NFL permitirá pela primeira vez investimento de private equity

NFL (National Football League) aprovou mudanças radicais em suas políticas que permitirão que a indústria de private equity invista nas equipes, abrindo a liga esportiva mais lucrativa dos EUA para a indústria de aquisições pela primeira vez.

Os proprietários de times da NFL deram sinal verde na terça-feira para as mudanças, que permitem aos proprietários de franquias que vendessem participações minoritárias para empresas de private equity.

Ela já nomeou um punhado delas, incluindo Ares Management, Arctos Partners, Sixth Street e um consórcio formado por Blackstone, Carlyle, CVC, Dynasty Equity e Ludis, que foi fundado e liderado pelo jogador aposentado da NFL Curtis Martin, como compradores preferenciais para proprietários que desejam vender.

A NFL permitirá que as empresas comprem uma participação de até 10% do capital comum dos times , exceto os chamados investimentos de capital preferencial que têm sido típicos em outras ligas. Cada investidor aprovado se comprometeu a investir pelo menos US$ 2 bilhões na liga, incluindo alavancagem, e pode dividir isso entre várias franquias. O compromisso total deve chegar a US$ 12 bilhões.

A liga exigiu que as firmas de private equity mantivessem suas participações por pelo menos seis anos e limitou cada uma a investir em seis equipes . Um alto executivo da NFL acrescentou que empresas foram selecionadas porque poderiam colocar uma grande quantidade de capital para trabalhar no "primeiro dia", mas que era esperado que mais empresas seriam adicionadas à lista.

acordo abrirá caminho para os proprietários de equipes que buscam lucrar , com valores de times subindo para bilhões de dólares, e finalmente levar Wall Street para a liga esportiva mais rica dos EUA.