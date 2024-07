CazéTV anuncia transmissão de jogos da NFL e outras disputas internacionais em 2024

Nesta quarta-feira, 10, a CazéTV anunciou que vai transmitir os jogos internacionais da NFL 2024 pelo YouTube.

A informação foi compartilhada no intervalo do jogo entre Inglaterra e Holanda, pela semifinal da Eurocopa, também exibido pela CazéTV.

Nesta temporada, o primeiro confronto será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, ocorrendo no Brasil, em 6 de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida marca a abertura da primeira semana da liga de futebol americano.

Esta será a primeira vez que a NFL terá jogos transmitidos pelo YouTube em um canal brasileiro. A programação inclui outras partidas do calendário internacional da temporada NFL 2024, como jogos na Inglaterra e na Alemanha.

"Assim como muitos brasileiros, nós da CazéTV também somos muito fãs da NFL. Receber um jogo no Brasil e poder transmitir outas partidas é um sonho para nós e para a galera que vive essa paixão com a gente", declarou Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da CazéTV, em um comunicado.

O executivo acrescentou: "Estamos entusiasmados para esse momento e ainda mais felizes por levarmos jogos da NFL com a linguagem da CazéTV, para os brasileiros", completou.

O canal foi criado em novembro de 2022 pelo streamer Casimiro Miguel, em parceria com a LiveMode, com o objetivo inicial de transmitir a Copa do Mundo. O sucesso das transmissões levou a CazéTV a adquirir novos conteúdos, como os Jogos Pan-Americanos 2023, a Copa do Mundo FIFA Sub-20 e a Liga Conferência Europa da UEFA, além da Eurocopa 2024.

Confira a seguir a agenda da NFL 2024/25

06 de setembro (Semana 1) - Philadelphia Eagles x Green Bay Packers - São Paulo, Brasil

06 de outubro (Semana 5) - Minnesota Vikings x New York Jets - Londres, Inglaterra

13 de outubro (Semana 6) - Chicago Bears x Jacksonville Jaguars - Londres, Inglaterra

20 de outubro (Semana 7) - Jacksonville Jaguars x New England Patriots - Londres, Inglaterra

10 de novembro (Semana 10) - Carolina Panthers x New York Giants - Munique, Alemanha