Os carros milionários da Seleção do Brasil para a Copa do Mundo 2026

Os jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026 reunem, coletivamente, uma das coleções de automóveis de luxo em suas casas. Nas garagens dos convocados de Ancelotti circulam Rolls-Royce, Mercedes-Maybach, Ferrari e Bentley, com carros individuais que chegam a superar R$ 8 milhões. A garagem de Neymar sozinha, sem contar aeronaves, foi estimada em cerca de R$ 24 milhões.

Neymar - Rolls-Royce e coleção luxuosa

Neymar saindo do Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge, avaliado em R$ 8,8 milhões e adquirido com interior personalizado na cor laranja (Reprodução/Instagram/Divulgação)

Nas últimas semanas, Neymar apareceu dirigindo pelas ruas do litoral paulista com sua aquisição mais recente: um Rolls-Royce Cullinan Series II Black Badge com interior personalizado na cor laranja. O SUV britânico é equipado com motor V12 biturbo de 600 cv e avaliado em R$ 8,8 milhões.

A garagem do atacante do Santos inclui ainda uma Ferrari Purosangue preta com detalhes em vermelho metálico, um Porsche 911 GT3 RS e uma Lamborghini Huracán STO.

A Ferrari Purosangue preta com detalhes em vermelho e o Porsche 911 GT3 RS de Neymar (Reprodução/Instagram)

Vini. Júnior - Mercedes-Maybach S680

Vini. Júnior com o Mercedes-Maybach S680 assinado por Virgil Abloh, produzido em apenas 150 unidades no mundo (Reprodução/Instagram/Divulgação)

O modelo de Vini é uma das peças mais raras em circulação entre os convocados. A Mercedes-Maybach S680 foi desenvolvida pelo estilista Virgil Abloh, morto em 2021, e produzida em apenas 150 unidades no mundo. Motor V12 biturbo de 612 cv, aceleração de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, valor estimado entre R$ 2,8 milhões e R$ 4 milhões.

Vini apareceu com o carro pela primeira vez em 2025, numa lista de proprietários que inclui Lewis Hamilton e o rapper Drake. O Real Madrid ainda cede ao atacante uma BMW i7 M70 xDrive, o modelo mais caro do portfólio oferecido pelo clube ao elenco naquela temporada, avaliado em 186 mil euros na Europa.

Casemiro - Rolls-Royce Wraith Black Badge

O Rolls-Royce Wraith Black Badge de Casemiro, equipado com motor V12 de 632 cv e avaliado em 230 mil libras (Divulgação)

Antes de embarcar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, Casemiro fez duas compras num intervalo de dias: um Rolls-Royce Wraith Black Badge com motor V12 de 632 cv, que ficou para ele, e um Bentley Bentayga entregue como presente para a esposa Anna Mariana.

O Wraith, de 2019, foi avaliado em 230 mil libras. Mais recentemente, o volante do Manchester United passou a usar também um Bentley Continental GTC, estimado entre R$ 1 milhão e R$ 1,4 milhão na conversão direta.

Endrick - BMW iX xDrive 50

Endrick ao lado da BMW iX xDrive 50 recebida do Real Madrid (Reprodução/Instagram)

Endrick recebeu do Real Madrid uma BMW iX xDrive 50 de 523 cv. O SUV elétrico, fabricado com 95% de materiais recicláveis e com autonomia de até 630 km, custa 108 mil euros na Europa.

Foi o modelo mais modesto entre os escolhidos pelos jogadores brasileiros do clube espanhol naquela entrega. O atacante, que hoje joga pelo Lyon por empréstimo, tinha 17 anos.

Raphinha - Cupra Tavascan VZ

Raphinha com o Cupra Tavascan VZ cedido pelo Barcelona por acordo comercial com a montadora espanhola

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Endrick ao lado da BMW iX xDrive (Reprodução/Instagram/Divulgação)

Raphinha usa um Cupra Tavascan VZ cedido pelo Barcelona por acordo comercial com a montadora. É um SUV elétrico com 340 cv, produzido na China e vendido na Europa a partir de 47 mil euros.

Wesley - Lamborghini Urus

O lateral-direito da Roma, que entrou na lista como substituto do lesionado Vanderson, tem um Lamborghini Urus. O SUV esportivo italiano parte de cerca de R$ 2 milhões no mercado brasileiro e é equipado com motor V8 biturbo de 650 cv. Wesley tem 22 anos.