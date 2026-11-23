Airon Martin cuidou de toda a criação de moda do elogiado desfile "Avarandado", da seda com estampa de Bel Moura à jaqueta de couro de enguia. O estilista incorporou o couro plissado, já conhecido da marca, às golas e aos bolsos das peças, e trouxe obras de 17 artistas brasileiros para compor o conceito do evento.

Will Fernandes, na mesma apresentação, negociou o aluguel da Casa Domschke, projetada por Vilanova Artigas, fechou o seguro e o transporte das obras, assinou contratos com galerias e com os patrocinadores e acertou o uso de imagem para que as marcas parceiras pudessem usar depois dos desfiles.

"Avarandado" aconteceu na terça-feira, 17 de novembro. Os dois sócios têm papeis fundamentais e complementares dentro da Misci. Airon Martin é o rosto e o criador da marca. Will Fernandes é quem coloca o negócio em pé, mas nunca aparece e nem dá entrevistas. Esta é a primeira vez que ele fala com um veículo de imprensa.

De finanças a CRM

“Acho que nunca sentei em um desfile”, diz Fernandes. “Passo os dois ou três meses anteriores cuidando do que o público não vê. Na hora de a coleção entrar, fico observando, para evitar qualquer problema que possa virar conflito. Tento abraçar o máximo possível para deixar o Airon bem livre para criar.”

Fernandes é médico neurorradiologista e conheceu Airon quando este tinha acabado de se formar em design de produto e lançado a Misci como trabalho de conclusão de curso, com uma banqueta e algumas peças de roupa. Uma amiga em comum os apresentou. Ele levou peças da marca em uma viagem e percebeu que as pessoas paravam para perguntar de onde eram.

"Venho de uma família de comerciantes e vi ali uma oportunidade de negócio", conta. A Misci era então uma microempresa, sem e-commerce e com vendas apenas por WhatsApp e Instagram. Fernandes entrou para cuidar do que faltava. Estruturou a parte financeira, fiscal e administrativa, abriu lojas, negociou até a maquininha de cartão.

Fernandes e Martin foram companheiros na vida pessoal. A relação acabou, mas a sociedade segue firme. Fernandes passou sete anos dividido entre a medicina e a marca, até deixar de vez a profissão de origem, há cerca de um ano, quando a empresa passou a exigir mais tempo.

Hoje ele cuida da operação de ponta a ponta, entre finanças, impostos, administração, o desempenho das cinco lojas, além de todo o CRM, do índice de recompra de clientes ao tíquete médio. Mais recentemente, assumiu também a prospecção e a gestão de contratos com patrocinadores e parceiros. As decisões estratégicas, diz, são tomadas em conjunto com Martin.

Will Fernandes: médico de formação e família de comerciantes (Leandro Fonseca /Exame)

Dois negócios em um

A Misci tem, na prática, dois negócios. O principal é o varejo, a venda de peças de roupas. O outro é uma plataforma de publicidade e patrocínio. A receita nesse segmento deve passar de R$ 6 milhões neste ano, incluindo campanhas publicitárias que usam a imagem de Martin.

O dinheiro captado com publicidade e parcerias, conta Fernandes, é reinvestido na moda. “Conseguimos abrir a loja do shopping Cidade Jardim com uma das campanhas que fiz", diz Martin.

A Misci adota um modelo de parceria com marcas de outros setores, principalmente para as apresentações ao vivo. A relação com a Heineken começou em 2021. Foi o primeiro patrocínio da marca e viabilizou seu primeiro desfile, na Bienal de São Paulo.

A Heineken tem exclusividade no segmento. “Já recebemos propostas de outras marcas, de valor três vezes maior, e recusamos todas. Queremos relações de longo prazo e prezamos quem esteve com a gente desde o início”, diz Fernandes.

Para “Avarandado”, a Misci teve entre os parceiros Casio, Riachuelo, Android, que desenvolveu com a Misci uma bolsa de couro para um celular de tela dobrável, além da própria Heineken, que aproveitou o evento para reforçar o lançamento da Heineken Ultimate.

