebemos que não bastava ajudar o cliente a virar notícia, mas fazer parte de toda a estratégia de comunicação dele", afirma Taciana, em conversa com a EXAME.

A mudança também alterou a relação comercial com os clientes. Em vez de depender de acontecimentos pontuais, a agência passou a participar de projetos de comunicação de forma contínua, acompanhando decisões e necessidades das empresas. Com isso, ampliou suas entregas e incorporou novas especialidades.

Ecossistema de influência

Segundo as executivas, a chegada das redes sociais e, posteriormente, dos influenciadores digitais acelerou essa transformação. A Index percebeu que a comunicação das marcas já não poderia depender apenas da imprensa e começou a incorporar novas frentes de atuação.

"Resolvemos trazer outras áreas para criar um ecossistema 360° de entregas para o cliente: planejamento estratégico, criação, conteúdo, marketing de influência e produção de eventos. Fomos agregando essas frentes e montando esse quebra-cabeça da comunicação", explica Susana.

Para sustentar a expansão, a agência também precisou reorganizar sua estrutura interna. Atualmente, são 182 profissionais, entre jornalistas, designers, diretores de arte e especialistas de diferentes áreas. A integração das equipes passou a exigir novos processos de gestão, treinamentos e iniciativas para ampliar o repertório dos funcionários.

"Com esse crescimento e todas as mudanças nas nossas entregas, vimos uma necessidade muito grande de integrar os times. Tivemos que repensar processos, organizá-los e defini-los melhor, mantendo a nossa flexibilidade e agilidade", diz Letícia.

Em 2020, a empresa criou um comitê de diversidade e inclusão, com apoio do ID_BR, consultoria especializada no tema. O trabalho envolve treinamentos, mentorias e atividades de letramento para diferentes áreas da agência. A intenção é incorporar essas discussões não apenas à cultura interna, mas também ao planejamento das campanhas e estratégias desenvolvidas para os clientes.

"Não bastava abrir vagas afirmativas para pessoas negras ou de grupos minoritários. Também precisávamos letrar as pessoas que já estavam aqui para que pudéssemos conviver com essa diversidade interna", afirma Letícia.

A ampliação do escopo de atuação também abriu caminho para a criação de empresas com propostas próprias. Uma delas é a ATO, lançada há três anos e voltada à inovação em comunicação e sustentabilidade. A operação surgiu da percepção de que as empresas precisavam não apenas desenvolver iniciativas socioambientais, mas também encontrar maneiras de comunicar essas ações e demonstrar seu valor para o mercado.

A iniciativa formalizou uma frente que a Index já desenvolvia internamente. Desde 2016, a agência mantém ações de preservação de áreas verdes na cidade de São Paulo e de plantio de árvores nativas em regiões menos arborizadas.

Outra frente é a INPAR, operação voltada ao mercado internacional que integra os planos de expansão da empresa. O projeto ainda está em desenvolvimento e faz parte da estratégia de diversificação dos negócios.

A nova era do PR

As movimentações da Index também passam por uma tentativa de transformar um ativo construído ao longo dos anos, a rede de relacionamentos da agência, em uma fonte mais direta de oportunidades comerciais.

A empresa começou a organizar encontros com marcas, instituições culturais, influenciadores e outros profissionais para aproximar diferentes públicos e estimular parcerias. Em um dos exemplos citados pelas sócias, a Pinacoteca apresentou projetos e oportunidades de colaboração a cerca de 80 convidados, entre representantes de empresas, jornalistas e formadores de opinião.

"Foi a primeira vez que trouxemos essa rede para dentro da agência de uma maneira muito focada em desenvolver negócios para os clientes. Antes, usávamos as conexões de diferentes formas. Agora, queremos aproveitar esse ecossistema de maneira mais concreta", afirma Taciana.

Na avaliação da executiva, essa mudança também altera o papel das agências, que passam a ajudar as empresas a desenvolver espaços próprios de diálogo com a sociedade.

"As marcas estão se tornando plataformas de comunicação próprias, criando conteúdo, experiências e diálogo com a sociedade. Nosso trabalho também é ajudar a fomentar essas plataformas."

Além de explorar sua rede de relacionamentos, a Index iniciou um processo interno para incorporar as mudanças trazidas pela inteligência artificial, tanto na rotina das equipes quanto na relação dos consumidores com as marcas. A empresa também estuda uma nova oferta comercial envolvendo a tecnologia.

"Estamos desenvolvendo uma nova frente de negócio, voltada a um laboratório de criação com inteligência artificial. Ainda estamos estruturando o produto, que terá como foco letrar e preparar as marcas para o PR na era da inteligência artificial", explicam Susana e Taciana.

O projeto ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas tem um objetivo bem definido pela sócias: "Queremos ajudar os clientes a entender de que forma suas empresas e seus produtos serão lidos e recomendados por essas plataformas", finalizam.