O que Anitta vai cantar no primeiro jogo da NFL no Brasil? Veja como assistir ao show

Os fãs da National Football League (NFL) que se preparem: a primeira partida do campeonato no Brasil, que acontece na Neo Química Arena (Itaquera, São Paulo), no dia 6 de setembro, terá um show da cantora Anitta durante o intervalo. O jogo, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, é duplamente especial, tanto por ser o primeiro do Brasil quanto por ser o que marca o início da temporada regular de 2024.

Três vezes indicada ao VMA, uma vez ao Grammy e na 54ª posição da Bilbord Global, feitos que nenhum outro artista brasileiro conquistou antes, a cantora deve apresentar uma seleção de suas músicas mais famosas em diferentes idiomas. Ela terá, ainda, uma linha exclusiva de produtos NFL, a ser lançada no dia 1º de setembro.

“Significa muito poder me apresentar em São Paulo, no primeiro jogo da NFL no Brasil, podendo levar aos fãs do mundo inteiro toda a emoção e alegria da nossa incrível cultura. É realmente um sonho que se tornou realidade fazer parte deste momento”, disse a cantora em comunicado.

Além da cantora brasileira, se apresentam também Luísa Sonza, que performa o hino nacional do Brasil, Zeeba — brasileira e norte-americana, canta o hino dos Estados Unidos — e a artista CAROLA, de música eletrônica, que fará um show antes do kickoff.

Como será o show de Anitta na NFL?

Seguindo a tradição do evento, todos os intervalos dos jogos da NFL contam com grandes apresentações musicais. O show dura menos de uma hora e, nos Estados Unidos, é marcado por efeitos luminosos, performances com dançarinos e outras surpresas.

Anitta ainda não divulgou qual será o lineup da apresentação no jogo. No entanto, como o evento é norte-americano e terá transmissão para todo o mundo, são esperados hits cantados em inglês e espanhol, como "Envolver", "Bellakeo", "Downtown", entre outras. É possível que a cantora tenha uma colaboração com Luísa Sonza também.

Quando será o jogo na NFL no Brasil?

O confronto entre os Eagles e os Packers acontece no dia 6 de setembro, um dia depois da abertura oficial da temporada, na Neo Química Arena, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo da NFL no Brasil?

A transmissão será feita oficialmente pela Disney+.

Como comprar ingressos para o jogo da NFL em São Paulo?

Não existem ingressos disponíveis no momento para a partida.

Como assistir ao show da Anitta na NFL?

A transmissão do jogo será feita oficialmente pela Disney+.

Popularização da NFL no Brasil

Inúmeras ações foram realizadas nas plataformas, assistir aos jogos, principalmente as edições do sempre espetacular Super Bowl, foram se tornando hábito no Brasil, associando o esporte ao convívio social. Consequentemente, a base de fãs ia aumentando. Para colaborar ainda mais no processo, Effect Sport e NFL promoveram a vinda de grandes nomes da modalidade ao país. Em 2019, Russel Wilson vive dias especiais no Rio de Janeiro, curte o Carnaval na Sapucaí e profetiza: "Temos de trazer um jogo da NFL para o Brasil".

A pandemia de covid-19 pegou o mundo de surpresa, mas acabou potencializando o cenário digital, e com a NFL Brasil não foi diferente. Ações nas redes sociais como "Copa das Torcidas" promoveu interações na casa dos milhões. O caos começou a passar, a vida a voltar ao normal e a liga no país seguia crescendo. Em 2021, mais dois canais dedicados aos fãs brasileiros foram lançados: o YouTube e o TikTok. E seriam esses os mais bem-sucedidos em tempo recorde.

Antes disso, em 2022, foi o perfil do Instagram que fez história: alcançou 500 mil seguidores, o primeiro a superar a marca entre todos os mercados internacionais da NFL. Em janeiro daquele ano, a Effect Sport deu mais um passo importante no mercado: intermediou a volta da liga à TV aberta no Brasil, em acordo com a RedeTV! para exibição do Super Bowl. "Naquele momento, entendemos que seria fundamental posicionar a NFL a novos fãs, e a TV aberta se provou ter sido uma ótima escolha, complementando o excelente trabalho que a ESPN faz há muitos anos", explica o executivo. A emissora ficou satisfeita com os resultados e estendeu o contrato para a temporada seguinte.