A Casio assinou no desfile uma ativação especial que teve como destaque uma instalação artística desenvolvida pela artista Nídia Aranha, inteiramente composta por relógios da coleção Vintage. A parceria também se estendeu à passarela, com uma seleção de modelos da marca incorporada aos looks da coleção.

“Nossos relógios têm uma identidade muito forte, que atravessa gerações, e é incrível ver como eles podem ganhar novas interpretações, seja em uma obra de arte ou na composição dos looks de uma coleção. Queremos justamente explorar essas possibilidades e estar cada vez mais próximos da moda, da arte e de quem está inovando no mercado”, afirma Bianca Sorrentino, diretora de marketing da Casio.

A Riachuelo, parceira de longa data, também levou ao desfile a instalação “Varal”, do artista Arthur Chaves. A marca ainda apresentou em primeira mão uma bebida fermentada de caju batizada de Avarandado, ainda em fase de testes e sem data de lançamento.

O desfile da Sapucaí, em abril passado, rendeu à marca, segundo um estudo apresentado a ela, uma exposição na mídia equivalente a cerca de R$ 42 milhões. A mesma pesquisa mostrou que o público enxerga a Misci como uma plataforma cultural, não como uma marca de moda.

Desfile "Avarandado": criações de Airon Martin (@Ze_Takahashi/Divulgação)

Os números do crescimento

No primeiro semestre, a Misci cresceu 88% sobre o mesmo período de 2025. A comparação, diz Fernandes, não é exata, porque as lojas abertas no ano passado ainda não existiam. No segundo semestre, comparando as mesmas lojas, o crescimento deve ficar entre 55% e 66%.

A primeira loja da Misci foi aberta durante a pandemia. Fernandes assinou o contrato de aluguel numa sexta-feira. Na segunda-feira, o governo decretou o primeiro lockdown. Era um espaço de 30 metros quadrados. Em seis meses, com filas na porta, a marca se mudou para uma loja quase na frente, cinco vezes maior.

O crescimento do faturamento acompanhou o investimento. O e-commerce, que começou três meses depois da loja, responde hoje por cerca de 9% das vendas. A meta é chegar a pelo menos 15% depois de uma migração de plataforma que acabou de ser realizada.

A Misci faz sucesso entre estrangeiros. A apresentadora Oprah Winfrey comprou bolsas da grife das linhas Bambolê e Eli durante uma visita ao Brasil. A cangtora Rosalia usou o boné "Mátria Brasil" durante uma apresentação em São Paulo. Em fevereiro passado, 60% dos clientes da loja do Rio de Janeiro foram estrangeiros.

A Misci nunca recebeu aporte de investidores. O crescimento foi orgânico, com um investimento inicial pequeno de Fernandes. A marca tem conversado com grupos, inclusive de fora do país. “Não estamos atrás de investidor, ma snão estamos fechados. Não queremos só dinheiro, mas um parceiro estratégico que ajude na distribuição, contato com fornecedores e internacionalização”, afirma Fernandes.

Coleção Vintage da Casio no desfile: parceria (Evandro Diebanus/Divulgação)

Os próximos passos

Para 2027, a Misci planeja apresentar coleções em um showroom em Paris, no início do ano. Para isso, eles contam com um agente internacional contratado já um ano. Também está prevista uma nova loja em Brasília, no segundo semestre.

A expansão internacional esbarra em problemas práticos. Os produtos devolvidos de outros países são taxados, o que impede a troca. “O Brasil gera desejo pelo clique, mas a gente tem muita dificuldade de transformar esse capital cultural em negócio”, resume a dupla.

Para Martin, o momento depois do desfile na Sapucaí é de olhar para dentro. “Depois de uma apresentação desse porte, acho importante fazer esse movimento, entender o que já fizemos e, principalmente, o que queremos construir daqui para frente”, diz. Cuidar de como isso se fica em pé é função de Fernandes. “No final do dia somos uma empresa. Temos todo esse desejo, mas precisamos pagar a conta”, diz o sócio de Martin.