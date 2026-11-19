Quando a Calvin Klein colocou modelos descalços na passarela da coleção primavera-verão 2027, em Nova York, Jake Shane assistia da primeira fila. O apresentador do podcast Therapuss, que estreou na Netflix em fevereiro, também passou pelo desfile da Dior Men e, meses antes, havia se tornado embaixador da Alo, que lançou com ele uma série de treinos no app da marca.

Shane dividiu a temporada com outros nomes que ficaram conhecidos atrás de um microfone. Owen Thiele, de In Your Dreams, foi à Louis Vuitton em setembro, e Chris Black, de How Long Gone, virou presença constante na semana de moda de Copenhague, às vezes ao lado do parceiro de programa, Jason Stewart. Benito Skinner, do Ride, costuma ocupar a primeira fila da Prada, e Mary Beth Barone, que divide o podcast com ele, esteve nos três últimos desfiles da Tory Burch.

O look entra na pauta

Mary Beth Barone, coapresentadora do podcast Ride, foi aos três últimos desfiles da Tory Burch em Nova York (Reprodução/Instagram)

No próprio Ride, as roupas viram assunto com naturalidade. Em um episódio recente, Barone contou que a blusa que vestia era Miu Miu vintage, e Skinner detalhou o próprio visual, com bermuda Polo Ralph Lauren vintage e chinelos The Row. Fora do programa, ele já fez campanhas ou conteúdos para Tory Burch, J.Crew e Ralph Lauren.

Marissa Hurwitz, agente da WME que representa a dupla, contou à Vogue Business que muitos podcasters já são vestidos por stylists e fotografados em eventos. Segundo ela, o público acompanha aonde esses apresentadores vão e quem estão vestindo, e quer comprar as mesmas peças.

Vitrine em vídeo

O mercado global de podcasts movimentou cerca de US$ 9,2 bilhões (R$ 50,6 bilhões) em 2025, alta de 23% sobre 2024, puxado principalmente pelo vídeo, segundo a Bloomberg, e a aproximação com a moda acompanha essa virada visual do formato. Cerca de 81% dos ouvintes semanais já assistem aos programas, seja no YouTube ou em serviços como Netflix, Hulu, Tubi e Disney+.

Las Culturistas, de Bowen Yang e Matt Rogers, entra no catálogo do Disney+ e do Hulu em 18 de novembro. A dupla ganhou um novo cenário de gravação durante o verão americano, o que abriu espaço para mais inserções de produtos, segundo A.J. Leone, agente da United Talent Agency (UTA) que representa os apresentadores. Leone avalia que a moda ainda investe menos no formato do que outros setores e que o componente visual deve mudar esse quadro.

Parcerias sob medida

A Alo chegou a Shane depois de ele passar três anos treinando no clube da marca em Los Angeles e registrar o processo nas redes. Benedetta Petruzzo, CEO da grife, disse que o público percebe a relação verdadeira entre os dois e, por isso, se conecta com a marca de forma mais orgânica. Rebecca Steinberg, agente da UTA que cuida do Therapuss, defende que as empresas deixem os apresentadores falarem dos produtos com a própria voz, sem roteiros engessados.

Os eventos ao vivo abrem outra frente. Skinner e Barone fizeram em 2025 uma turnê do Ride pelos Estados Unidos e pela Europa, com ingressos esgotados, e parte do público apareceu com camisetas estampadas com piadas internas do programa. Para Parisa Parmar, estrategista da agência Attachment, essas comunidades favorecem collabs de produtos físicos que só existem por causa da identidade de quem apresenta o podcast.