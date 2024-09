Autodenominado como “o parque temático da NFL”, o NFL Experience chega ao Parque Villa Lobos na sexta-feira (6), e vai até domingo (8). Organizado pela própria Liga, o evento terá diversas ativações, incluindo o famoso tiro de 40 jardas e uma watch party de três dias para acompanhar todos os jogos da primeira semana da NFL.

A entrada é gratuita. A reserva dos ingressos é feita pelo aplicativo NFL One Pass. Basta baixar o app, se cadastrar e escolher os dias desejados. O evento é sujeito à lotação.

Tal como o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Arena Corinthians, o NFL Experience também está sob a política de segurança universal da NFL, com direito a máquinas de Raios X e detectores de metal. Todos os itens levados pelos fãs estão sujeitos à inspeção e proibição de entrada.

Abaixo, reunimos as principais informações com tudo o que você precisa saber antes do evento, desde transporte até itens que são proibidos ou permitidos dentro do NFL Experience.

Como chegar ao Parque Villa-Lobos

Pôr do sol no Parque Villa-Lobos (Pedro Consoli/Acervo pessoal)

Para quem vai de trem, o Parque tem estação própria: a Villa Lobos-Jaguaré, na linha 9-Esmeralda da CPTM. Ao descer, basta seguir o fluxo até aparecerem as placas apontando a direção do evento.

Ir de carro também é uma opção; há 1800 vagas disponíveis dentro do próprio parque. As entradas são pela Av. Queiroz Filho, 1365 ou pela Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001. Em finais de semana e feriados, o preço é de R$15 pelas primeiras duas horas, mais R$2,00 a cada hora adicional. Para quem fica ou entra após as 19h, a tarifa é fixa em R$39,00.

Para os carros de aplicativo, basta digitar “Parque Villa-Lobos” na barra de endereços.

Vai chover durante o NFL Experience?

Não chove neste final de semana, em São Paulo. A previsão do tempo para o final de semana é de sol e muito calor durante o dia, com máximas de 31°C no sábado e 33°C no domingo. À noite, as temperaturas caem para 18° em ambos os dias.

Já para sexta, o dia de abertura do evento, a previsão é de frio e céu nublado, porém sem chuva em nenhum momento.

O que pode ser levado ao NFL Experience

Mochilas pequenas – transparentes ou não – com dimensões menores que 45x40x20cm são permitidas;

– transparentes ou não – com dimensões menores que 45x40x20cm são permitidas; Carrinhos de bebê são permitidos, mas todos os cobertores e bolsas serão retirados para uma revista física e uma passagem pela máquina de Raios X;

são permitidos, mas todos os cobertores e bolsas serão retirados para uma revista física e uma passagem pela máquina de Raios X; Câmeras amadoras e binóculos estão liberados. Equipamentos profissionais são reservados à imprensa;

estão liberados. Equipamentos profissionais são reservados à imprensa; Garrafas de água vazias para serem enchidas nos bebedouros gratuitos dentro do evento.

Apesar das permissões mais flexíveis em relação ao jogo, a NFL “recomenda fortemente” que não sejam levadas bolsas de nenhum tipo para facilitar e acelerar a entrada dos fãs.

O que não pode levar no NFL Experience?

Tal como no jogo da NFL no Brasil, há uma extensa lista de restrições que pode impedir a entrada dos fãs. Não há serviço de guarda-volumes para os itens de entrada proibida – eles são de total responsabilidade do dono, que será barrado do evento.

Principais proibições no NFL Experience

Não é permitido fumar nas dependências do evento. O uso de cigarros – eletrônicos ou tradicionais – e produtos com tabaco é expressamente proibido;

Entrar com bebidas alcóolicas e alimentos comprados fora das dependências do evento é proibido. O consumo de ambos é liberado após a entrada, desde que sejam comprados internamente;

Todas as normas regulares do Parque Villa-Lobos seguem valendo, mesmo dentro do evento.

Demais proibições no evento da NFL no Parque Villa-Lobos