Uma horta para cuidar, um trajeto para percorrer a pé, alguém à espera para almoçar. Nas chamadas blue zones, termo usado para descrever cinco regiões conhecidas pela longevidade de seus habitantes, tarefas comuns ajudam a manter o corpo em movimento e os vínculos ativos.

Um cenário distante da rotina de boa parte da população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,8 bilhão de adultos não praticam nenhuma atividade física, condição que aumenta o risco de desenvolver doenças.

No Brasil, 47% dos adultos são sedentários, proporção que chega a 84% entre os jovens. O país ocupa o quinto lugar no ranking mundial de sedentarismo e lidera na América Latina.

Como mudar esse contexto e o que os centenários têm em comum? Essas questões conduziram o debate entre Nicolas Toth Jr., CEO da NT Strategy e apresentador do podcast Pingas & Tombos; Lilian Liang, jornalista e diretora de redação da Dínamo Editora; e Lorena Trindade, sócia-diretora do Rituaali, no Longevidade & Wellness, evento promovido pela EXAME na terça-feira, 27, em São Paulo.

Movimento e significado

O primeiro passo é conhecer melhor essas regiões — Okinawa, no Japão; Sardenha, na Itália; a pequena ilha de Icária, na Grécia; Loma Linda, nos Estados Unidos; e a Península de Nicoya, na Costa Rica.

Segundo Toth Jr., quando os estudos começaram, buscava-se uma explicação isolada para a longevidade: uma água diferente, algum alimento extraordinário ou um suplemento. As observações, porém, apontaram para um conjunto de comportamentos.

Na Sardenha, os pastores sobem e descem terrenos inclinados, esforço que contribui tanto para a queima de calorias quanto para o fortalecimento muscular. Já em Okinawa, onde os móveis altos eram raros nas salas, sentar-se no chão e levantar-se cerca de 20 vezes ao dia ajudava os moradores a fortalecer a musculatura de sustentação e preservar a mobilidade ao longo dos anos.

“Em geral, há uma característica em comum: todos possuem um espaço para cultivar alimentos ou realizam algum tipo de trabalho manual”, disse Toth Jr. Ele explicou que mexer na terra, regar plantas e consertar ou criar peças são formas de incorporar o movimento às tarefas diárias, algo menos presente nos centros urbanos.

Lilian Liang viu esse cotidiano de perto. Em 2023, ao lado do cineasta Gabriel Martinez, visitou as cinco regiões. “Falamos com pesquisadores e ouvimos as experiências dos idosos”, contou.

A busca por semelhanças com a realidade brasileira levou a dupla, depois, a Veranópolis, na Serra Gaúcha. O município desenvolve pesquisas sobre envelhecimento desde 1994, iniciadas pelos geriatras Emilio Hideyuki Moriguchi e Elisabete Michelon.

Ela identificou pontos semelhantes entre os costumes locais e aqueles observados na viagem, sobretudo na alimentação e na convivência. A expedição deu origem ao documentário “Conversas nas Zonas Azuis: Veranópolis e as Blue Zones".

Os sete hábitos

A partir dessas experiências, Liang destacou sete fatores que atuam em conjunto. Movimentar o corpo nas tarefas diárias e ter um propósito, uma razão para acordar todos os dias, fazem parte dessa combinação.

Somam-se a eles pausas durante o dia para aliviar o estresse, refeições predominantemente vegetais e controle de calorias para evitar o excesso. Os vínculos com familiares e amigos oferecem companhia e apoio, enquanto a espiritualidade pode proporcionar sentido e pertencimento.

Isso não significa, porém, envelhecer sem doenças. A jornalista relatou casos de idosos que convivem com problemas cardiovasculares, mas continuam próximos da família, frequentam a igreja, escolhem bem os alimentos e caminham pelos terrenos inclinados onde moram.

Mesmo diante das limitações de saúde, essas atividades ajudam a sustentar a qualidade de vida e a participação na comunidade.

Pausa para o cuidado

Incorporar esses cuidados à vida urbana esbarra em uma dificuldade apontada por Lorena, da Rituaali: as recomendações são conhecidas, mas frequentemente perdem espaço para o trabalho e para as responsabilidades familiares.

É nesse intervalo entre saber e fazer que o espaço busca atuar. Com uma equipe que reúne médicos, nutricionistas, massoterapeutas, fisioterapeutas e osteopatas, o Rituaali propõe uma pausa para retomar a atenção ao corpo e à mente.

A programação inclui caminhadas pela manhã, alimentação à base de vegetais e desligamento do wi-fi entre 22 horas e 7 horas.

A proposta, explicou, é ajudar os hóspedes a recuperar práticas que acabam adiadas. “É um resgate do simples, do que sabemos que é verdadeiro, do que precisamos fazer, mas deixamos de lado por conta da rotina.”