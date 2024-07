Visa patrocina primeira partida da história da NFL no Brasil; saiba como assistir

A Visa, líder mundial em pagamentos digitais, anunciou com exclusividade à EXAME que vai patrocinar a primeira partida da história da National Football League (NFL) no Brasil. A empresa é parceira oficial de tecnologia de pagamento da liga de futebol americano há quase 30 anos.

O último Super Bowl, a final do campeonato, ocorreu em fevereiro deste ano, com o Kansas City Chiefs vencendo o San Francisco 49ers no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Na ocasião, um espaço publicitário de 30 segundos custava aproximadamente US$ 7 milhões, equivalente a quase R$ 35 milhões.

No Brasil, a popularidade do futebol americano tem crescido nos últimos anos, com a NFL atraindo mais de 35 milhões de fãs locais. O esporte conquistou público com transmissões ao vivo, produtos oficiais, mídia social e parcerias corporativas em todo o país.

A primeira partida no país será entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, marcada para a Semana 1 da temporada regular da NFL 2024. O confronto acontecerá no dia 6 de setembro, às 21h, na Arena Corinthians, sendo o jogo da modalidade no Brasil e na América do Sul. Os ingressos, no entanto, esgotaram em menos de 2 horas no último mês de junho.

"Como parceira oficial de tecnologia de serviços de pagamento da NFL, estamos muito felizes em participar desse dia especial para a liga e os fãs brasileiros. O jogo é mais do que um evento esportivo – é uma experiência cultural emocionante que impulsiona a economia da cidade e se alinha perfeitamente com o objetivo da Visa de unir pessoas em torno de uma mesma paixão”, diz Carla Mita, vice-presidente de marketing da Visa.

Como patrocinadora, a Visa estará presente como uma “parceira oficial da partida em São Paulo pela NFL 2024” e as lojas NFL terão a indicação “presented by Visa.” Também estão programadas ativações de marca no estádio.

Visa e NFL têm investido na inovação de pagamentos digitais

A parceria foca em oferecer uma experiência de pagamento melhor para os fãs. Nos últimos anos, a Visa ajudou a NFL a implementar soluções inovadoras para pagamento sem dinheiro em espécie nos estádios e locais de competição em todo os Estados Unidos. Por exemplo, o Super Bowl LV (55ª edição realizada em 2021) foi a primeira final da hitória do campeonato com 100% de aceitação de pagamentos digitais no estádio no dia do jogo.

Como assistir a NFL

No início do mês, a CazéTV anunciou que vai transmitir os jogos da NFL 2024. Essa será a primeira vez que a NFL terá jogos exibidos pelo YouTube em um canal brasileiro.

A Cazé TV foi criada em novembro de 2022 pelo streamer Casimiro Miguel, em parceria com a LiveMode, com o objetivo inicial de transmitir a Copa do Mundo. O sucesso das transmissões levou o canal a adquirir novos conteúdos, como os Jogos Pan-Americanos 2023, a Copa do Mundo FIFA Sub-20, a Liga Conferência Europa da UEFA, além da Eurocopa 2024 e das Olimpíadas de Paris.

Confira a agenda da NFL 2024/25