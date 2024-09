NFL tem receitas maiores do que as quatro principais ligas de futebol do mundo

Inegavalmente a National Football League (NFL) é considerada a maior liga do mundo. Pelo menos nos números, o total de receitas obtidas com a competição em 2023 foi de 18,7 bilhões, de acordo com dados da Deloitte Annual Review of Football Finance. As que mais se aproximam, ainda que distantes, são outras duas ligas norte-americanas: a Major League Baseball (MLB) e a National Basketball Association (NBA), ambas com 10,9 bilhões.

A primeira e única liga de futebol que aparece no Top-5 é a Premier League, da Inglaterra, com receitas de 7,4 bilhões, a frente da National Hockey League (NHL), com 6,9 bi. Por outro lado, as quatro principais ligas de futebol do mundo, somadas, não superam a NFL. Bundesliga, da Alemanha, teve receitas em 2023 de 4,1 bi, seguido pela La Liga, da Espanha, com 3,8 bi, e Série A Italiana, com 3 bi.

O principal produto brasileiro na lista das competições com maiores receitas é o Campeonato Brasileiro, tendo chegado a 1,4 bilhão em 2023, números 13x menores do que a NFL.

"A NFL, faz algumas décadas, deixou de ser um liga esportiva somente. Cada um de seus jogos é visto pelos norte-americanos como uma celebração de sua cultura competitiva. É a principal atração da mais rica e próspera economia do mundo, e seguirá sendo a mais valiosa liga do planeta, no mínimo, por mais algumas décadas", explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Deste montante da liga de futebol americano, que chega ao Brasil nesta semana para a realização de seu primeiro jogo de uma competição oficial no país, US$ 2,35 bilhões foram arrecadados em receitas somente com patrocínio nesta temporada, um aumento de 15% em relação à campanha anterior, de acordo com um estudo da SponsorUnited.

"Imagine que além da NFL, temos ainda outras duas ligas americanas, de baseball e de basquete. De alguma forma, é um recado para o futebol que ainda existe a necessidade de mudança, pois outros esportes criaram ao longo dos anos uma forma de entretenimento superior, isto é inegável, e consequentemente, resulta em uma receita infinitamente superior", aponta Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

O Brasil sediará a primeira partida da National Football League (NFL) no continente sul-americano em 2024. Até essa escolha, a cidade de São Paulo passou por uma série de avaliações, que culminaram na definição do local da partida. O estádio do Corinthians se destacou nas análises da liga, que se iniciaram há mais de dois anos. No Brasil, Allianz Parque e MorumBIS foram alguns dos estádios que também foram cotados pela NFL para que São Paulo pudesse sediar a partida em 2024, que acontecerá na primeira rodada da temporada regular. Rio de Janeiro, Madri e Barcelona também foram analisadas como possibilidades.

"As condições para o jogo e para o público são as melhores possíveis. O estádio do Corinthians é lindo, funcional e permite diversas atividades. É uma nova alternativa de esporte em um lugar bem projetado, um palco excelente para receber um evento desta magnitude e uma grande oportunidade para aprender com quem mais sabe fazer marketing esportivo", afirmou o presidente da Recoma Sergio Schildt, atualmente parceiro oficial dos esportes olímpicos do Corinthians.

Maior camarote da Neo Química Arena projeta movimentar cerca de R$20 milhões com jogo da NFL no Brasil

O confronto entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers acontece nesta sexta-feira (6), na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 21h15 (horário de Brasília). São esperadas mais de 42 mil pessoas, e todos os ingressos estão esgotados, com exceção de alguns camarotes.

É o caso, por exemplo, do Camarote FielZone, administrado pela empresa Soccer Hospitality, que conta com espaços premium nos principais estádios do país. Para a ocasião, os ingressos estão custando a partir de R$5 mil e podem ser adquiridos por meio do site https://camarotefielzone.com.br/evento/nfl . No setor mais caro, que conta com uma jacuzzi exclusiva, o valor é de R$ 300 mil, para 10 pessoas.

Devido à popularização do evento, a demanda é alta, o que fez o investimento na estrutura do espaço ser ainda maior. Assim, o FielZone terá um cardápio especial assinado pelo Lasai, um dos espaços gastronômicos mais famosos do Rio de Janeiro, que conta com duas estrelas Michelin. Com isso, a expectativa é que o faturamento com a partida alcance a casa dos R$20 milhões.

