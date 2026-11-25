A redução da jornada de trabalho prevista no fim da escala 6x1 também terá consequências para quem trabalha no regime 12x36, modelo em que o empregado cumpre 12 horas consecutivas de serviço e descansa pelas 36 horas seguintes.

Com a mudança, esses profissionais poderão ter direito ao pagamento de horas extras ou à compensação do tempo excedente, caso a média de horas trabalhadas no mês ultrapasse o limite semanal estabelecido pela nova regra.

A determinação foi detalhada em uma portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na segunda-feira, 23. O texto estabelece que, nessas situações, a compensação das horas ou o pagamento adicional deverá seguir as condições previstas em convenção ou acordo coletivo de trabalho.

A mudança acompanha a redução gradual da jornada normal no país. A partir de 16 de dezembro de 2026, o limite semanal será de 42 horas. Em 16 de dezembro de 2027, cairá novamente, para 40 horas. Até então, a referência geral é de 44 horas semanais.

Como funciona a escala 12x36?

Na escala 12x36, o trabalhador cumpre um expediente de 12 horas seguidas e, depois, tem um período de 36 horas ininterruptas de descanso. O regime é utilizado em atividades que demandam funcionamento contínuo, como serviços de saúde e vigilância.

A modalidade continua permitida com as novas regras de jornada. A portaria, no entanto, estabelece que a média de horas trabalhadas no mês deverá respeitar os limites semanais previstos na Constituição.

Quando a média ultrapassar o teto aplicável, a empresa deverá garantir uma das duas alternativas:

compensar as horas excedentes;

pagar o adicional correspondente como hora extra.

A forma de aplicação deverá ser definida por negociação coletiva de cada categoria que trabalha nesta escala.

Quando quem trabalha 12x36 terá direito a horas extras?

A possibilidade de pagamento de horas extras dependerá da média mensal de trabalho e do limite semanal vigente em cada etapa da redução da jornada.

A partir de 16 de dezembro de 2026, o teto será de 42 horas semanais. Já em dezembro de 2027, passará a ser de 40 horas. Se a média de horas cumpridas pelo empregado na escala 12x36 superar esses parâmetros, deverá haver compensação do excedente ou pagamento de horas extras.

Isso não significa que todas as horas trabalhadas na escala 12x36 serão automaticamente consideradas extraordinárias. A regra leva em conta a média da jornada no mês-calendário, inclusive para os regimes especiais de trabalho.

Como será feita a compensação das horas excedentes?

A portaria determina que a compensação ou o pagamento das horas que ultrapassarem o limite semanal sejam disciplinados por convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Assim, as condições deverão ser negociadas entre representantes dos empregadores e dos trabalhadores. A norma não estabelece uma forma única de compensação para todas as categorias.

A regulamentação também mantém a possibilidade de adoção de regimes diferenciados de jornada previstos em lei, desde que respeitados os novos limites constitucionais e as regras aplicáveis a cada modalidade.

O salário de quem trabalha 12x36 poderá diminuir?

Não. A portaria assegura que a redução da jornada normal e a ampliação do descanso semanal não provoquem diminuição da remuneração mensal contratada.

A proteção vale também para os trabalhadores submetidos a regimes especiais, como a escala 12x36. Portanto, a mudança na jornada não autoriza o empregador a reduzir o salário em razão da diminuição do limite semanal de trabalho.

Além disso, a partir de 16 de dezembro de 2026, todos os empregados terão direito a dois períodos de descanso semanal remunerado, cada um com 24 horas consecutivas, observadas as regras de distribuição e compensação previstas na regulamentação.