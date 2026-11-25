Uma Expo Mundial na capital da Sérvia, a principal competição de vela do mundo na baía de Nápoles e o torneio de golfe mais tradicional entre Europa e Estados Unidos no campo de um castelo irlandês do século 19 vão concentrar boa parte das viagens pelo continente em 2027. Os três destinos estão entre os 13 apontados como os melhores para visitar na Europa no próximo ano, em lista publicada pela Condé Nast Traveler.

A seleção foi feita a partir de indicações de colaboradores da revista e levou em conta aberturas de hotéis, novas rotas aéreas, grandes eventos e projetos de conservação. Ela chega depois de um 2026 de alta procura pela Europa, com os Jogos Olímpicos de Inverno ampliando o interesse pelas Dolomitas e o eclipse solar total levando multidões às Ilhas Baleares.

Calendário de grandes eventos

Belgrado: A capital sérvia sedia a Expo 2027 de maio a agosto e prepara 15 novos hotéis para receber os visitantes (Pexels)

Belgrado sedia a Expo 2027 de 15 de maio a 15 de agosto, com o tema "Play for Humanity: Sport and Music for All". A organização espera mais de 4 milhões de visitantes, e a cidade prevê 15 novos hotéis prontos até a abertura, somando entre 1,5 mil e 2 mil quartos. O mais aguardado é o Ritz-Carlton, às margens do Danúbio, e InterContinental e Swissôtel também estão entre as inaugurações. Quem for à feira encontra ainda a Igreja de São Sava, uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo, e o Museu da Iugoslávia.

Na Irlanda, a 46ª Ryder Cup será disputada de 17 a 19 de setembro em Adare Manor, no condado de Limerick. O campo, desenhado por Tom Fazio, ocupa 840 acres (cerca de 340 hectares) em volta de um castelo neogótico do século 19. A região também é ponto de partida para a Wild Atlantic Way, rota costeira que passa pela praia de surfe de Lahinch e pelos Penhascos de Moher.

Nápoles recebe a Louis Vuitton 38th America's Cup de 10 a 18 de julho, e a competição já acelerou a revitalização da antiga zona industrial de Bagnoli, na orla da cidade. A Rocco Forte Hotels prepara seu primeiro endereço napolitano, com 46 suítes no Palazzo Sirignano, do século 16, restaurado pelo arquiteto Michele Bönan. O Museu Arqueológico Nacional também prepara uma segunda sede, o Mann II, que vai tirar milhares de peças do acervo guardado.

Em Colônia, a Art Cologne, considerada a feira de arte contemporânea mais antiga do mundo, completa 60 anos. A cidade alemã ainda marca os 200 anos da morte de Beethoven com uma temporada da Orquestra Sinfônica de Colônia que termina em outubro, quando o pianista Igor Levit vai tocar as 32 sonatas do compositor em uma única noite. A agenda cultural ganhou reforço em setembro de 2026, com a reabertura da ópera de Offenbachplatz depois de 15 anos de obras.

Capitais da Cultura e novos hotéis

Évora: A cidade portuguesa divide com Liepāja, na Letônia, o título de Capital Europeia da Cultura em 2027 (Pexels)

Évora, no Alentejo, e Liepāja, na costa báltica da Letônia, serão Capitais Europeias da Cultura em 2027. A cidade portuguesa, patrimônio da Unesco desde 1986, organiza seu programa a partir da ideia alentejana de "vagar". Liepāja, bem menos visitada que Riga, terá um ano de arte pública, espetáculos e festivais, com orçamento de US$ 11 milhões (cerca de R$ 57 milhões).

Em outros destinos da lista, a principal novidade são os hotéis. Na Grécia, Parga, a uma hora do aeroporto de Preveza, recebe em 2027 o Varko Bay, com vilas, spa e marina privada. Em Bodrum, no litoral turco, depois de alguns verões de aberturas como Aman, Mandarin Oriental e Oku, o NG Sign Bodrum chega a Yahşi Bay com vilas de dois a seis quartos, e a Bvlgari já tem um resort previsto para 2028 em Paradise Bay.

A Córsega, escolhida por Simon Jacquemus para o desfile de primavera-verão 2027 da marca, ganhou hotéis como A Mandria di Murtoli e passa a fazer parte dos roteiros do veleiro Orient Express Corinthian, com paradas em Bonifacio, Calvi e Saint-Florent. Fuerteventura, nas Canárias, entra pelo polo de bem-estar que o Paradisus by Meliá forma com o Zel, marca criada por Rafael Nadal em parceria com a Meliá, na praia de Sotavento.

Trilhas e clima ameno

Nos Alpes Albaneses, a melhora no acesso por estradas e trilhas tem levado mais caminhantes a vilarejos como Theth e Valbona, ligados por uma travessia de um dia. A região, isolada durante o regime comunista, começa a receber hospedagens mais sofisticadas, como o Valbona Resort and Spa, de 2024, e o SeSam Villas, aberto em 2025 em Theth.

Dartmoor, no sudoeste da Inglaterra, completa 75 anos como parque nacional e foi cenário da nova adaptação de Razão e Sensibilidade, dirigida por Georgia Oakley e lançada em setembro. Em alguns domingos de 2027, o parque oferece dias gratuitos de conservação, com atividades sobre arqueologia pré-histórica e vida selvagem.

A Riviera Dinamarquesa, trecho de cerca de 96 km no norte da Zelândia, aparece na lista pela procura crescente por destinos de clima ameno no verão europeu. A região tem três restaurantes com estrela Michelin (Jordnær, The Samuel e Parsley Salon) e hotéis instalados em prédios históricos, como o Cori, num antigo hospital de Hornbæk. Ela fica perto da primeira rota oficial de vinhos da Dinamarca, que reúne nove vinícolas.

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