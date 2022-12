Cinco dicas para montar a mesa de Natal, por Luma Costa

Tablewear e tablescaping, dois termos que se tornaram populares nos últimos tempos e que revelam mesas instagramáveis de brunch a jantares. Com uma seleção de louças, taças, guardanapos, as mesas também contam com decoração de flores, vidrarias e tudo mais o que possa converter refeições em um banquete para os olhos. Com sugestões nas redes sociais e com um e-commerce dedicado a itens para decoração de mesas, a atriz e empresária, Luma Costa apresenta cinco dicas para decorar a mesa de Natal.

Flores e frutas

"Folhagens, flores e frutas para arranjos podem dar uma bossa na mesa. São uma forma criativa e simples de enfeitar uma produção e de colorir o espaço. Procuro sempre brincar com os tons característicos do Natal, como vermelho e verde, além de usar elementos que remetam a essa época do ano, como uvas, ameixas e pêssego. Romãs, por exemplo, são presença obrigatória nas nossas mesas. Não à toa que é a estampa da nossa louça de Natal. A nova coleção funciona super bem para essa celebração, mas pode facilmente ser usada em outras ocasiões ao longo do ano. Apostamos na versatilidade das peças, para que a cliente crie um acervo inteligente."

Menu

"O que você vai servir deve ser pensado antes. Eu gosto de separar as travessas que vou usar e vou marcando com post-its os lugares ficarão o peru, o arroz, etc. Assim, sei tudo o que preciso, além de facilitar a arrumação. Como o Natal é um dia que recebemos família e amigos em casa, organizar o cardápio me dá mais tempo para focar nos meus convidados."

LEIA TAMBÉM:

Velas

"Velas sempre trazem uma atmosfera acolhedora e têm a cara do Natal. Por isso, eu procuro espalhar velas de diferentes tamanhos pela mesa para iluminar o espaço. Eu adoro usá-las na ceia. Aqui, podemos escolher opções coloridas ou a clássica branca."

Louças e taças

"Esse é um assunto muito particular, pois muitas pessoas gostam de usar uma louça tradicional que tem na família a muitos anos. Outros gostam de mudar o tema e variar as peças utilizadas. Eu sou dessas. Adoro brincar com novas propostas. O meu Natal desse ano será todo dourado! Saber o 'tema' também ajuda na escolha da decoração e das taças. Recebo muitas mensagens de pessoas inseguras ao montar uma mesa porque acreditam que, para conseguir 'agradar', precisariam ter uma infinidade de coisas. Dá para receber muito bem, ser criativo e montar uma mesa linda com pouca coisa, com o que tem em mãos, misturando a louça de forma charmosa e surpreendente."

Guardanapos

"Se você não tem vontade ou espaço para investir em uma louça característica de Natal, usar guardanapos bordados são uma ótima alternativa para trazer os elementos natalinos de forma mais pontual. Existem lindas opções bordadas a mão com os mais diversos desenhos. Você pode usar o mesmo bordado na mesa toda ou misturar alguns."

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.