Novo medicamento reduz em 60% o risco de morte por câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas é considerado um dos tumores mais agressivos e difíceis de tratar. Na maioria dos casos, a doença é diagnosticada apenas em estágios avançados, quando já se espalhou para outros órgãos, o que reduz significativamente as chances de sobrevivência. Agora, um novo medicamento experimental apresentou resultados que podem mudar esse cenário.

Chamado daraxonrasib, o tratamento quase dobrou a sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas metastático em comparação com a quimioterapia tradicional. Os resultados foram apresentados pela empresa Revolution Medicines em um estudo clínico de fase 3 com cerca de 500 pacientes e indicam uma possível mudança no tratamento de uma doença que há décadas possui poucas opções terapêuticas eficazes.

Novo medicamento supera quimioterapia em estudo

Segundo os dados divulgados, pacientes tratados com daraxonrasib alcançaram sobrevida média de 13,2 meses, enquanto aqueles que receberam quimioterapia viveram, em média, 6,7 meses após o início do tratamento. Além disso, o medicamento foi associado a uma redução de 60% no risco de morte entre os participantes com câncer de pâncreas metastático.

O diferencial da terapia está na forma como atua. O remédio foi desenvolvido para bloquear a ação da proteína KRAS, considerada a principal responsável pelo crescimento de mais de 90% dos tumores pancreáticos.

Durante décadas, essa proteína foi vista pelos cientistas como um alvo extremamente difícil de ser atingido por medicamentos. Em vez de atacar diretamente o KRAS, o daraxonrasib utiliza um mecanismo indireto que impede a proteína de continuar enviando sinais que estimulam a multiplicação das células cancerígenas.

O que muda para pacientes com câncer de pâncreas?

Os pesquisadores destacam que o estudo demonstra, pela primeira vez em larga escala, que uma terapia direcionada ao principal mecanismo genético do câncer de pâncreas pode gerar benefícios significativos de sobrevivência.

Entre os efeitos colaterais mais comuns observados durante o estudo estiveram erupções cutâneas, inflamações na boca, diarreia, náuseas e vômitos. Ainda assim, os pacientes apresentaram menor taxa de interrupção do tratamento em comparação com a quimioterapia convencional e relataram melhor qualidade de vida e redução da dor.

O próximo passo será a análise do medicamento por órgãos reguladores, incluindo a Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos. Caso seja aprovado, o tratamento poderá se tornar uma nova opção para pacientes com câncer de pâncreas avançado nos próximos meses.

Especialistas também acreditam que os resultados podem abrir caminho para futuras combinações terapêuticas capazes de aumentar ainda mais a eficácia do tratamento e combater a resistência dos tumores.