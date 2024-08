As ativações do Courtyard e do Marriott Bonvoy para a NFL no Brasil

O hotel Courtyard by Marriott e o programa de fidelidade Marriott Bonvoy celebrarão 14 anos de parceria com a National Football League (NFL) com ativações especiais para o primeiro jogo da liga de futebol americano no Brasil. A partida, disputada entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, acontece no próximo dia 6, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

As ações das marcas começam no dia 3, com o Kicking Challenge, no Parque Ibirapuera, onde os fãs do esporte poderão testar suas habilidades nas tradicionais traves em formato de ‘Y’ do futebol americano. O desafio consiste em chutar o ‘ponto extra’, equivalente a um gol de campo a 33 jardas (cerca de 30 metros). A experiência contará com a participação do jornalista e apresentador Felipe Andreoli.

O Courtyard e o Marriott Bonvoy também promoverão a Tailgate Experience, uma festa pré-jogo no Renaissance São Paulo Hotel, localizado no centro da capital, que contará com elementos tradicionais da cultura americana, como gastronomia e jogos típicos, oferecendo aos fãs brasileiros e visitantes uma amostra da atmosfera dos eventos que precedem os jogos nos Estados Unidos.

“Estamos muito animados com essa primeira temporada da NFL na América do Sul. Somos o hotel e o programa de fidelidade oficiais da liga há anos, proporcionando experiências e alimentando a paixão dos fãs de vários lugares do mundo, e a possibilidade de mesclar culturas em um mercado tão importante quanto o Brasil nos traz muito orgulho”, diz Brian King, presidente da Marriott International para o Caribe e América Latina.

O programa oferecerá uma experiência exclusiva aos sócios, começando com a festa pré-jogo. Após o evento, os participantes seguirão para a Neo Química Arena, onde poderão assistir ao aquecimento das equipes Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. Eles terão acesso a lugares privilegiados para acompanhar a partida. O pacote inclui ainda uma estadia de dois dias no Renaissance São Paulo Hotel.

O Courtyard faz parte do portfólio de mais de 30 marcas do Marriott Bonvoy. O programa de viagens e marketplace da Marriott International conta atualmente com 210 milhões de sócios. Eles podem acumular pontos com estadias em hotéis e resorts e utilizá-los em estadias futuras e Marriott Bonvoy Moments.

Serviço

O Kicking Challenge ocorrerá no Parque Ibirapuera, em frente ao Monumento às Bandeiras, na Rua Manoel da Nóbrega, 1745, Jardins, das 11h às 17h, entre os dias 3 e 5 de setembro.

