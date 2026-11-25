Cientistas descobriram que um anticorpo presente naturalmente no intestino pode ajudar a proteger o organismo contra o câncer de cólon. A molécula atua como uma espécie de freio na multiplicação das células intestinais, impedindo que elas se dividam de maneira excessiva.

Em um estudo publicado na revista científica Nature, pesquisadores da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, identificaram que camundongos com deficiência de imunoglobulina A (IgA) desenvolveram mais que o dobro de tumores no cólon em comparação com animais que apresentavam níveis normais do anticorpo.

Quando receberam doses orais da molécula, os animais deixaram de apresentar uma suscetibilidade aumentada à formação de tumores. A descoberta pode ajudar a explicar por que pessoas com deficiência de IgA apresentam maior risco de câncer colorretal, além de abrir novas possibilidades para a prevenção da doença.

O que é a imunoglobulina A e qual sua função no intestino?

A imunoglobulina A é um dos anticorpos mais abundantes no trato digestivo e integra a primeira linha de defesa do organismo contra microrganismos potencialmente nocivos.

A molécula também interage com diferentes bactérias que compõem o microbioma intestinal, comunidade de microrganismos que desempenha funções importantes na digestão e no funcionamento do sistema imunológico.

Embora os cientistas saibam há décadas que o intestino concentra grandes quantidades desse anticorpo, nem todas as suas funções são plenamente compreendidas. Para investigar sua relação com o desenvolvimento do câncer, os pesquisadores compararam camundongos incapazes de produzir IgA com animais que apresentavam níveis normais da molécula.

Os dois grupos foram criados juntos para reduzir possíveis diferenças relacionadas à alimentação e à exposição a microrganismos. Os animais com deficiência do anticorpo desenvolveram mais tumores, um resultado observado em diferentes modelos experimentais de câncer de cólon.

Como o intestino se protege contra a formação de tumores?

O revestimento interno do intestino passa por um processo constante de renovação. As células mais antigas ou danificadas são substituídas por novas, o que exige um controle rigoroso da divisão celular. Quando esse mecanismo sofre alterações, as células podem se multiplicar excessivamente, favorecendo o desenvolvimento de tumores.

Ao analisar o tecido intestinal dos camundongos com deficiência de IgA, os pesquisadores identificaram mudanças na atividade de genes relacionados à proliferação celular antes mesmo que os tumores se tornassem visíveis.

A investigação levou à identificação de um receptor chamado DMBT1, localizado na superfície das células que revestem o intestino. Na presença de bactérias intestinais, esse receptor ativa sinais que estimulam a produção de novas células, contribuindo para a renovação do tecido.

A IgA, por sua vez, liga-se ao receptor e limita sua atividade, evitando que esse processo ocorra de forma excessiva. Sem o anticorpo, os estímulos à divisão celular podem permanecer ativos sem controle suficiente, criando condições favoráveis à formação de tumores.

Descoberta abre caminho para a prevenção do câncer de cólon

A identificação desse mecanismo pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias que atuem antes mesmo do surgimento de um tumor. Uma das possibilidades levantadas pelos pesquisadores envolve pacientes que passaram pela remoção de pólipos intestinais.

Essas formações surgem no revestimento interno do intestino grosso. Embora muitas sejam benignas, algumas podem evoluir para um câncer.

A equipe pretende explorar se a regulação da atividade do receptor DMBT1 poderia reduzir a probabilidade de formação de tumores após a retirada dessas lesões. A hipótese, entretanto, ainda precisa ser investigada para determinar se uma intervenção desse tipo seria segura e eficaz em seres humanos.

Bactérias intestinais podem ajudar a prevenir o câncer?

Os resultados também levantam a possibilidade de que determinadas espécies de bactérias intestinais contribuam para a proteção contra o câncer.

Enquanto alguns microrganismos podem favorecer a formação e o crescimento de tumores, outros podem exercer um efeito contrário, influenciando o comportamento das células intestinais ou estimulando a produção de anticorpos protetores.

Uma das possibilidades consideradas pela equipe é o desenvolvimento de probióticos capazes de estimular uma resposta protetora da imunoglobulina A.

A proposta, contudo, ainda é especulativa. Até o momento, os experimentos realizados com camundongos não comprovam que a ingestão de anticorpos ou suplementos probióticos possa prevenir o câncer de cólon em humanos.