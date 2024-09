Cerca de 25% da transmissão de um jogo da National Football League (NFL) é dedicada a intervalos comerciais — o que equivale a aproximadamente 45 minutos de anúncios em uma partida de três horas. Não é à toa que a NFL é a liga esportiva mais valiosa do mundo, atraindo marcas que disputam espaço para fechar patrocínios e parcerias.

Na estreia do futebol americano no Brasil (e na América do Sul), o cenário não será diferente. O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, nesta sexta-feira, 9, às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo, conta com mais de 30 marcas envolvidas, entre patrocinadoras oficiais e aquelas que estão, de alguma forma, aproveitando a chegada da liga ao país, seja por meio de licenciamentos ou ativações.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a partida deve ter um impacto econômico de US$ 60 milhões (R$ 337,3 milhões) na cidade. O Brasil tem a segunda maior base internacional de fãs da liga, atrás apenas do México. Segundo pesquisa do Ibope Repucom, 35% da população (41 milhões de pessoas) se declara fã da modalidade.

Entre os patrocinadores oficiais do jogo no Brasil estão a cerveja Budweiser, da Ambev, a marca de alimentos Perdigão, da BRF, além de Fit Combustíveis, AWS, Visa, Verizon, Marriott, Diageo, Accenture e FedEx.

As ativações da NFL

A maioria das ativações programadas será conduzida pela própria NFL, e a mais cobiçada deve ser o 'desafio do quarterback', em que o torcedor poderá testar a precisão do seu arremesso. Para participar, é necessário reservar um lugar na fila por meio do aplicativo NFL One Pass.

Outras ativações da liga incluem:

Foto com uniforme completo dos Packers ou Eagles;

Foto com capacete gigante dos Packers ou Eagles;

Foto com o troféu do Super Bowl, que estará na Arena Corinthians no dia do jogo e no Villa-Lobos para o NFL Experience;

Exposição de todos os 58 anéis de campeão do Super Bowl

Ao redor de todo o estádio, a Fanatics – loja oficial de toda a merchandise da NFL – abrirá cinco unidades pop-up. Segundo Joe Ruggiero, vice presidente de estratégia e desenvolvimento de negócios da NFL, outras 15 marcas também foram licenciadas para vender produtos da Liga no Brasil, como a New Era, Approve e NTK.

O que terá para comer durante o jogo?

Para os momentos de refeição, a Perdigão preparou um cardápio inspirado nas tradicionais festas pré-jogo americanas, conhecidas como tailgate. Serão 21 pontos de venda espalhados pela Arena Corinthians, oferecendo hot dogs, hambúrgueres, sanduíches de costela e linguiça defumada.

Na área externa, para fazer aquela boquinha pré ou pós jogo, a marca da BRF disponibilizará choripán e hambúrgueres Perdigão na Brasa.

Além disso, Pizza Hut e KFC, patrocinadores da NFL no Brasil, também oferecerão opções de comida no local.

E fique ligado no telão! Durante o jogo, a Perdigão na Brasa promoverá a famosa Kiss Cam — uma tradição dos esportes americanos que incentiva o torcedor a dar um beijo na pessoa ao lado!

Nem Obama escapa! Ex-presidente dos EUA e sua esposa, Michelle, são flagrados pela Kiss Cam, em 2012 (Reuters/Reprodução)

Para beber, a NFL ainda negocia com o Governo de São Paulo a liberação da cerveja no estádio, uma vez que o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas em eventos esportivos estão proibidos desde a década de 1990. Mas, a patrocinadora oficial das geladas é a Budweiser, que vem promovendo várias ações pela cidade.

Já falando em bebidas, o show do intervalo – que será protagonizado por Anitta – é cortesia da Beats, marca da Ambev.

Fiquei sem ingresso. Como posso assistir à partida?

O duelo entre Eagles e Packers será transmitido pela RedeTV! nos canais abertos; ESPN, na TV fechada, e CazéTV, na internet.

A emissora do streamer Casimiro Miguel foi a que mais conseguiu patrocínios, com 10, incluindo sete com exclusividade: Bradesco, Cruzeiro do Sul, Magalu, Netshoes, Philco, Vivo e WiseUp.

Está em São Paulo? Fique ligado nas ações ao redor da cidade!

Para além do NFL Experience, evento da NFL que acontece no Parque Villa-Lobos de sexta, 6, a domingo, 8, os patrocinadores do jogo estão promovendo várias ações espalhadas pela capital paulista.

O Marriott Bonvoy, programa de fidelidade da rede de hotéis oficial da NFL, por exemplo, está sorteando uma viagem para Nova Orleans com tudo pago em sua ativação no Parque do Ibirapuera. No Kicking Challenge, o torcedor tenta acertar um field goal de 30 metros de distância das tradicionais traves em 'Y' do futebol americano.

Fique atento também às placas de publicidade no metrô e aos relógios públicos. Na Avenida Paulista, alguns desses relógios estão "usando" bonés da New Era.

Camarotes de até R$ 720 mil

Com ingressos de até R$ 720 mil, os espaços mais exclusivos da partida na Arena Corinthians contam com visão privilegiada do campo e experiências gastronômicas com Estrela Michelin.

O Touchdown Box, camarote mais cobiçado da partida devido a sua proximidade da endzone – o maior objetivo do futebol americano – foi assinado pela Superbet. XP e Soccer Hospitality, responsável pelo camarote Fielzone, também estão focadas em atender a um segmento mais exclusivo.

NeoQuímica ou Arena Corinthians?

Não há, no contrato de naming rights do estádio do Corinthians, nenhuma cláusula que obrigue a NFL a citar o nome "Neo Química" em divulgações relacionadas ao jogo entre Eagles e Packers.

Posteriormente, a Hypera Pharma, detentora dos direitos do estádio, recusou a proposta de pagar um valor a mais para a NFL divulgar o nome “Neo Química”. Por outro lado, a Liga não pode fechar nenhum outro acordo de naming rights.

Por isso, quando o assunto é NFL, a Neo Química Arena volta a ser Arena Corinthians, como era conhecida até setembro de 2020.

Quem patrocina a NFL no Brasil