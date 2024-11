Guia de Estilo: em parceria com a Riachuelo, edição traz uma série de jeans inovadores

Pela primeira vez na história do Guia de Estilo da EXAME Casual , a moda feminina é colocada em pauta, ao lado da masculina, nessa edição especial em parceria com a Riachuelo. Em sua terceira edição, o guia aponta combinações leves e mais casuais, assim como looks vibrantes e sensuais. A publicação celebra, em boa parte de suas páginas, a atemporalidade da moda.

É algo que fica evidente, por exemplo, no ensaio que ganhou o sugestivo título de “Celebrar é preciso”. É composto de looks masculinos e femininos pensados para as comemorações de fim de ano, do Réveillon à célebre “festa da firma”, mas que também podem ser usados durante o ano todo.

Faz sentido: todo mundo já comprou alguma roupa só para ir a uma festa, seja um casamento, seja um aniversário, e nunca mais a vestiu. “Nos preocupamos em criar peças com clima de festa, mas que podem ser utilizadas durante o ano todo”, explica Alis Celuppi Dal Vesco, gerente do segmento feminino adulto da Riachuelo. Nada de itens, portanto, que acabam saindo do guarda-roupa uma única vez e depois só servem para ocupar espaço.

No topo do hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, o Seen São Paulo Restaurant & Bar foi o palco deste ensaio de moda – e não por acaso. O endereço, afinal, combina tanto com looks vibrantes e sensuais como com combinações mais casuais.

Os modelos escalados para o ensaio exibem peças vistosas, brilhantes, mas também combinações mais sóbrias e despojadas. Nos looks mais casuais, todas as atenções se voltam para o linho.

“As roupas de festa da Riachuelo também se destacam pela praticidade, algo que nossas consumidoras prezam cada vez mais”

Alis Celuppi Dal Vesco, gerente de estilo do segmento feminino adulto da Riachuelo

O objetivo da Riachuelo, por sinal, é oferecer soluções para todo mundo. “Os clientes esperam encontrar em nossas lojas desde peças básicas até o que é preciso para montar um look para um festival de música”, disse Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, em entrevista à EXAME.

Disse mais: “Apostamos no conceito one stop shop, o que envolve desde pijamas até acessórios e calçados. Os clientes entram e resolvem a vida. Mas, além disso, encontram roupas que os representam e inspiram. E que os ajudam a se expressar da maneira que eles querem”.

Convém lembrar que a Riachuelo está de portas abertas para todo mundo. O público-alvo, porém, são as mulheres adultas, as principais compradoras. “São nossa principal fonte de inspiração”, afirmou Cathyelle. “Nos apresentamos como uma solução cada vez maior para elas.”

“A moda é uma forma de expressão. No final das contas, seja ao colocar um pijama, seja ao escolher o melhor look, estamos expressando tudo aquilo em que acreditamos e a maneira como estamos nos sentindo”

Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo

O segundo ensaio de moda do Guia de Estilo da EXAME Casual destaca a coleção masculina de alto verão da Riachuelo. Trata-se de uma linha que aposta no versátil e sempre elegante linho e em jeans inovadores que unem a aparência clássica com tecnologia de regulação térmica. O verão, afinal, pede leveza, descanso e tranquilidade — nada disso combina com roupas pesadas e que aumentam a sensação de calor.

“Nesta coleção, investimos fortemente em tecnologias que agregam valor ao produto final”, afirma Lívia Rigatto, gerente-geral de estilo da Riachuelo, ao descrever a nova coleção masculina da Pool Jeans. “A linha Comfy, por exemplo, utiliza tecidos que combinam a estética do jeans com a suavidade e a flexibilidade do moletom, um avanço significativo para quem prioriza conforto sem abrir mão do estilo.”

Outro destaque da nova coleção masculina da Pool Jeans é a linha Recover, que conta com uma tecnologia de alta recuperação da forma, mantendo o caimento original da peça após diversos usos e lavagens, um diferencial importante para consumidores que valorizam a longevidade de suas roupas.

E ainda há a linha Everblack, com tecidos desenvolvidos para manter a cor preta intensa e uniforme por muito mais tempo, e a linha Thermorecover, que oferece resfriamento e secagem rápida, uma inovação especialmente relevante para o clima quente do Brasil. “Cada uma dessas linhas foi projetada com foco em entregar uma experiência superior, aliando inovação e conforto”, resume a gerente-geral de estilo.

“Observamos uma tendência de minimalismo no vestuário masculino adulto, com uma preferência crescente por modelagens simples e democráticas”

Lívia Rigatto, gerente-geral de estilo da Riachuelo

O novo Guia de Estilo da EXAME Casual também apresenta opções da Casa Riachuelo para quem gosta de receber com estilo, além de reportagens sobre novidades do mundo da gastronomia, do turismo, da coquetelaria e da cultura, entre outros universos.

CEO da Riachuelo desde 2023, André Farber também concedeu uma entrevista para a publicação. Na conversa, destacou as ações da companhia, que está crescendo 25% em volume neste ano, em prol do meio ambiente. “A sustentabilidade e a redução do impacto ambiental estão no centro do nosso negócio”, afirmou o executivo.

“As decisões de compra, de maneira geral, ainda são norteadas pelo preço. Por estar integrada à cadeia, a Riachuelo consegue equacionar esse dilema muito bem”

André Farber, CEO da Riachuelo

Daí a aposta da rede no conceito de moda circular. “Nossa relação com toda a cadeia é mais profunda, o que propicia uma atenção maior à sustentabilidade”, disse o CEO. “A preocupação com a economia de água nos processos de lavagem e de tingimento é fruto disso. Quando compramos algodão ou outro tecido queremos ter controle sobre a origem desses produtos. A aposta na circularidade tem a ver com tudo isso.”

Farber também deu detalhes sobre o Programa Pró-Sertão, que apoia 104 oficinas que atendem a Riachuelo. Elas estão localizadas em 29 cidades e envolvem 2,21 mil costureiras, além de 600 profissionais indiretos. Diariamente, o programa confecciona 38 mil peças jeans e 28 mil não jeans. “Trata-se de um grande gerador de desenvolvimento econômico”, resumiu o CEO. “Em algumas cidades, a Riachuelo acaba sendo a principal fonte de renda.”