“É uma oportunidade incrível poder contar com um evento tão grande quanto a NFL em nossos espaços, além de ser uma oportunidade excelente do ponto de vista financeiro. Jogo da NFL no Brasil é um produto mais rentável que final da Libertadores. Por isso, queremos fazer o nosso melhor para oferecer experiências únicas ao público. Tenho certeza que será um dia memorável na vida de todos que comparecerem”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Fãs que se interessam pelo esporte não param de crescer no Brasil

No Brasil, dados consolidados mostram que a base de público que passou a acompanhar a modalidade cresceu nos últimos anos. O mais recente é de 2022, realizado pelo Ibope Repucom, que mostra que a NFL atingiu 37 milhões de torcedores, totalizando um crescimento de 270% comparado ao ano de 2013. Outro levantamento deste mesmo estudo aponta que a modalidade registrou um índice de mais de 35 milhões de fãs no Brasil, se tornando o terceiro mercado de maior audiência, atrás do próprio Estados Unidos e do México.

“O mercado não tem outra opção a não ser aproveitar essa oportunidade, agarrá-la com unhas e dentes. Já faz anos e anos que se aventa a possibilidade de trazer a NFL para o Brasil e nós temos acompanhado esse movimento com muito carinho, porque sabemos que há um interesse enorme pelo futebol americano no Brasil. Teremos pacotes para a NFL em São Paulo e estamos em contato com as entidades organizadoras para entender quais tipos de produtos e experiências poderemos promover em torno do evento”, revela Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência multinacional que atua com experiências esportivas.

Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo, o aumento de interesse nos esportes americanos é algo trabalhado no país já há algum tempo. “O crescimento da NFL no Brasil não é de hoje, o aumento do interesse gradativo é resultado de anos de mudanças na maneira de consumo da modalidade. Transmissões inovadoras e mais atrativas, eventos e parcerias mudaram o patamar de consumo da liga no país. Juntamente com isso, o anúncio da vinda da partida para São Paulo e todo o Marketing envolvido na preparação fomentou mais ainda a paixão dos torcedores brasileiros.”

Impacto econômico

A ideia é de que, assim como outros grandes eventos esportivos em São Paulo, como a Fórmula 1, a capital paulista continue recebendo jogos de futebol americano anualmente. A prefeitura tem expectativa de um impacto econômico de 60 milhões de dólares e geração de 5 mil empregos. Além disso, o governo municipal espera receber um grande volume de turistas apenas para acompanhar a partida.

Nesse sentido, a infraestrutura da Neo Química Arena se destaca. A proximidade do estádio com o transporte público foi fundamental para a escolha da sede. Gustavo Pires, presidente da SPTuris, espera que a partida em setembro também marque a maior onda migratória de americanos em direção ao Brasil.

A NFL irá realizar festas e ativações ao longo dos próximos meses e na semana do jogo. Setores da Neo Química Arena também podem se destacar e faturar com a partida. “Com o apelo do público sul-americano, a realização de uma partida no Brasil será uma excelente oportunidade para ativações comerciais”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que conta com camarotes temáticos no Allianz Parque, Neo Química Arena e Morumbi, três dos estádios foram visitados pela NFL. “Nos inspiramos nos Estados Unidos e na NFL na operação dos nossos serviços e no atendimento ao consumidor.”

Principais plataformas do país já começam a abrir apostas para o jogo

De acordo com as principais plataformas de apostas esportivas consultadas no país, como Esportes da Sorte, Reals, Onabet, Galerabet, Odds&Scouts, Casa de Apostas, Estrela Bet, BETesporte e Bet7k, Eagles e Packers estão entre entre os top 10 candidatos ao título do próximo Super Bowl. Nesta semana, as empresas começaram a abrir as cotações para os favoritos ao confronto, com ligeiro favoritismo para o Eagles.

Na BETesporte, o Eagles está pagando 1.62, para 2.10 do Packers. Na Casa de Apostas, 1.64 para o Eagles e 2.13 para o Packers. No galera.bet e Odds&Scouts, 1.66 para o Eagles e 2.25 para o Packers. Na Estrela Bet, 1.71 para o Eagles e 2.20 para o Packers. Na Reals, 1.73 para o Eagles e 1.95 para o Packers. Na Onabet, 1.75 para o Eagles e 1.95 para o Packers. E na Bet7k, 1.80 para o Eagles e 1.95 para o Packers.