NFL no Brasil: conheça a história do Philadelphia Eagles e Green Bay Packers

São Paulo vai receber na sexta-feira, 6 de setembro, o primeiro jogo da NFL (National Football League) já realizado no Brasil.

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, sediará a partida histórica entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

No ano passado, a Effect Sport, que gerencia a marca da NFL no Brasil, realizou uma pesquisa que ouviu 13 mil pessoas para saber quais franquias têm as maiores torcidas No Brasil.

No topo da lista aparece o Green Bay Packers, com 12,5% das preferências. Seu rival na partida do Itaquerão apareceu na 7ª posição, com 4,76% dos votos.

Então, estamos falando de times bem populares no Brasil – uma escolha que faz total sentido para a NFL querer expandir seus negócios por aqui. Acredita-se que a partida vai movimentar mais de R$ 320 milhões na capital paulista.

Um estudo realizado em 2022 pelo Ibope Repucom mostrou que o Brasil é o terceiro maior mercado em audiência e a segunda maior base de fãs internacionais depois do México, com um total aproximado de 38 milhões de torcedores.

No histórico do confronto, são 28 vitórias para Green Bay e 18 para Philadelphia.

Mas que tal conhecer um pouco da história desses dois times que vão desembarcar por aqui?

Philadelphia Eagles

O time da Pensilvânia foi fundado em 1933 e seu nome era originalmente Frankford Yellow Jackets. Seus fundadores Bert Bell (idealizador do Draft) e Lud Wray receberam da NFL o direito de manter uma franquia na Filadélfia depois da falência dos Yellow Jackets, em 1931.

A equipe, que tem como cores principais o verde, o branco e o prata, joga desde 2003 no Lincoln Field, uma das arenas mais modernas da NFL. Os Eagles estão na divisão leste da Conferência Nacional.

Logo no primeiro ano de vida, os Eagles enfrentaram o New York Giants, seu maior rival até hoje. O placar? Uma derrota histórica por 56 a 0.

Foram três títulos antes da união AFL-NFL (em 1970): 1948, 1949 e 1960. No Super Bowl foram três aparições, mas com uma única conquista em 2018, ao bater ninguém menos que o New England Patriots, do genial Tom Brady.

Entre as grandes lendas da franquia estão Reggie White, Brian Dawkins, Donovan McNabb e Chuck Bednarik.

A torcida é tida como uma das mais fanáticas e "chatas" com rivais da NFL.

Entre algumas curiosidades, em 1943, com a escassez de jogadores devido à Segunda Guerra Mundial, muitas equipes enfrentaram dificuldades para montar times.

Para lidar com isso, as franquias optaram por unir forças para formar equipes temporárias. Uma dessas foi o Steagles, união do Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers, rivais de Pensilvânia. O projeto não teve tanto sucesso, mas mesmo assim obteve mais vitórias que derrotas na temporada (5-4-1, o último número é de empate. Sim, é difícil acontecer, mas existe no futebol americano).

Essa aliança foi lembrada como exemplo de como a paixão pelo esporte pode ultrapassar a rivalidade.

Green Bay Packers

A equipe do Wisconsin faz parte da divisão norte da conferência nacional. Fundada em 1919, é a terceira franquia mais antiga da liga (atrás apenas de Arizona Cardinals e Chicago Bears). Dois anos depois, se juntou à NFL.

O time tem as cores verde, amarelo e branco (alô, cores do Brasil?), mas no começo de sua história atuou de azul, marrom e amarelo.

Já disputou cinco Super Bowls e tem quatro títulos (1966, 1967, 1996 e 2010).

Desde 1957 atua no Lambeau Field, considerado um dos estádios mais icônicos dos esportes americanos.

Entre os ídolos históricos do time estão Earl "Curly" Lambeau (sim, do estádio, e um dos fundadores do time), Don Hudson (primeiro jogador que teve a camisa aposentada pelos Packers), Bart Starr, Brett Favre, Reggie White (sim, ele de novo), Donald Driver e Aaron Rodgers. Isso sem contar o lendário treinador Vincent Lombardi, que comandou o time nas duas primeiras conquistas de Super Bowl e leva o nome do troféu da decisão do futebol americano.

Contando todos os títulos, incluindo aqueles vindos antes da união AFL-NFL, os Packers são detentores de 13 conquistas, o maior número da liga.

Uma curiosidade: o Green Bay Packers é o único time da NFL que não tem um dono. Sim, porque a equipe pertence a uma associação sem fins lucrativos da cidade. Isso sim é um time "enraizado" na comunidade.